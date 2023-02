Les sanctions anti-Russes de l’Occident sont officiellement un échec désastreux

Le trio débile Porochenko-Merkel-Hollande a avoué avoir utilisé les accords de Minsk pour préparer l’Ukraine à la guerre.

Ce que ces neuneus n’ont pas été capables d’imaginer, c’est que les russes en feraient autant (Otan !). Les premières sanctions après le rattachement de la Crimée en 2014 ont instruit la Russie sur les intentions de l’Occident et ils s’y sont préparés eux aussi : réorientation de l’économie russe vers la zone Asie, relations resserrées avec la Chine et soutient de la Chine pour l’Ukraine signé dans la Déclaration conjointe russo-chinoise du 4 février 2022, recherche et investissements dans de nouvelles armes performantes et terrain d’expérimentations en Syrie où l’Occident a déjà été mis en échec, etc.

