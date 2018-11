Les Rois Manipulateurs

Photo : © AFP/EMMANUEL DUNAND

Macron est-il un Roi Manipulateur ?

Il est fort, mais attention, Tsipras est aussi brillant dans son genre.

Revenons brièvement sur l'exploit de Tsipras avant de raconter celui de Macron par le menu.

Tsipras, bel homme et orateur décomplexé, promet la lune à son peuple et dit qu'il fera entendre raison aux créanciers de l'UE.

Le peuple lui fait confiance, vote pour lui, et quelques jours après, il s'étale à plat ventre devant la Troïka, oubliant l'essentiel de ses promesses.

Mais cette trahison n'est pas perçue immédiatement par le peuple, car les effets économiques de son allégeance aux créanciers ne seront ressentis que dans les années qui suivent. Pas tout de suite.

N'empêche que les compagnons de son parti ne s'y trompent pas : il a bel et bien trahi, et pas qu'un peu !

Du coup, une fronde s'installe et grandit dans son clan.

Sentant alors qu'il risque de perdre le pouvoir, il prend les devants en provoquant des élections anticipées. Et il est ainsi réélu avant que le peuple ne ressente les effets économiques de sa trahison. Les frondeurs sont écartés.

Chapeau l'artiste !



Avant de passer à l'exploit de Macron, un petit bravo aussi à la BBC pour sa gestion du référendum d'indépendance écossais. Car les Ecossais, largement européïstes, avaient tout intérêt à s'émanciper du Royaume Uni. Mais la BBC a fait croire aux seniors écossais qu'ils risquaient leur pension en cas d'indépendance. Et il n'en falla pas plus pour que l'Ecosse y renonce.

Aujourd'hui, avec le Brexit, les Ecossais s'en mordent les doigts jusqu'au coude.

Pour les Anglais, la mention "Good job !" suffira, car la perfide Albion a des siècles de savoir-faire en la matière.

Venons-en maintenant à l'exploit, made in France, de Macron le Magnifique.



En 2012, il devient secrétaire général à l'Elysée et, grâce à son expérience économique dans le privé ( banque Rothshild ), il conseille Hollande sur les questions financières. Un Hollande qui lui accorde grand crédit, même si ses idées n'ont rien de socialiste. Tellement rien que Montebourg et Hamon quittent Hollande pour devenir des "frondeurs". Tandis que Macron devient tout naturellement Ministre des Finances à la place de Montebourg. Poste qu'il ne quittera que 9 mois avant les élections de mai 2017 pour préparer sa campagne présidentielle.

Et donc, en résumé, Macron a bien été le conseiller financier n°1 de Hollande pendant 4 ans.

Fin 2016 la popularité de Hollande est tellement exécrable qu'il ne se représente pas.

Et à quoi est dû cette impopularité historique de 95% ?

A plusieurs facteurs certes, mais on sait que le porte-monnaie est un critère qui pèse lourd dans le choix des électeurs, surtout quand il s'allège. Et donc, Macron ayant été le mentor financier de Hollande, il aurait dû logiquement faire un score ridicule.

Et bien non ... il a gagné !

Mais comment ça ? Comment le peuple a-t-il pu être dupé à ce point-là ?



En jouant adroitement avec les symboles de l'inconscient collectif.

En effet, dans la fantasmatique populaire, le rejet de Hollande devait s'accompagner du rejet du PS et de tous ses membres. Le PS était donc le bouc-émissaire, dont la primaire allait désigner le futur sacrifié : Hamon. Cet exorcisme étant fait, Macron pouvait alors se présenter comme "3e voie", ni gauche ni droite, et avec l'appui de Bayrou pour mieux souligner le concept.

Et comme l'homme est jeune, a une bonne tête et est beau parleur, c'est passé.

Car dans la fantasmatique populaire, c'est le fait que Macron ne soit pas du PS qui a primé, tandis que d'avoir été le mentor financier de Hollande est passé à la trappe.



Restait quand même à battre les 2 favoris des sondages : Fillon et Marine Le Pen.

Et là, le hasard a bien fait les choses grâce à une Justice parfaitement indépendante qui a trouvé des choses à reprocher à ces 2 candidats juste en pleine campagne électorale. Honni soit qui mal y pense.



Il ne restait donc plus que Marine en course au 2e tour face à Macron.

Et là, job facile, puisque dans la fantasmatique consensuelle, la moustache étant le seul symbole distinguant Marine de Hitler, Macron triomphe avec 66% des voix.



Résultat des courses : un homme qui a été un artisan majeur de l'impopularité de Hollande est réélu haut la main pour lui succéder.

Un coup de Maître !



Enfin, pour en venir à l'actualité, comment notre Roi va-t-il résoudre maintenant la fronde des gilets jaunes ?



D'après ce que j'ai pu comprendre ( on est dimanche ) il semble qu'on se dirige vers un "encommissionnement". C'est-à-dire la création d'un groupe d'études composé de grands experts qui devront étudier le dossier complexe et épineux d'un mariage équilibré entre écologie et fiscalité.

Tandis qu'en attendant les résultats de cette longue, longue enquête, des mesures seraient prises au cas par cas pour les pauvres gens qui auraient vraiment de graves problèmes. Il paraît qu'il y en a.



C'est assez habile, car implicitement, ça laisse croire que c'est l'écologie qui s'opposerait aux allègements fiscaux. Alors que ce n'est évidemment pas ça, c'est l'injustice fiscale entre les différentes catégories de revenus qui est en cause, et pas qu'un peu.



Cet énième tour de passe-passe va-t-il réussir ?



En attendant, tout est fait pour discréditer les gilets jaunes.

Ils sont arrivés à Paris pacifiquement, désorganisés et sans arme, et dès le début, les premiers qui s'approchaient un peu trop des gendarmes étaient gazés et arrosés. J'ai suivi ça en direct sur RT France. Les gens étaient stupéfaits et n'y comprenaient rien. Une brutalité policière qui a bien sûr engendré les réactions de colère de certains qu'on a aussitôt amalgamés au camp de la dame sans moustache.