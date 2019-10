Les S’Entrops sans voile

Le débat sur l'immigration a fait rebondir tous les fascistes. Le fascisme est anti libéral et anti humaniste entre autres choses. cela ne ferait de mal à personne d'en parler sur les antennes comme l'on parle de cet empègue de droite qui a interpellé une femme voilée.



Voila un acte de bravoure qui mérite de passer à l’antenne. Seul contre tous, une bande d'enfant au chef voilé.

Il faut être de la race des seigneurs pour oser se lever ainsi en pleine assemblée et en affronter sa masse. De plus sans aucune protection juste des documents en main.

Madame qui êtes musulmane et qui osez porter le foulard parce que il y a des lustres les juifs ont dit que la femme honnête devait se couvrir pour se différencier des prostituées qui proposaient leurs charmes aux portes du temple pour trouver une autonomie économique.

Madame j'ai jusqu'aux années soixante toujours vu ma mère catholique fervente sortir avec un foulard sur la tête. Le Juif ou le Catholique étaient-ils plus nobles, avaient-ils des têtes plus altières pour ne pas être interpellé.

A me dira-t-on, il y avait moins de musulmans en France. Au que si, il y en avait tout un département français qui s'appelait l’Algérie, 11 millions c'est pas mal et français de surcroit.

Heureusement que l'on n'a pas fait une loi pour blanchir les Martiniquais et autres. Putain, noir et caramel qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire nos gaulois là-bas.

Je disais cela parce que j'ai un beauf Martiniquais qui a appris que ses ancêtres étaient les gaulois.

Arrivé à Grenoble en 1968 il croyait s’être trompé de pays, ils étaient tous blancs.



GUERRE D’INDÉPENDANCE.



Alors que s'est-il passé pour que le foulard devienne sans discernement l’étendard des anti Arabes, pour certains. Le symbole d'une affirmation d'identité politique religieuse pour les autres. Cela sans pouvoir distinguer celui qui est porté par piété, ce qui autorise tous les amalgames.

La situation n'a fait que se cristalliser depuis des tentatives de discrétisation, dans la mouvance de la fameuse loi interdisant le voile dans les lieux publics et le hijâb sous un fallacieux prétexte de sécurité, et d'usage.

L'on se souvient qu'à l'appui il y avait eu un vol dans une banque perpétré par deux voyous cachés sous des Buka.

Le pouvoir avait dit qu'il ferait toutes la lumière et j'avais écrit qu'ils ne seraient jamais retrouvés car il s'agissait d'une manipulation de l'opinion.



Ainsi durant des années le port du foulard n'a pas été l'objet de discordes, et l'on ne peut nier que l’insurrection algérienne marque le début d'un renouveau d'un sentiment anti arabe qui s'est déporté sur l'islam et les musulmans. Il faut se souvenir du massacre d'une centaine d'algériens à Paris en 1961 à la manifestation organisée par le FLN le 17 octobre.

Chaque camp énonçant à qui mieux mieux les atrocités perpétrées.



L'OAS qui fut la réponse des résidents d'origines métropolitaines depuis des générations pour certains enflamma les ressentiments, durant longtemps.

Des communautés prirent naissances à partir d'associations de défenses des intérêts des pieds noirs, des harkis devenus gardien d'une mémoire transmise aux descendants.

Mais un glissement s'opéra vers la guerre Palestino Israélienne, et tous les conflits qui se sont déroulés dans le moyen orient ont rebondi en France depuis lors par l'intermédiaire d'une référence identitaire d'origine maghrébine cultuelle.

Le complotisme du grand remplacement est une illusion fantasmagorique, même si des éléments peuvent l'étayer.



EN PLUS.



Vient se surajouter à cet ensemble de situations les problématiques SOCIO-ECONOMIQUES qui parquent les plus mal lotis, ceux de la décolonisation et leurs descendances, ceux de la fin des trente glorieuses, ceux du regroupement familial, dans des cités, qui, de fait se communautarisent, faire à mesure qu'a disparu l'ascenseur social instrument d'intégration.



NOUS LE VIVONS.



Ce sont formées des communautés D'ENTROPS ÉCONOMIQUE par rapport aux circulations monétaires disponibles pour régler ce problème et ainsi atténuer le sentiment de délaissement, d'abandon, de déshérité, de mise à l'écart, ostracisé, infériorisation une solidarité communautaire s'est développée autour de ce que ces citoyens avaient en commun pour affronter l'adversité politico-économique, la religion musulmane, l'économie délictuelle, le soutient caritatif.



