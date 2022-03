Les retombées possibles de l’affaire ukrainienne.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire, sauf si on est mort...

Confession d’un combattant étranger brésilien :

« TOUTE LA LÉGION ÉTRANGÈRE A ÉTÉ ÉLIMINÉE. »

Pour toute personne en Occident qui s’ennuie et pense que l’aventure en Ukraine est un bon plan, s’il vous plaît regardez votre mère dans les yeux et embrassez-la sur le front et promettez-vous de vivre votre vie pour être un bon fils pour elle. Ce n’est pas la peine de se faire tuer en Ukraine.

#UKRAINE

For every person in the west who’s bored and think adventure in Ukraine is a good plan, please look your mother in her eyes and give her a kiss on her forehead and pledge you’ll live your life to be a good son to her. It’s not worth getting yourself killed in Ukraine.