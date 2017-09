Les Rohingyas... Tragédie humaine et Problème ethnique

Les atrocités et les massacres des musulmans Rohingyas sont récemment à la tête d'un large éventail d'opinions publiques dans les pays arabes et islamiques. Le nombre de personnes fuyant au Bangladesh augmente de peur de la violence contre eux au Myanmar, qui semble avoir profité de l'atmosphère mondiale pleine de problèmes et de tensions internationales, pour mettre en œuvre ses plans pour la minorité musulmane dans le pays.

Jusqu’à présent, les autorités du Myanmar n'ont pas fourni au monde des preuves convaincantes pour nier ce qui a été soulevé au sujet des violations envers les musulmans Rohingyas, et ne font que parler de « l'exagération et l'intimidation des médias ». Tous les rapports officiels et médiatiques soulignent une tragédie humaine et un terrible désastre à la frontière avec le Bangladesh. Mme. Aung San Suu Kyi, conseillère d'État, est confrontée à une position internationale extrêmement embarrassante car elle n'a pas réussi à mettre fin aux violations et aux massacres, bien qu'elle ait été honorée à l'échelle internationale pour son « prix Nobel de la paix » pour ses efforts pour apporter la paix à son peuple et lutter contre la dictature !

Aung San Suu Kyi a mené une longue lutte politique contre le régime dictatorial du pays et a été en isolement cellulaire et en résidence surveillée pendant presque 16 ans, et elle est sensée rejeter la discrimination, la violence et les persécutions ethniques et religieuses, mais elle a ignoré la violence contre les Rohingyas musulmans. Elle a parlé de terrorisme bien qu'elle ait déjà subi la persécution et la répression par la dictature au Myanmar. Mais quand elle a remporté les élections, elle n'a rien fait pour débarrasser son pays de la persécution pour des raisons ethniques ou religieuses, en particulier contre la minorité Rohingya, qui a subi la violence de la majorité bouddhique d'Aung San S. Kyi, qui a répudié les principes des droits de l'homme. Elle a eu une occasion historique de sauver son pays de la stigmatisation tout au long de l'histoire.

Suu Kyi est le conseiller d'État du Myanmar, un poste équivalent au Premier ministre, et sa position reflète un dilemme moral et de valeurs parce qu'elle ne croit pas sérieusement à la persécution des Rohingyas et a souvent mis en question dans les interviews de presse le fait que les Rohingyas sont des citoyens birmans ! Elle a également rejeté la condamnation de la violence, de la discrimination et des violations contre eux, et l'a justifié de manière banale, faisant preuve d’un biais racial et religieux des adeptes de sa religion.

Cette leader birmane n'a pas réussi à résoudre le problème le plus complexe dans son pays. Plus d'un million de musulmans ont été dépouillés de leur nationalité et n'ont pas tenté d'affronter les extrémistes du mouvement nationaliste bouddhiste extrême connu sous le nom de Mapatha ou la Ligue pour la protection de la race et de la religion, qui est un mouvement d’éradication ethnique comparable au mouvement nazi et aux mouvements nationalistes extrêmes en Europe.

Le leader spirituel des bouddhistes du monde, le Dalai Lama, a été surpris par le silence de Suu Kyi sur la persécution de la minorité Rohingya, qui représente environ 4% de la population du Myanmar ou de la Birmanie. !

Certains attribuent la faiblesse de Kyi à l'influence de l'armée, dont le gouvernement a officiellement pris fin en 2011, mais a encore le pouvoir au sein du gouvernement actuel. L’armée détient 25 pour cent des sièges au Parlement et d'importants portefeuilles ministériels, y compris l'armée, la police et les frontières, ainsi que sa position dominante sur les questions de sécurité nationale.

Certains analystes occidentaux expliquent le silence et la réticence de Kyi à faire face à l'influence de l'armée sur les Rohingyas à la lumière de son statut constitutionnel actuel. Bien qu'elle soit le chef du parti majoritairement gagnant, elle ne peut pas diriger efficacement le pays parce qu'elle s'est mariée avec un étranger décédé en 1999, En 2008, une clause de la constitution du pays semble viser à restreindre l'ascension politique de Kyi. Selon cette clause, tout ressortissant birman qui est marié à un étranger ou étrangère ou dont les enfants ont une nationalité étrangère ne peut pas devenir président. Mais cette analyse semble irréaliste parce que Suu Kyi a une énorme influence populaire pour traiter les problèmes sensibles ethniques et religieux si elle le désire. C’est elle-même qui a dit qu'elle peut gouverner d’une position « au dessus de la présidence ». Bien que la pays a un président, Htin Kyaw, qui a pris ses fonctions depuis mars 2016, et qui dirige le premier gouvernement démocratiquement élu après des décennies de règne militaire, et après avoir été constitutivement privée d’être candidate à la présidence, le contrôle de Kyi sur le gouvernement birman est clair. Elle a même précisé que quiconque gagne la présidence sera son bras droit, ce qui reflète son pouvoir et son influence, populaires et partisans. Mais la vérité est que Kyi oublie les principes des droits de l'homme et le soutien mondial pour elle, comme beaucoup la considéraient comme un symbole de la liberté et des droits de l'homme dans le monde !

En fait, Kyi est le chef de l'autorité du parti birman, bien qu'elle soit formellement interdite de prendre le pouvoir, mais elle est le chef de facto comme décrite par le journal britannique The Daily Telegraph. Ce journal estime que San Suu Kyi a le pouvoir moral et politique d'inviter ses concitoyens hommes et femmes à mettre fin au massacre des musulmans Rohingyas .

La question au Myanmar n'est pas liée aux musulmans Rohingyas d'un point de vue religieux islamique. Il s'agit essentiellement d'une question ethnique. Le monde arabe et musulman doit s'occuper d'un génocide ethnique et pas seulement d'une question de minorité musulmane. La plupart des Rohingyas sont privés de leur droit à la citoyenneté. Les chrétiens de Kachin, Carin et d'autres se sont battus pour les droits et l'égalité depuis l'indépendance de la Birmanie, a rapporté The Daily Telegraph.

La question est donc une question ethnique par excellence et doit être traitée politiquement et au niveau des médias en ce sens. C'est une tragédie humaine, un crime inacceptable et une catastrophe morale pour le monde entier, car elle constitue une violation de toutes les lois, principes et chartes des droits de l'homme universellement convenus : la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1948).