Les sondages sont-ils sincères ?

Bonjour, Pierre

Il faut arrêter de fantasmer sur des sondages prétendument truqués.

Depuis une dizaine d’années, les sondeurs font preuve d’un professionnalisme difficilement contestable. Et les résultats des enquêtes réalisées dans le cadre des présidentielles de 2012 et de 2017 ont montré que ces enquêtes fluctuaient de manière très logique avec l’actualité des candidats et de la conjoncture électorale. Quant aux résultats, ils ont été conformes aux prévisions des instituts.

Notez en outre que les instituts que vous pointez du doigt en prenant pour exemple la récente enquête de l’Ifop et en laissant entendre qu’ils pourraient être indirectement aux ordres du pouvoir macronien continuent en même temps de souligner le fort soutien de la population aux Gilets jaunes, mouvement qui constitue pourtant une grosse épine dans le pied de Macron ! Paradoxal, non ?

Un mot encore sur le référendum de 2005 : cette année-là, la campagne du OUI a bénéficié d’un matraquage sans précédent de la part des grands partis politiques et de la grande majorité des médias. Or, quelques semaines avant le scrutin, la population a basculé dans le camp du NON, ce que les sondages ont montré et n’ont cessé de montrer jusqu’au vote. Et contrairement à la volonté des gouvernants et des éditorialistes, c’est bien le NON qui l’a emporté.

Pour finir, cela fait belle lurette que les sondeurs et les politiques ont compris qu’il ne sert à rien de tenter d’influencer un électorat dans un sens ou un autre. Pour une raison simple : nul ne sait quel effet peut être induit par un sondage truqué, le score affiché pouvant aussi bien accentuer l’effet recherché qu’ induire une réaction de mobilisation accrue du camp adverse !!!