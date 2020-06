Les Rouges, les Noirs et le populisme

Le peuple montre une certaine défiance à l’encontre de ses élites. Les élites forment-elles un monde à part de la société ? Les uns doivent-ils se cantonner à une éthique de conviction alors que les autres l’échangent contre une éthique de responsabilité ? Pourquoi les choix politiques des uns conduisent vers des régimes autoritaires tandis que ceux des autres affichent la Liberté comme incontournable ?

Une élite peut s’ébattre et se reproduire à l’intérieur d’une caste fermée inaccessible au commun, d’une aristocratie qui ne donne aucun accès aux gens de peu, aux gens qui ne sont rien. Les principaux dirigeants français proviennent-ils d’un microcosme de privilégiés sans contacts avec la plèbe ou sont-ils issus du terreau commun ?

Édouard Philippe naît d'un couple d'enseignants de français. Son arrière-grand-père, indique-t-il, était docker. Emmanuel Macron est le fils d’un professeur de neurologie et d’un médecin conseil à la Sécurité sociale. Nicole Belloubet est la fille d’un ingénieur lui même issu d'une famille d'agriculteurs modestes et d'une gérante d'un petit hôtel. Jean-Yves Le Drian est issu d'une famille catholique ouvrière, son grand-père paternel était lui aussi docker.

François Hollande est le fils d’un médecin ORL. Jean-Marc Ayrault est le fils d’un ouvrier agricole qui devint ensuite cadre dans une usine, sa mère était couturière. Pierre Moscovici est le fils d’un psychologue social. Christiane Taubira a été élevée par sa seule mère avec ses dix frères et sœurs.

Si la quasi-totalité des dirigeants politiques, Rouges comme Noires, a fait des études universitaires plus ou moins prestigieuses, leur famille, parents ou grands parents ne les distinguent pas du commun des mortels.

L’éthique de conviction concerne ceux qui n’ont pas de responsabilité, la plèbe donc. Liberté, Égalité, Fraternité représentent des idéaux pour lesquels tant de Rouges se sont battus. La morale des puissants est autre, remplacée par une logique qui ne fait plus de place pour les élans affectifs à moins qu’ils ne soient filmés. L’individu isolé, hors du corps social, peut montrer toutes les qualités morales envisageables, mais la multitude ne fonctionne pas ainsi : la coercition, la pression sociétale, le conditionnement représentent les armes ou les outils nécessaires, ce qui renvoie au second plan les préoccupations éthiques. Les Noirs raisonnent ainsi et on les assimile généralement au bien commun, à l’ordre, à la sécurité, à la concurrence (principalement des subordonnés entre eux), ils dominent, ils commandent. Les Rouges se débattent dans les problèmes quotidiens auxquels ils ne savent pas apporter de solutions. Les revenus respectifs vont en dépendre.

1. Le travail et le salaire. Les Rouges associent étroitement le salaire avec l’utilité du travail fourni en se basant pour l’essentiel sur des faits concrets : l’éboueur, l’égoutier, l’infirmier, la sage femme et tant d’autres sont manifestement utiles, ils gagnent en moyenne environ 2 fois le salaire minimum légal en France (SMIC).

Les Noirs raisonnent différemment. La rémunération est associée non à l’utilité mais à la rareté. Si le travail demande des compétences rares ou peu répandues, les salaires doivent être élevés. Les dirigeants gagnent en moyenne l’équivalent de 8 SMIC et leur rémunération dépend considérablement de la taille de l’entreprise donc du nombre de subordonnés. Et si les Hommes politiques sont issus peu ou prou du ‘peuple’, la remarque n’est pas aussi pertinente pour les dirigeants d’entreprise. Bernard Arnault (LVMH) est le fils d’un ingénieur de l’École centrale et d’une héritière, Jean-Paul Agon (L’Oréal) est le fils d'un cadre de l'industrie pharmaceutique et d'une architecte, Patrick Pouyanné (Total) est le fils d’un directeur régional des douanes.

