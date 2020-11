Le round suivant de la guerre du Karabakh est terminé. Je dis « suivant » car nous ne pouvons pas prédire ce qui nous attend dans le futur. Le Caucase est un endroit très compliqué.

Il existe une anecdote répandue sur la guerre en Azerbaïdjan. Un Azerbaïdjanais de la Seconde Guerre mondiale parle de ses impressions sur la guerre : « Nous avons attaqué et pris la forêt, puis les ennemis nous ont tirés dehors. Ensuite, nous avons attaqué et repris la forêt, et deux jours plus tard, l’ennemi nous a chassés à nouveau. Quelques jours plus tard, nous avons lancé une autre contre-attaque et, dans le feu de l’action, un garde forestier est venu et a chassé tout le monde. »

C’est ainsi que ce cycle de la guerre du Karabakh s’est terminé. « Le garde est venu et les a tous chassés. »

C’était probablement clair ce que présente l’image du garde forestier. Les Russes sont intervenus et ont stationné leur armée dans la zone contestée. Il est sûr de dire que la Russie a gagné le plus dans cette guerre.

Maintenant, il y a des informations sérieuses selon lesquelles le ministère russe de l’Intérieur a créé un nouveau département pour la passeportisation de la population du Haut-Karabakh. En d’autres termes, la Russie a suffisamment gagné pour déclarer le Haut-Karabakh son territoire.

On peut appeler cela une victoire tactique des Russes, mais il est très difficile de prédire ce qui se passera dans la stratégie. La Russie n’aime pas quitter l’endroit où elle est entrée comme un « gardien de la paix ». De plus, l’objectif de ces soldats de la paix n’est pas toujours la paix, la Russie a ses propres objectifs.

Nous pouvons regarder quelques exemples.

La Moldavie a maintenant élu un nouveau président, Maia Sandu, une politicienne pro-occidentale. Tant sur le programme électoral que dans sa première déclaration post-électorale, elle a exigé et continue d’exiger l’expulsion des soldats de la paix russes de Moldavie. Mais les Russes partiront-ils ?

En 1992, les dirigeants russes ont décidé unilatéralement qu’il y avait des menaces contre la population russophone de Moldova et que les forces armées russes devraient être déployées pour la protéger. Le prétexte était la politique menée par le gouvernement moldave pour déclarer illégale la proclamation de Transnistrie une république indépendante par la population russe sur le territoire de la Moldavie. Les Russes moldaves, croyaient que les Moldaves persécutaient les Russes, ne leur permettaient pas de vivre, ils ont donc choisi de créer leur propre État dès l’effondrement de l’Union soviétique.

Mais cela, bien sûr, était illégal et sans fondement. Il s’est avéré que même s’il n’y avait aucune menace pour les Russes vivant dans la capitale moldave et dans d’autres régions du pays, les Russes vivant le long de la frontière avec l’Ukraine étaient persécutés, et le moyen d’éviter cette persécution était de créer un État. Et ce en arrachant une partie du territoire de la Moldavie.

Après cela, des efforts continus ont été faits pour expulser les « soldats de la paix » russes et de nombreuses décisions ont été prises. Même la Russie s’est engagée, au sommet de l’OSCE à Istanbul en 1999, à retirer ses troupes de Moldavie jusqu’à 2002, mais Poutine est arrivé au pouvoir et a déclaré que toutes ces décisions étaient des morceaux de papier inutiles.

On sait sous quelles règles les « soldats de la paix » russes sont présents en Ossétie du Nord et en Abkhazie en Géorgie, et quelles en sont les conséquences. La Russie est entrée dans ces territoires au nom du maintien de la paix, puis a reconnu ces territoires comme un État indépendant et a mis la Géorgie devant les faits. Pas seulement la Géorgie, mais aussi l’Occident.

La Russie s’est engagée dans ce travail dans tous les territoires où le séparatisme ethnique peut être enflammé dans l’espace post-soviétique et a déployé son armée dans ces zones. Si cette politique se poursuit et que l’Occident s’abstient de mener une politique sans équivoque sur ces questions, dans les années à venir, l’armée russe apparaîtra sur le territoire des États d’Asie centrale sous le nom de « pacificateur » ou autre. (Nous pouvons écrire plus à ce sujet plus tard.)

La guerre du Karabakh s’est terminée ainsi : les Russes ont gagné.

Les éléments de désinformation diffusés par les médias occidentaux et même certains politiciens occidentaux tout au long de la guerre n’ont pas été confirmés, y compris la désinformation sur les « djihadistes islamistes » ou d’autres.

Et maintenant à propos de la France.

Le gouvernement français a été hystérique à propos de la guerre du Karabakh, et cela peut être appelé hystérie parce qu’elle contredit la responsabilité de la France dans la région.

La France était l’un des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, qui n’a pas agi pour résoudre le conflit du Haut-Karabakh. En d’autres termes, elle aurait dû préférer être plus neutre. Ou paraître neutre. Par exemple, bien que la Russie ait envoyé toutes sortes d’armes en Arménie depuis le premier jour de la guerre jusqu’à la fin (ce qui est maintenant reconnu par les responsables arméniens), elle a essayé d’être politiquement neutre. En France, cette « culture » ne suffisait pas. Même maintenant, il semble que ce ne soit pas suffisant. Certains hommes politiques français tentent de reconnaître la République du Karabakh, et ces vaines tentatives ne font que brûler les perspectives de la politique française dans le Caucase.

À quoi ressemble le manque de sagesse politique ?

La France est un médiateur, mais se comporte comme une partie. Il y a un malentendu ici. Soit la France, se faisant passer pour un médiateur, a en fait un mensonge au niveau de l’État (sachant qu’elle ne ferait pas de médiation, elle s’est joint au processus en tant que médiateur), soit quand elle a rejoint ce processus, il y avait des accords secrets avec l’Arménie que la France est ici au nom d’un faux médiateur, mais pour protéger les intérêts de l’Arménie. Il n’y a pas de sincérité ici.

S’il y a des appels à la reconnaissance de l’indépendance du Haut-Karabakh, cela peut être vu comme une continuation de la fausse mission de médiation du gouvernement français dans ce processus. Mais il faut réfléchir un peu pour estimer comment ces appels de « reconnaissance de l’indépendance » en France peuvent promouvoir le séparatisme ethnique dans le monde. Il n’y aura aucun effet sur le déroulement et les résultats des processus dans le Caucase. « Zéro effet » pour les relations locales dans le Caucase. Pour les intérêts de la France dans le Caucase en tant qu’État européen, on peut parler des effets qui se produiront bien en dessous de zéro. Tout d’abord, une telle initiative pourrait placer la France parmi les États les moins sérieux du monde. Nous parlerons des prochains effets plus tard…

P.S. Je comprends que beaucoup de gens en France ne connaissent peut-être pas les détails de ce conflit dans le Caucase. Vous pouvez écrire vos questions dans la section commentaires, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Mais n’essayez pas de présenter vos « fausses vérités » comme étant la vérité.

Ganimat Zahid