Les soi-disant agressions russes, réalité ou simple moyen d’éviter les responsabilités ?

Un des partisans de la guerre en Ukraine avait créé cette infographie pour "démontrer" l’ampleur des ingérences russes et la menace qu’affrontent les pays occidentaux. Il s’agit selon toute probabilité d’une initiative personnelle tant les communicants auraient sûrement été attentifs à ne surtout pas offrir une telle base analytique à leurs opposants. L’erreur étant faite et le bâton tendu pour se faire battre, brisons leurs bras et jambes.

Commençons par les migrations :

Elles naissent de l'écart entre la transition démographique en Afrique et l'incapacité de ce continent à augmenter sa base capitalistique à la vitesse de sa population. La croissance africaine (résultante de la croissance du capital) est insuffisante et le PIB par tête décroît : Vous constaterez sur le graphique l'explosion de la population d’Afrique subsaharienne depuis 1960. À l'époque Poutine avait dix ans ! Dur de dire que les migrations de population africaine relèvent d'une politique russe contre nous !

Contrôle des ressources naturelles :

Bien vous proclamez notre droit à nous emparer des ressources de l'Afrique ? Voici un propos bien révélateur de votre racisme ! Ces ressources appartiennent aux peuples d'Afrique qui les aliéneront pour acquérir le capital nécessaire à leur développement. Or, avec nos bêtises de croissance verte, réchauffement climatiques et bla bla bla, nous n'offrons plus aux Africains les produits dont eux estiment avoir besoin. Donc, oui, maintenant que Chinois et Russes ont des produits à proposer, car la Chine a fait des remontées de chaînes de valeurs. Ils se révèlent aujourd’hui capables de nous faire concurrence, cela se nomme le capitalisme et la loi du marché, vous savez celle que nous avons promue ? Mais dans votre vision du monde, nous semblons avoir un droit à bénéficier de la relation commerciale avec l'Afrique sans que les Africains aient la permission de spécifier leurs demandes sur les contre parties. (Ca se nomme du servage, passons !) Poursuivons sur Wagner et les régimes change. Oui, Wagner a fait quelques dessins animés, mais la faillite des états sahéliens est principalement une conséquence de notre politique et notamment le régime change que nous avons provoqué en Libye. Là, les Russes avaient permis une résolution à l’ONU que nous avons étendue dans des proportions extraordinaires. Jamais, nous n'avons eu le droit de bombarder Tripoli et provoquer la chute du colonel Kadhafi. Dans ce crime, les Russes sont irresponsables ! Si nous avons engagé ce processus sans même avoir prévu un plan politique de remplacement, pouvons-nous le leur reprocher ? Résultat, les dépôts d'armes en Libye furent pillés par toutes les bandes armées du Sahel, résultat facilement prévisible et prévu par tous les connaisseurs de l’Afrique que nos gouvernants portés par leur hubris ont préférés ignorer.

Résultat, Wagner naît en 2014 deux ans après la Libye. Dommage, vous aurez du mal à en faire une cause de la déstabilisation du Sahel. De même, nous avons eu huit années sans la moindre interférence russe pour stabiliser le Mali, mais si nos soldats ont lutté avec talent et dévouement, le concept politique de l'opération Barkhane était fondamentalement faussé. Vous vous servez des russes pour ne pas examiner les erreurs commises par nos dirigeants qui ont laissé pendant huit ans les populations du sahel exposées au terrorisme. Là encore, nos dirigeants ont dicté des solutions selon leurs préjugés sans se préoccuper de la réalité africaine. Wagner nait de cette demande des africains d'avoir des partenaires qui agissent en Afrique selon leurs demandes (Et oui, c’est leurs pays). D'ailleurs, nos envois de missi dominici sur nos visions des droits humains totalement inadaptées à la situation ethnographique ou de développement de l'Afrique ont révulsé sur place. Je vous passe sur le M23 que nous laissons proliférer au Congo sans apporter la moindre assistance sécuritaire valable, mais demandez-vous où les Russes iront une fois de plus ramasser les morceaux d'une relation que nous avons délaissée !

Contrôle des exportations de nourriture vers l'Afrique :

Ouh, ça c'est de la faute des russes et même de Vladimir Poutine. Mais aussi un peu chez nous. Commençons par l'évolution de la production de blé en France : Comme vous le voyez sur le graphique, les volumes de blé produits en France ont diminué depuis les années 90.

La faute aux Russes ? Non, structures de main d'œuvres, normes... Bref une politique lamentable qui a détruit notre production. En face, la production de blé russe augmente et la politique russe permet de fabriquer les engrais, les tracteurs, les machines et le pouvoir russe a travaillé et su résoudre ses problèmes internes. Devions-nous le leur interdire ?

Bref vous reprochez aux russes d'avoir travaillé alors que nous avons été mauvais ? Amusante vision du monde non ? Produisons, inondons les marchés, la France possède l'une des plus belles terres agricoles du monde ! Seulement pour cela, il faut travailler et pas accuser la Russie !

Blocus des exportations ukrainiennes.

