Les tas d’urgences

J’ai fait un drôle de rêve, cette nuit, un peu flippant. Je me trouvais dans une maison, toutes lumières éteintes, et c’était la nuit, vous savez ce bout de la nuit qui précède les brumes et les premières lueurs du petit matin. Intrigué par des bruits de véhicules et des voix qui semblaient se rapprocher, j’ai écarté un coin du rideau de la fenêtre pour voir ce qui se passait. J’ai alors vu les véhicules, les blindés légers et les transports de troupes, puis, se détachant comme des ombres fantomatiques sur l’obscurité, des fantassins en tenue de camouflage, armés jusqu’aux dents, marchant rapidement, comme on progresserait en terrain ennemi, il faut avancer vite, ne pas former de groupe compact qui ferait une cible rêvée, et se tenir sur le qui-vive permanent.

Ce n’était même pas ma maison, probablement pas mon armée non plus, d’ailleurs les nôtres, ils sont gentils, ils sont là pour aider !

Vous reprendrez bien un peu de fiction ?

Alors bien sûr c’était juste un mauvais rêve, on sait bien que dans la vraie vie, ça ne pourrait pas arriver en Europe en 2020. Impossible d’imaginer qu’en raison d’une crise financière et bancaire qui n’en finissait pas de s’acheminer vers l’explosion, des esprits tordus auraient pu songer à monter une gigantesque psy-op permettant de faire passer la responsabilité du crash mondial qui allait se produire sur un insignifiant petit virus, en profitant de l’épidémie de grippe.

Évidemment, en pareil cas, qui correspondrait plus ou moins au hold-up du siècle, ce serait bien pratique d’avoir une bonne raison de limiter strictement les allées et venues des (otages ?) citoyens, et en pareil cas quoi de mieux que des motifs de « protection civile ». Accessoirement, pas de bank run possible, d’ailleurs personne ne vous parle de l’état de mort clinique de vos banques, ces temps-ci, c’est le signe infaillible qu’elles vont pour le mieux, j’imagine.

Tout aussi évidemment, ce confinement, ou cette incarcération à domicile ne serait, à terme que l’ultime barrière qui séparerait ces salauds du réverbère où ils seraient pendus, il devrait donc rapidement être pérennisé en attendant l’instauration d’une bonne grosse dictature, où l’état d’urgence deviendrait la norme, où le couvre-feu et le flicage généralisé permettraient de couper court aux velléités de rébellion. Pour votre propre sécurité, cela va sans dire.

Les récalcitrants seront traités de terroristes, et abattus comme des chiens, la propagande médiatique vous expliquera pourquoi il était nécessaire de se débarrasser de ces enragés, et puis si ça peut donner matière à réfléchir aux autres…

J’ai comme la sourde impression qu’il est minuit moins cinq, il est urgent que le peuple européen se réveille et secoue le joug avant d’être étranglé et dans l’impossibilité de bouger pour longtemps.

Il est urgent qu’on en revienne au bon sens, pas besoin des médias à la botte pour nous dire ce que nous devrions penser, tout le monde est capable de faire ça, encore faut-il avoir le courage de contempler la réalité en face, et Dieu sait que ça brûle !

Il est urgent de nous réapproprier la res publica, et de refuser les dictats qui vont aller crescendo : ne lisais-je pas hier une tribune d’un médecin qui appelait à mettre l’armée dans la rue ? Article d’un médecin ou coup de sonde d’un gouvernement aux abois qui voudrait savoir jusqu’où il pourrait aller trop loin ?

Il est urgent de préparer l’après, à savoir comment nous nous organiserons pour remettre sur pied une économie saine basée sur la valeur du travail et le monde réel, notamment par l’usage de monnaies locales, du troc et de l’entraide.

Il est urgent de se souvenir que nous sommes des hommes, et à ce titre, que nous sommes nés libres et que nous refusons l’asservissement et la tyrannie.

Il est urgent de comprendre que le salut ne viendra pas d’un sauveur providentiel, et encore moins de votre gouvernement. Ils sont désemparés, et terrifiés à l’idée de ce qui pourrait leur advenir sous peu, au mieux vous êtes le cadet de leurs soucis, au pire vous représentez une menace potentielle.

>> Voilà, vous pouvez à présent rallumer votre téléviseur, et vous convaincre que c’était juste de la fiction, puisque, après tout, nous vivons en démocratie, en Europe, en 2020.