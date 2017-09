Les Rêves du Qatar sur le Point de l’Effondrement

Il semble que le régime au Qatar ne veut pas une crise à long terme avec les pays du blocus. Il craint que le statu quo persiste, ce qui entraînerait l'isolement de Doha.

Certains pourraient dire que le Qatar veut que les pays antiterroristes du blocus reculent et n'imposent pas de sanctions au régime de Tamim, mais la vérité est que la crise soulève de plus en plus de soucis à Doha.

Une préoccupation pour les Qataris, en particulier les investisseurs, concerne l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Il ne s'agit pas seulement de fournir des infrastructures et des installations, qui peuvent être gérées malgré le blocus et les pertes économiques qui en découlent. L'un des problèmes réels est la position de la FIFA sur l'organisation de la Coupe du monde au Qatar. L'association est susceptible de changer sa position dans les quelques années à venir, car plus de preuves sont divulguées sur le choix controversé du pays hôte, ce qui place la FIFA dans une position difficile.

L'isolement du Qatar menace également de perturber l'organisation de la Coupe en raison de difficultés logistiques. Les aéroports fermés rendront difficile la participation des fans. La promotion de la Coupe comme attraction touristique et sportive ne sera pas facile sans des villes régionales attrayantes comme Dubai et Abu Dhabi.

La perturbation du voyage aérien imposée par le blocus des quatre pays rendra difficile le voyage des organisateurs, du personnel de la FIFA et les équipes sportives. Le Qatar devra payer deux fois pour les équipes et le public. Tout cela signifie que Doha sera non seulement incapable de supporter les coûts, mais il perdra également des dizaines de milliards de dollars dans cet événement majeur.

La pression internationale augmente pour empêcher Qatar d'accueillir la Coupe, en mettant en danger son énorme investissement dans cet évènement. De nombreux pays du monde s'opposent au pays de la péninsule pour ses liens connus avec le terrorisme. Un grand événement de ce genre ne devrait pas être organisé dans un pays qui soutient les organisations terroristes. Plusieurs pays et associations de clubs de football ont déclaré qu'ils ne pourraient pas participer à cause de cela.

La question des droits de l'homme et des employés travaillant dans les installations sportives au Qatar est également inquiétante. La FIFA appelle la communauté internationale à respecter tous les droits de l'homme internationalement reconnus et à promouvoir la protection de ces droits, mais nous ne sommes pas certains du Qatar à ce sujet.

Le fait de gagner indûment le droit d'accueillir la 22ème édition de la Coupe du Monde était une conduite anti-sportive. Le Qatar a une longue histoire de corruption et de violation du jeu équitable, en plus des violations des droits de l'homme dans la construction d'installations sportives, ce qui met la Coupe du Monde 22 à la merci d’un destin inconnu.

De jour en jour, la crise met Doha dans une situation plus difficile. Cependant, le régime du pays veut une victoire politique, pariant sur les pressions extérieures sur les quatre pays du blocus. Les pressions ne peuvent que stopper l'escalade et empêcher certaines mesures punitives.

Le régime au Qatar rêve d’un triomphe politique promu par les médias et salué par le cercle de l'émir. Mais après avoir gaspillé environ 300 milliards de dollars en investissements pour 2022, il est peut-être temps de se réveiller avant que ce rêve ne se transforme en cauchemar.