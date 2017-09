Les Rohingyas et les Questions de la Mondialisation

Bien qu'elle ait été dans une spirale descendante depuis les années 1940, la situation de la minorité Rohingya au Myanmar a refait surface récemment comme une source de préoccupation mondiale sur les plans humanitaires et des droits de l'homme.

La crise a pris un tournant très sérieux en ce qui concerne la sécurité régionale et mondiale. Le terrorisme a été utilisé récemment par le conseiller d'Etat Aung San Suu Kyi, le chef de facto du Myanmar, pour décrire ce que le gouvernement combat dans l'État de Rakhine. Les agences de presse ont commencé à parler de l'armée du Salut d'Arakan Rohingya (ARSA), basée à Rakhine, active à la frontière avec le Bangladesh et déclarée comme groupe terroriste par les autorités birmanes. Le chef du groupe, Ata Ullah abu Ammar Jununi, né au Kashmir, au Pakistan, à un immigrant Rohingya, a déclaré que son mouvement continuerait à se battre même si un million de personnes sont mortes à moins que Suu Kyi ne prenne des mesures pour protéger les Rohingya.

La persécution de la minorité Rohingya par les autorités du Myanmar mérite une attention internationale et doit être inscrite à l'ordre du jour des Nations Unies avant que les organisations extrémistes et terroristes ouvrent un autre front de mercenariat djihadiste.

Le conflit peut potentiellement alimenter les tensions entre musulmans, bouddhistes et autres groupes dans une région ethniquement diversifiée de l'Asie de l'Est. La situation est déjà trop fragile pour que d'autres conflits religieux et ethniques se produisent.

Les pays d'Asie du Sud ont une histoire de conflits politiques et militaires, de sorte que la question de la minorité Rohingya devrait être abordée par les acteurs internationaux / régionaux avant que l'histoire ne se répète.

Les Rohingya ne sont pas le seul groupe impliqué dans les conflits communaux au Myanmar ; les autorités ont été engagées dans des conflits armés avec plusieurs groupes ethniques depuis des décennies. Les Rohingya sont ceux qui ont le plus souffert. Ils ont été dépouillés de la citoyenneté, de la propriété foncière, du vote et des droits de mouvement. Pendant plusieurs décennies, plusieurs formes de persécution ont obligé des dizaines de milliers d'entre eux à fuir au Bangladesh mais, dans la plupart des cas, ils étaient obligés de revenir. L'ethnie Karen a également été déplacée de force de sa région d'origine, riche en ressources naturelles. Avant de conclure un accord de cessez-le-feu avec les autorités gouvernementales du Myanmar, les membres de la minorité chrétienne Kachin ont formé un groupe armé appelé Kachin Independence Army. Les Chins, une minorité essentiellement chrétienne de 2 millions de personnes riveraines de l'Inde, sont également persécutés par les autorités et souffrent de pénuries alimentaires. Dans d'autres États, les minorités animistes et chrétiennes ont formé environ 30 000 milices armées.

Le monde doit mettre fin à l'ethnocide et à la persécution religieuse en respectant strictement les principes de la citoyenneté, de la non-discrimination et de la loi qui garantissent l'acceptation des autres et la coexistence et interdisent la ségrégation sectaire, religieuse et ethnique.

Nous ne pouvons pas lutter contre la violence, l'extrémisme et le terrorisme si l'oppression, la violence et l'occupation se poursuivent. De tels facteurs, entre autres, engendrent une haine ethnique et religieuse générationnelle. Nous devons tirer des leçons des expériences passées et présentes dans la lutte contre le terrorisme et être conscient que les milliers de terroristes qui se sont propagés dans plusieurs pays au cours des dernières années viennent de pays et de régions où ils ont été motivés par des groupes prétendant défendre les religions.

Le monde n'est pas un petit village purement en termes de communication. Le terrorisme peut aussi être globalisé et sécurisé. Il serait encore plus difficile de garder le silence sur la persécution d'une minorité si nous savons que les conséquences auront une incidence sur la sécurité mondiale.