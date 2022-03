Les temps ne sont pas à la vérité, mais à la propagande

Dans une interview d’Alexander Makogonov par Thomas Sotto, le porte-parole de l'Ambassade de Russie en France nous livre la rhétorique du Kremlin, exemple parfait d’une propagande. Alexander Makogonov - Porte-parole de l'Ambassade de Russie en France

Alexander Makogonov porte la voix de son maître. Celui-ci est là pour relayer la propagande russe. La propagande n'avance pas masquée comme l'influence. Mais, les objectifs sont exactement les mêmes. On ne peut plus écouter RT France, média entièrement financé par la Russie parce qu'elle a été interdite par l'UE. Mais il est certain que nous aurions eu un discours masqué sur une opération militaire et non sur la guerre, etc. etc. etc. fidèle à la propagande poutinienne.

Pour exemple :

- "Peut-être que les ponts ont été bombardés par les Ukrainiens" (si les Ukrainiens ont bombardé des ponts pour ralentir l’avancée russe, combien de ponts ont été bombardés par les Russes ?)

- "Bombardé est un gros mot puisque c’est une opération ciblée".

- Marioupol est bloquée parce que les forces ukrainiennes utilisent leur propre population comme bouclier humain.

- "On ne vise que les sites militaires".

- "Ça n’est pas une guerre, c’est une opération militaire".

Le discours de ce porte-parole est tellement caricatural que n'importe quel imbécile peut comprendre ce qui est servi aux Russes comme informations chez eux.

L'autre intérêt est de se dire que les temps de guerre ne sont pas à la vérité, mais à la propagande. Le discours d'Alexander Makogonov n'est que la copie inverse de ce dont on nous rebat les oreilles en France. Macron veut nous faire croire que nous sommes en guerre et qu'il est chef de guerre alors que la France n’est pas en guerre. La première bande de billard est de se servir de sa gesticulation pour confisquer la campagne électorale et pour se présenter comme l’homme providentiel. Après le dieu Jupiter, l’ange protecteur.

Mais, il y a d'autres bandes. Il s'agit aussi de mieux nous cacher la responsabilité de l'hégémonie "otanienne" (qui n'est que celle des Américains) et la manipulation de Zelensky par les Occidentaux, le tout pouvant nous emmener dans une guerre totale. Qu'on ne s'y trompe pas. Si Poutine ne veut pas négocier, c'est exactement la même chose de notre côté. Macron fait du vent, car il ne tient aucune ficelle et qu'il est dans le camp de l'ennemi (de Poutine) et ne propose rien d'autre aux Russes que la menace économique pour qu'ils reculent.

Cocktail explosif tandis que les Américains regardent de loin. Si nous ne connaissons pas les objectifs de Poutine comme on essaye de nous le faire croire, ce sont surtout les objectifs des Américains qui nous sont cachés.