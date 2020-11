Les « réseaux » sponsorisés par les GAFAM gagneront ou pas cette 46ème élection présidentielle Américaine ?

Le reflet des combats politiques et économiques les plus acharnés aux USA deviendra-t-il une face cachée de notre planète ?

Nous n'avons jamais connu autant de crispation voire d'hystérisation au sujet des élections présidentielles américaines. Autant celles de la Russie ou de la Chine ne portent à aucun débat de ce genre du fait de leurs propres systèmes autocratiques, autant celles des Etats-Unis semblent être devenues, ainsi jetées à la face de tous, une élection mondiale influençant le destin de la planéte entière. Au crépuscule de la 46ème élection du Président de la 1ère puissance mondiale, les interrogations sont nombreuses pour qui sait se détacher de la pensée unique décrétée par une grande partie de la presse occidentale. En effet il apparaît indéniable que des manipulations aient été mises en oeuvre dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020 pour désigner médiatiquement un drôle de candidat qui ne lève en fait ni les foules ni les opprimés. Un formidable coup d'accélérateur par de mystérieux intéressés semble avoir été donné à cette élection qui avait déjà été largement impactée il y a 4 ans.

Ma logique dans ces moments embrouillés quels qu'ils soient, est toujours de me demander à qui profite le brigandage ?

Et hier j'ai relu le passage suivant : "En 1899, il créa la United Fruit Company (UFC) dont les bureaux étaient à Boston et la base maritime à La Nouvelle-Orléans. Il acheta dans le même temps des parts dans la société des chemins de fer de Santa Marta. Au milieu des années 1920, la région devenue 3ème exportatrice de bananes, plus de 10 millions de régimes partaient de Santa Marta. La société avait le quasi-monopole des terres, des systèmes d'irrigation, de l'export par voie maritime et à travers la Ciénaga Grande du réseau télégraphique, de la production de ciment, de la viande, du téléphone et de la glace. Possédant les plantations et le chemin de fer, l'UFC contrôlait de fait les 9 agglomérations de la zone. Elle contrôlait aussi indirectement la police, les politiciens et la presse de la région. Etc ..."

Cet extrait d'une biographie de Gabriel Garcia Marquez de Gérald Martin explique aussi que cet UFC se situe en Colombie et que les événements tragiques qui se dérouleront par la suite inspireront le roman le plus célébre de l'écrivain-journaliste, cent ans de solitude.

Aujourd'hui, le plus troublant à relire ces quelques lignes n'est-il pas de distinguer la fidèle et inquiétante ressemblance de la main mise de l'UFC en 1920 avec celle des multi-nationales américaines du numériques appelées GAFAM ? Les Facebook, Google, Apple, Amazon et Microsoft ne contrôleraient ils pas tout à l'instar du développement jadis de l'UFC ? La technologie Internet leur a offert des autoroutes dématérialisées, couvrant la planéte sans limitation, sans péages et 24 h sur 24. Ils sont presque les maîtres du monde et dans le seul intérêt de poursuivre un développement économique le plus profitable possible et en rejetant toute concurrence potentielle. Beaucoup de tentatives d'alerte, de débats, et quelques volontés politiques émergent de-ci de-là mais la prise de contrôle est en place et rien ne semble devoir l'arrêter.

Il est donc intéressant de scruter le comportement des GAFAM dans cette élection américaine, et à ce stade du combat jamais vu jusqu'alors dans l'histoire des Etats-Unis, d'aller voir qui les finance, d'essayer de vérifier leurs réseaux tentaculaires ainsi que la fache cachée de toutes ces fondations satellites sans oublier les fameux "Equity Investment Funds Management".

A la vue des noms, des fonctions et responsabilités de tout cet aéropage poltico-économique américain et également mondial, il serait possible de voir devant nous l'histoire d'une nouvelle UFC bien plus gigantesque que celle ayant inspirée Garcia Marquez.