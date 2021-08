Les secrets de l’alimentation industrielle...

Salut, j’ai bossé en agroalimentaire industriel. Grosse boite européenne, ARDO , niveau cuisines. Produit surgelés.



il est possible sans probleme de faire de la très bonne qualité, genre légumes ramassés la nuit, usine le matin, avant le soir c’est « usiné » en surgelé c’est à dire en 2 à 3 minutes maxi..

possible surtout mais pas seulement en surgelé ou vous n’avez pas la question du stockage dans le temps donc de la conservation..et additifs qui vont avec..

cela dit l’énergie nécessaire est énorme, mais là je n’ai pas d’éléments comparatifs....donc je ne sais pas...



Dans l’unité où j’étais, détail détail, les contrôles « bouffe » pour animaux étaient plus stricts que pour les humains..sauf haut de gamme..

La question est donc ailleurs..

Xana a bien exprimé cela, je reprends donc une partie de son post :

@l’auteur

Vous avez raison, et encore ça n’est pas cela le pire...

Pourquoi les industriels font-ils cela ? Pour enrichir leurs actionnaires, et c’est « normal » dans une société capitaliste.

Mais alors, croyez-vous que les industriels de Big Pharma se comportent différemment ?

Bien sûr que non. Leur but n’est pas la santé publique, mais d’augmenter les revenus de leurs actionnaires, et CA AUSSI c’est normal dans une société capitaliste.

Alors, il faut arrêter de jouer les enfants de chœur. Oui, nos fabricants de médicament font tout ce qu’il peuvent, tout ce qui est « légalement » possible pour enrichir leurs actionnaires. Et ce qui n’est pas « légalement » possible peut le devenir quand on a autant d’argent, et surtout quand les politiciens sont corrompus. Il suffit de faire des campagnes médiatiques et de graisser quelques pattes.

et je rajoute qui veut ce système ? quasiment l’intégralité de la planète, car comme je veux plus pour moi, un monde coopératif, juste , équitable et bien je n’en veux pas..rares sont les réelles exceptions ..qui le sont déjà dans leur psyché, ceci est du au fait que certains dans certaines circonstances voient s’ouvrir d’elle mêmes parties ou plus de nos autres capacités en panne, ceci est bien sur du nos choix..

cela dit...salutations bien sur..