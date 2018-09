Les super-riches annoncent une nouvelle tempête économique mondiale et s’y préparent !

Tout le monde en est conscient, les bulles spéculatives se sont multipliées, les banques prennent des risques toujours plus grands et accumulent les produis financiers toxiques. La probabilité d’une nouvelle crise financière encore plus dévastatrice que celle de 2008 est donc élevée.



Si cela arrive, les états déjà surendettés ne pourront venir en aide aux banques en empruntant comme ils l’ont fait en 2008. La création de monnaie a également atteint ses limites, le bilan comptable des banques centrales étant déjà catastrophique suite à leurs injections massives de liquidités pour soutenir les marchés financiers et à leurs rachats de dettes d’états qui ne seront jamais en mesure de tout rembourser.



L’oligarchie qui détient le pouvoir mondial réel ainsi que ses serviteurs politiques sont bien conscients de tout cela. Et ils ont déjà prévu à quelle « solution » il vont recourir pour renflouer à nouveau les banques : elles seront autorisées à s’approprier l’argent des déposants. Cette autorisation déjà été donnée aux banques par l’Union européenne après avoir été appliquée à Chypre pour tester les réactions de la population, réactions qui se sont avérées être faibles.



Mais Chypre est un petit pays. Dans des pays plus grands et plus peuplés et où les tensions sociales préexistantes sont déjà fortes, les réactions pourraient être plus importantes et plus violentes.



Comme aux échecs, il est donc nécessaire de couvrir son attaque, autrement dit de prendre préalablement les dispositions nécessaires pour mater une éventuelle révolte. Les polices occidentales sont de plus en plus militarisées (RAID et BRI en France, SWAT aux Etats-Unis...) et se sont massivement équipées en armes « non létales » de plus en plus offensives. Elles ne tuent pas, du moins dans la plupart des cas, mais elles infligent des souffrances importantes et peuvent laisser des séquelles à vie.



D’autre part, les islamistes ont fourni le prétexte à de multiples lois liberticides successives, incluant en France un considérable assouplissement des conditions nécessaires pour déclarer l’état d’urgence et le prolonger indéfiniment. L’article 1 de la nouvelle loi qui vient d’être adoptée par l’Assemblée nationale permet de déclarer l’état d’urgence en cas « d’atteintes graves à l’ordre public » ou "d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique". Des conditions tellement vagues que ça pourra être tout ce qu’un gouvernement voudra.



Tout est prêt désormais pour un nouveau hold-up au bénéfice des banques, a une échelle encore plus grande qu’en 2008.