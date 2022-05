Les Russes ont-ils sauvé le FN en 2017 ?

Depuis quelques années au Rassemblement National, roublardise rime avec roubles. L’ombre des Russes est partout quand il s’agit d’argent et à chaque nouvelle enquête, tous les chemins mènent à Moscou. Et le nouveau dossier de Mediapart n’arrange pas les choses.

Comme dans un roman d’espionnage, c’est un récit qui mêle politique et argent aux quatre coins du globe, des îles norvégiennes aux rivages du lac Léman en passant par le cœur de la Centrafrique.

Mais comme dans un roman russe, l’histoire fait défiler sous nos yeux des protagonistes aux multiples facettes, aux rôles obscurs et changeants : Marine le Pen, Laurent Foucher et Moukhtar Abliazov. Une responsable politique d’extrême droite, un homme d’affaires louche et un oligarque poursuivi par les justices de plusieurs pays européens. Un beau tableau.

« Divine surprise »

L'affaire est embarrassante. Obscure, tentaculaire, potentiellement explosive. Elle met en lumière une véritable chaîne de débiteurs qui s'étend de Moscou à Saint-Cloud.

Il faut, pour en démêler la genèse, remonter en 2017 : Marine Le Pen vient de concéder sa première défaite devant Emmanuel Macron. Elle doit impérativement boucler ses comptes de campagne pour bénéficier de leur remboursement par l'État. Et il manque six millions d’euros pour rétablir l’équilibre dans ses finances, sous peine de devoir déposer le bilan.

« Divine surprise », le parti obtient alors un prêt de 8 millions d'euros de la part d'un certain… Laurent Foucher, homme d’affaires, gestionnaire de fortune et même obscure diplomate au service de la République de Centrafrique auprès de l’ONU à Genève. Le prêt sera d’ailleurs officiellement signé à Bangui en juin 2017. Les 8 millions de Foucher arrivent à pic et permettent bien au RN de déposer des comptes en équilibre et d'accéder au remboursement des frais de campagne. Le Rassemblement National est sauvé.

Premier problème : comme le révèle Mediapart, l'homme d'affaires était, au moment d'avancer ces fonds au parti de Marine Le Pen, insolvable – mais aussi mis en cause par la justice suisse pour « escroquerie, abus de confiance et blanchiment d'argent ». Comment Laurent Foucher a-t-il donc pu se procurer une telle somme avant de la prêter au RN ?

C’est là que l’affaire prend une tout autre tournure, et que l’ombre des services russes apparaît.

Moukhtar Abliazov, l'oligarque au centre d'une mauvaise série B

Pour comprendre d’où vient cet argent qui a permis in extremis de maintenir le Rassemblement National à flot, il faut se souvenir que Laurent Foucher a travaillé pour l'oligarque kazakh Moukhtar Abliazov, pour le compte duquel il gérait certains avoirs financiers.

Ancien ministre de l'Énergie dans son pays et ex-président de la banque kazakhe BTA, Abliazov est accusé par cette dernière avoir détourné en 2009 plus de 6 milliards de dollars, une somme considérable. Mais depuis des années, le milliardaire continue de vivre grand train en France entre Paris et la côte d’Azur, grâce notamment à un mystérieux passeport diplomatique centrafricain acquis dans des circonstances douteuses.

Aujourd'hui poursuivi par les justices américaine et britannique, il est aussi mis en examen en France où il se présente volontiers comme un « réfugié politique ». Mais l'oligarque est aussi sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt émis par le Kazakhstan, l'Ukraine… et la Russie.

Laurent Foucher, qui gérait une partie de la fortune aux origines douteuses de l’oligarque en cavale, était insolvable lors de son prêt accordé au parti d’extrême droite en 2017. Mais dans ce cas, d’où vient cet argent ? Des comptes de l’oligarque Kazakh ? Laurent Foucher aurait-il dérobé des millions d’euros à son client pour faire crédit à Marine le Pen puis empocher à son compte le remboursement des frais de campagne ? C’est l’hypothèse qui se déduit de l’enquête de Mediapart.

Second problème : Laurent Foucher a-t-il agi de son propre fait ? Après tout, l’homme n’est pas connu pour entretenir de quelconques liens avec l’extrême droite et il a longtemps fait des affaires en Afrique avec Jean-Christophe Mitterrand, le fils de l’ancien président socialiste. Laurent Foucher aurait-il été mis sous pression pour prêter cet argent au Rassemblement National ? Et par qui ?

Au début de l’année 2017, quelques semaines avant de prêter 8 millions d’euros au parti de Marine le Pen, les avocats de l’oligarque kazakh découvrent que le gestionnaire de fortune avait noué plusieurs accords secrets avec la banque BTA, à laquelle il devait fournir des informations sur Abliazov. Mais cerise sur le gâteau, les Russes – qui cherchent aussi à mettre la main sur Abliazov et ses six milliards de dollars – auraient eux aussi « convaincu » Laurent Foucher de « coopérer » avec eux.

Les termes de cette coopération, révélée par Mediapart, renvoient aux plus grandes heures des services secrets russes, avec notamment un rendez-vous secret fixé sur l’île norvégienne de Spitzberg, aux confins de l’Arctique. Ian Flemming n’aurait pas rêvé mieux.

Les Russes ont-ils convaincu Foucher d’aider le Rassemblement National ?

Criblé de dettes et visiblement mis sous pression par les services russes, Foucher aurait donc retourné sa veste afin de travailler avec Moscou sur le dossier Abliazov… Mais très probablement aussi pour le Rassemblement National.

En tout cas, la chronologie ne laisse que peu de place aux doutes : quelques mois après cet accord noué avec les services de Vladimir Poutine, cet obscur gestionnaire de fortune qui n’avait jusque-là aucun lien avec le parti d’extrême droite trouve miraculeusement plusieurs millions d’euros et sauve le parti d’extrême droite en lui prêtant in extremis la somme qui lui manquait pour boucler son budget et bénéficier du remboursement public.

Sachant qu’en 2014, c’est déjà la Russie, via une banque tchèque, qui était intervenue pour sauver les comptes de Marine le Pen, la boucle et bouclée.

Quand il s’agit de gros sous, dans le manoir de Saint Cloud, tous les chemins mènent à Moscou.