Les seringues de la liberté

LES SERINGUES DE LA LIBERTE

Un scandale sanitaire d’un genre nouveau

en direct de l’Absurdie, de notre envoyé spatial :

De manière générale, un scandale est une affaire fâcheuse ou malhonnête, ayant un grand retentissement dans le public et, souvent, des conséquences judiciaires, les scandales sanitaires devenant peu à peu les plus retentissants, car concernant directement la santé et l’environnement.

Depuis 1945, la France a connu de nombreux scandales sanitaires ( https://www.topsante.com/content/search?SearchText=scandale+sanitaire&submit=ok ) parmi lesquels, pour n‘en citer que quelques-uns des plus marquants des 3670 recensés à l’OMS (1) :

le scandale du Distilbène, un traitement ayant provoqué des malformations génitales chez les enfants ;

le scandale de l'hormone de croissance, un dossier ayant causé la maladie de Creutzfeldt-Jakob et la mort de 111 personnes [ minimum ] ;

le scandale du chlordécone, un insecticide favorisant le cancer de la prostate (avec des milliers de morts dans le monde agricole mais jamais répertoriés ! ] ;

le scandale du sang contaminé, suite à la distribution de lots sanguins infectés par le virus du SIDA (là encore aucun chiffre « officiel ») ;

le scandale de l'amiante, dû à son utilisation en connaissance de sa dangerosité (toujours d’actualité et pour longtemps avec des milliers de morts non répertoriés) ;

le scandale de l'Isoméride, un coupe-faim engendrant de graves problèmes de santé, pouvant aller jusqu’à la mort (jamais avoué car jamais avéré par la science « officielle ») ;

le scandale du Mediator, un médicament ayant causé des centaines de morts (à minima !) ;

le scandale de la Dépakine, un traitement ayant provoqué de graves handicaps chez les enfants.

Les scandales in vivo des productions Bayer, Monsanto, …., les OGM, la vache folle, nombre de vaccins et traitements dits expérimentaux, les traitements phytosanitaires tel les néonicotinoïdes. [Aparté : Et çà marche dans l’autre sens aussi lorsqu’on supprime de force des produits qui eux fonctionnent pour la plupart des gens parfois durant des décennies jusqu’à ce qu’un décideur dise : « non, çà ne rapporte rien, supprimons les » (de nombreux exemples et preuves existent chez les lanceurs d’alerte, dont la plupart sont enfermés, muselés mais plus souvent morts _ et la Chine n’en a pas l’apanage ). On ne parle pas alors de scandales sanitaires mais bien de juteuses affaires financières, car les produits retirés et « infâmes » sont allègrement remplacés par des produits de médiocres qualités mais beaucoup (beaucoup) plus cher. La dernière attaque en date concerne, après le diabolique diesel… la lavande !!! bientôt classée poison dangereux].

Ailleurs n’est pas en reste, un seul exemple, cherchez par vous même vous en avez pour des mois = https://www.lefigaro.fr/entrepreneur/scandale-des-opiaces-une-onde-de-choc-pour-l-industrie-pharmaceutique-americaine-20190919 .

L’Histoire, surtout contemporaine depuis l’avènement de l’ère industrielle, regorge d’exemples avérés et malgré cela, l’ensemble des populations incline la tête où tourne le regard, après peut-être une légère indignation de façade et passe à autre chose (la distanciation cognitive vous vous rappelez ?...). Lorsqu’on en arrive à une phase judiciaire, généralement on fait plonger quelques lampistes ou fusibles bien commode et là aussi on passe à autre chose (quand on ne fait pas disparaître mystérieusement les « empêcheurs de tournées en rond »). Les vrais responsables de tous ces crimes ne sont JAMAIS vraiment poursuivis (sauf peut-être à leur portefeuille aux Etats-Unis mais c’est quoi 1 milliard d’amende quand sur une seule affaire on va engranger à minima 192 milliards de bénéfices ? ).

A la fin du quinquennat de notre actuel président vient de débuter un scandale d’un genre nouveau (vraiment ?). La mise en route d’une obligation masquée, tel un STO du XXième siècle (service du traitement obligatoire) et un pass’Disney qui a tout d’un Ausweiss puisque lui seul aujourd’hui permet aux réfractaires d’espérer continuer à vivre, travailler, se déplacer et se soigner ! Une haute instance étatique a décrété que ce package d’interdictions et de menaces était proportionnel au risque de santé publique qu’une contagion mondiale entraînant de 2 à 4% de morts parmi toutes les personnes atteintes représente. En clair, cette attaque virale sans précédent tue, peu mais tue, et surtout contraint une grande part de l’Humanité à accepter un joug sécuritaire, fait de remèdes miracles incontournables et bientôt pérennisés dans le temps (à 6 mois, moins ?) d’un côté, et de l’autre à un ensemble de contraintes, durci de plus en plus au fil des jours pour la contrainte ultime : la vaccination obligatoire. Bill Gates l’avait annoncé avant tout le monde et avant la fin de la 1ère vague : 7 milliards d’humains seront vaccinés, y compris et surtout les enfants, ces immondes vecteurs de transmission .

Le président et son cercle de décision en place et tous ceux dans le monde qui auront agi de la même manière, ne rendront de compte à personne si (après-)demain un scandale sanitaire devait éradiquer 1/16°, 1/8°, 1/4° ? ou la moitié de la population. Après tout, ils agissent pour le bien commun et la santé publique n’est ce pas… à moins que ce ne soit pour leurs portefeuilles d’actions où d’autres motifs plus nobles sans doute mais plus obscurs… (synonyme de sombres). L’avenir est En Marche !… (hum)

Jusqu’où faudra-t-il aller pour que l’Opinion ouvre les yeux au lieu de tendre le bras (variante de salut du NSDAP ou de la quenelle inique). Je ne sais pas. Je croyais que seul l’Amour rendait aveugle et qu’il n’était pas bon de faire un confiance aveugle aux inconnus qui offrent des bonbons aux enfants et des boissons au GHB aux filles.

NB : En Absurdie, les décideurs sont loin de l’Être ...

Votre pigiste désabusé

Marc Nehdrys