Toutes les tentatives de tous les pouvoirs (il n'y a à jeter la pierre à personne d'autre, si ce n'est ceux qui soutiennent le capitalisme) qui ont mis en place, des polices de proximité, des police répressives, des politiques de la ville, des zones de soutien, des actions de substitutions associatives et sportives ont TOUTES GLOBALEMENT ÉCHOUEES.

Ces têtes pensantes s'imaginaient que le traitement social ou répressif viendrait compenser la faiblesse d'une comptabilisation de leur existence.

ILS NE RENTRAIENT PAS DANS LES BUDGETS NÉCESSAIRES POUR OFFRIR A CES EN TROP COMPTABLE UNE ACTIVITÉ HONORABLE RÉMUNÉRATRICE.



N’imaginons pas faire face à une situation nouvelle, parce que la faiblesse des disponibilités financières nous fait monter en exergue l'immigration et montrer du doigt des boucs émissaires qui bien évidement, en situation de précarité posent des problèmes.



Des siècles que j'entends les hommes politiques dire qu'il faut aider économiquement les pays d'immigrations. Rôle confié au FMI avec un échec à la clé. Ces hommes POLITIQUES imaginaient que le capitalisme avait pour vocation d'aider les gens. SI NOUS EN SOMMES ENCORE A CROIRE DE TELLES NIAISERIES, les gilets jaunes vont passer leur vie dans les ronds points. (j'y ai cru jusqu'en 1976, j'avais été instruit pour cela)



Je pestais alors et j'ai même le souvenir en 1994 dans une réunion avec un secrétaire fédéral du PS Navarro et Claude Allègre, alors ministre, d'avoir suggéré d'ouvrir des fours crématoires pour y mettre tous les citoyens en trop qui ne rentraient pas dans l'organisation comptable, y compris les RETRAITÉS qui sont devenus d'actualité.

Leurs soucis, comment faire entrer tous les laissés pour compte, les S'entrops d'une activité économique dont la finalité n'est pas de créer des emplois là où le niveau de vie est le plus élevé, si elles ne peuvent pas le revendre dans une marché concurrentiel qui s'apprécie sur cette base.

LE PRIX D'UN PRODUIT N'EXISTE PAS, C'EST SEULEMENT UNE FRACTION DE LA CONSOMMATION DE LA VIE DE TOUS CEUX QUI ONT CONCOURU A SA RÉALISATION.



Depuis lors nous n'avons pas évolué d'un iota, seulement exacerbé un peu plus le problème.

Nous la présentons politiquement les communautés comme une difficulté, alors qu'elles ont SUPPLÉ L'INSUFFISANCE de la RÉPUBLIQUE.

République qui une fois passé les élections laisse les rênes à l'économie capitaliste.



Une fois passé les élections les citoyens n'ont plus aucun projet politique, ils attendent comme des OIES que L'ETAT, c'est à dire EUX MÊMES LES GAVE et cela depuis 1999. L'analogie n'est pas très sympathique mais nous en déplaise, c'est ce que nous faisons. Nous tapons à Pierre pour Gaver Paul, si Paul se plaint nous irons taper Jean, pourvu que nous n'allions pas taper dans le capital, sans que celui-ci n'en soit pas récompensé par une augmentation.

Au final empruntant le capital nous lui rendons plus qu'il ne nous a prêté, lui grossi, Nous même quand nous gagnons en pouvoir d'achat, les prix augmentent mécaniquement, sauf à faire de la productivité (technologie et délocalisations) qui réduit les emplois et fabrique les Sentrops, chômeurs, rejet de l’immigration et du coût social qui en découle, retraités (moins de masses financières disponibles).

Le pouvoir passe sont temps à ajuster la répartissions du budget pour éviter l'endettement des citoyens, dit public.

Le plus grave étant les rumeurs de régulation planétaire des S'ENTROPS ECONOMIQUE.



Vous me pardonnerez de penser qu'il est naturel que chacun soit préoccupé par le quotidien qu'il vit, mais que cette vue restrictive nous PERD.

ADAM SMITH s'est trompé dans son axiome.



L’INTÉRÊT INDIVIDUEL INDISPENSABLE NE CONCOURT PAS NÉCESSAIREMENT A L’INTÉRÊT collectif de LA NATION, PUISQU'IL NOUS FABRIQUE DES SENTROPS bien au delà des seuls immigrés.

Si nous ne retrouvons pas sous une forme ou une autre le chemin du syndicalisme, du mouvement politique, du débat intellectuel, du débat des élites, achetons-nous des boulets pour les chevilles.

Car après avoir viré ou conduit à la misère les S'ENTROPS économique, c 'est la seule chose qui sera en vente, des boulets à la couleur du groupe qui nous dirigera.

Alors vous imaginez l'importance du VOILE de cette femme, cet homme avait le sens de l'essentiel.