2. Culture et reconnaissance

Les Noirs mettent l’accent sur la culture livresque, littéraire, philosophique, et ne connaissent que par ouï-dire l’intelligence de la main que possède, pour certains d’entre eux, les Rouges. La différence n’est pas anecdotique car la raison permet de dominer, de diriger, donc d’obtenir de fortes rémunérations, ce que ne permet pas la pratique même talentueuse de l’artisanat, du travail manuel quelles qu’en soient l’utilité ou la rareté. Devenir un intellectuel ne permet pas per se de découvrir, d’innover, de créer, d’aller vers la vérité, de trouver la voie à suivre, la bonne voie, mais il permet de s’allier avec des congénères, de construire un entregent, pour être plus fort, plus puissant afin de domestiquer ceux qui n’ont pas cette faculté. La culture permet de mettre en œuvre le Darwinisme social au profit des plus forts, avec comme avantage que ce sont les plus forts qui définissent eux-mêmes les règles du jeu et le but à atteindre. ‘Devenir des bêtes féroces ou de féroces dompteurs de bêtes’ serait la seule alternative selon les Noirs qui pourtant s’abritent très souvent sous les jupes du Dieu-Amour lors de leurs moments de contrition.

3. Immigration

Les transferts de population représentent la plus hallucinante mystification pour semer le désarroi dans les classes dites populaires. Les Noirs qui s’offusquent des apports étrangers sont ceux qui bénéficient le plus du maintien en nombre d’une population peu revendicative afin d’avoir à disposition une main d’œuvre bon marché. Ils ne vivent pas non plus les changements culturels quelquefois drastiques qui se produisent inéluctablement à l’occasion de la venue quelquefois massive de nouvelles populations et de nouvelles cultures puisque leurs lieux d’habitation les en préservent. Les Rouges subissent la concurrence des immigrés dans leur travail, leur logement, mais la dénoncer les conduit à être traités comme des hommes génétiquement et moralement indignes, ce qui leur fait perdre ce qu’ils avaient préservé leur honneur. L’utilisation du mot ‘populisme’ par l’ensemble de la sphère dominante pour les désigner permet de contenir le peuple dans une réserve où ils sont parqués comme des sauvages incultes, vindicatifs, racistes.

4. Choix politiques

« Il est impossible de rester honnête si l’on se mêle de politique (Socrate) Les Noirs l’ont évidemment compris, les Rouges espèrent encore que c’est faux.

Les Rouges ne pratiquent que difficilement les stratégies qui permettent de démontrer tout et son inverse tout en préservant les susceptibilités de chacun pour ne pas hypothéquer l’avenir. Les Noirs en ont fait leur métier. L’Art oratoire permet de transporter dans un monde policé les luttes, les combats des anciens temps qui se faisaient pour affirmer sa suprématie. La saillie, le bon mot, le sens de la répartie servent aussi bien dans les dîners mondains pour tisser des liens d’affaires qu’aux tribunes des assemblées où ils développeront avec une sincérité de bon aloi leurs vues sur l’économie, la justice, le vivre-ensemble.

Les Rouges ne possèdent pas cette qualité verbale qui ne peut s’obtenir qu’avec une pratique intense dès le plus jeune âge. Alors, ils font confiance à un Homme, à une Femme, afin qu’il ou elle coalise leurs revendications et les impose grâce à sa force de caractère, avec autorité ce qui conduit souvent à l’autoritarisme. Car bousculer les intérêts si bien installés des possédants ne peut pas se faire sans brusquerie.

S’ils ont du mal à s’organiser pour bâtir une alternative, les Rouges s’irritent des horreurs qu’on essaie de leur faire avaler. La « dictature de la « bien-pensance » qui leur interdit de s’exprimer sans risquer le ridicule, les « droits de l’homme » tirés vers un extrémisme intolérant à leur égard, la « tyrannie de la repentance » qui a permis d’abattre un peu plus un pays chancelant qui les protégeait encore un peu, le « politiquement correct » qui a abouti à un monde qui n’a plus rien à voir avec la réalité qu’ils sont habitués à travailler de leur main, le « féminisme hystérique » qui a tué l’Amour, les embrouillaminis LGBT qui rendent l’amitié suspecte. Ces salmigondis permettent d’obscurcir le paysage politique en empêchant de voir les principaux problèmes, mais ils permettent aussi aux Papis encore verts de s’ébattre avec une jeune femme en Asie ou en Afrique selon les disponibilités financières, aux mères de trouver des nounous pas trop exigeantes, aux retraités de s’exiler au Portugal pour profiter du soleil et du coût de la vie, aux investisseurs de déposer leur argent au loin pour faire travailler des plus miséreux, des plus fragiles, des plus disponibles… en laissant les Rouges avec leurs problèmes de pauvres chercher des ‘premiers de cordée’ qui fuient jour après jour vers des cieux plus cléments pour leurs ambitions.

Donner plus de pouvoirs aux uns en les retirant aux autres n’apportera guère de solutions sauf si on inverse les pyramides de décision : des ‘manuels’ doivent pouvoir mettre à leur service des gens pétris de qualités intellectuelles, l’inverse ne doit plus être naturel.