Oui, de facto, mais déjà ça n'est pas une guerre contre nous, mais une résultante des opérations militaire en cours sur le territoire dominé par les khieviens. Le blocus fait partie des armes de guerre, en 1914, 1940 nous l'avons utilisé contre l'Allemagne, durant la guerre de sécession le nord en fit usage contre le Sud, personne n'y trouva à redire ! Mais là, bien sûr c'est les russes, alors avec mauvaise foi vous allez le leur reprocher ! Le deux poids deux mesures semble caractériser le raisonnement. Si vous ne vouliez pas de blocus, il fallait faire pression sur les kieviens lorsque le 16 Février 2022, ils ont relancé le feu de leur artillerie dans le Donbass ce que les russes ne pouvaient interpréter que sous la forme d'une préparation à une offensive contre le donbass et contre Donetsk, avec de bonnes perspectives de succès, car la ville se trouvait à quelques KM des lignes. Imaginez un instant une ville d'un million d'habitants livrée aux bataillons de représailles kieviens, certes pour les racistes anti russes c'est sans importance, mais pour les Russes un tel désastre aurais signifié de laisser des russophones (peuple frère) soumis à des criminels. Et de toutes les façons, le voulions-nous tant ? Après avoir permis le rétablissement de l'esclavage en Libye, avoir laissé se produire les crimes du M23 au Congo, notre réputation morale n'avait pas besoin de laisser un nettoyage ethnique se produire. Nous avions l'obligation d'intervenir sur les kieviens au terme des accords de Minsk dont nous étions les garants, nous avons refusé d'honorer notre parole (Enfin, nos dirigeants, nous ne fûmes pas consultés !) Vous vouliez éviter le blocus donc ? Il suffisait de respecter les traités signés ! Mais vous vous exonérez de l'obligation de respecter les règles et ensuite accusez les autres. Désolé, mais c'est un comportement de gamin capricieux et de mauvais joueur !

Crise de l'énergie en Europe.

Permettez-moi d'exprimer mon incrédulité devant le fait que vous ayez osé porter ce terme sur le graphique. Il fallait avoir du culot, force est de constater que le souffle ne vous manque pas. Alors démontons la fameuse crise énergétique. Tout d'abord, elle repose sur le choix de l'Europe pour les fameuses énergies renouvelables. Les russes ne sont pas responsables de la CSPE, ni du marché européen de l'énergie. Ni de la loi Nome qui contraint EDF a vendre à bas prix une énergie nucléaire bon marché à des opérateurs privés qui encaissent le gain par rapport au prix de marché ? Cet enrichissement sans cause qui a permis aux Français d'être harcelés au téléphone dates des années 2000, V.Poutine venait d'arriver au pouvoir et la décision fut le fruit d'une volonté des institutions européennes. Que dire de la décision allemande de fermer ses centrales nucléaires, là encore où se trouve l'influence russe. Reste la hausse des prix du gaz, mais là aussi vous osez tout. Les Russes ont toujours livré leur gaz en accord avec les contrats long terme que nous avions signés du temps de l'Union soviétique. Leur dénonciation fut de notre fait en raison de la confiscation des actifs russes, ce qui revient à un non-paiement. De la destruction de Nord Stream et du refus des Allemands d'autoriser les livraisons par le tuyau restant , là encore, ces deux actes ne viennent pas des Russes ! La crise de l'énergie en Europe naît d'une très mauvaise politique énergétique européenne, surinfectée par de mauvaises réactions de nos dirigeants qui ont pensé pouvoir asphyxier l'économie russe. Seulement cela revient à imputer les erreurs européennes aux Russes.

Reste la guerre informationnelle.

Alors, bien sûr, il y a surement trois blogueurs qui traduisent de la propagande, ou deux déssins annimés réalisés par Wagner, mais la véritable guerre de l'information est celle menée par les dirigeants occidentaux contre leurs peuples. Nous venons d'en écrire un nouvel épisode et la meilleure arme des Russes est justement la vérité qui confronte les classes dirigeantes occidentales à leurs erreurs. Autrefois, on nommait cela de l'opposition politique, désormais cela se nomme être pro russe et participer à une guerre de l'information. Vous avez raison, la démocratie c'est tellement plus reposant lorsque tout le monde pense de la même manière. Sauf que ca n'est plus de la démocratie ! Il s'agit alors d'un contrat léonin qui place les peuples occidentaux en situation d'appauvrissement continu pour payer de multiples erreurs majeures de politique économique et empêche tout correction. On comprend alors l'intérêt de soutenir le pouvoir kievien qui permet de mettre en place la censure, voire éventuellement d'utiliser les outils de répression de Kiev contre ceux qui refusent le narratif. Avons-nous plus à craindre de V.Poutine ou des bandes ukrainiennes qui menacent des occidentaux ? Ma réponse est des seconds !

Brexit.

Vous avez oublié les invasions de criquets et les pluies de grenouilles. Oserais-je vous inviter à lire la Biographie de Nigel Farrage ? Il a fondé son parti en 2006, vous savez un an après le refus du traité de constitution européenne par le peuple francais. Là encore, vous refusez d’écouter les autres, vous vous concentrez sur accuser les Russes d’être responsables de tous les malheurs de votre Europe.

L’Europe de l’Euro a ruiné ses membres , organisée des déséquilibres commerciaux importants au sein de la zone. Surtout, l’élargissement précipité paya avec nos emplois et les aides européennes l’intégration des pays de l’est à l’OTAN pour le plus grand bénéfice des marchands d’armes américains.

Mais avez-vous seulement analysé l’histoire du royaume Unis pris entre Comonwealth, relation spéciale avec les USA et Europe ? Leurs raisons pour vouloir se libérer d’une relation que beaucoup considéraient comme délétère ?

Bien sûr que non, vous savez ! Eh bien à force de savoir vous finissez haï et ce n’est pas les Russes, c’est vous les responsables !