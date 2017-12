Les temps sont difficiles

Quel paradoxe cet article !





Les médias nous persuadent qu’on vit dans le meilleur des monde ? Au fait, comment savez-vous que la CSG augmente ? Que le CDI évolue ? Que les étudiants vont en baver ? Ne serait-ce pas grâce aux médias ?





Je me suis coupé des médias pendant quelques temps. Vous savez ce que ça fait ? Vous vous rendez compte que :





- la politique, à part une fois sur les 5 ans, vous n’avez aucune prise dessus. Que vous vous pourrissez la vie, vous vous rendez malheureux volontairement, quand vous avez une télé, en vous impliquant émotionnellement dans un processus sur lequel vous n’avez aucune prise. Et vous demandez votre piqûre de rappel, le soir, aux infos. Sinon vous n’êtes pas assez triste.





- les autres, les retraités, les étudiants, vous vous en foutez en fait. Vous avez bien sûr de la tristesse pour votre petit neveu qui galère dans son 9m2 et vous aimeriez que votre grand oncle à la retraite galère moins. Sans télé, vous avez plus de temps pour vous impliquer à trouver des solution pour les gens pour lesquels vous avez de l’affect. Et que vous lamenter ou vous énerver sur votre télé gâche ce temps qui permettrait d’aider votre famille, de changer la réalité. Et vous ne rêvez plus d’un monde meilleur, vous le construisez. Les français perdent en moyenne 1344 h par an devant la télé, sans compter les smartphones et autres tablettes.





- les temps ne sont pas difficiles. Ils le sont que pour ceux qui passent leur temps à écouter les médias. Parce que vous écoutez les médias, vous n’aidez pas votre famille et avez moins de contacts avec eux. Parce que vous n’aidez pas votre famille et vos amis, ils sont triste et galèrent. Les gens sont de plus en plus égoïstes, disent les sondages ? Parce que des gens préfèrent passer du temps à écouter les sondages plutôt qu’agir.





- pour finir, le bonheur provient essentiellement de la façon d’appréhender la vie. Je le clame haut et fort, la politique n’a aucun intérêt. Tout comme l’économie. Tout comme les objets qui vous entourent, votre confort, votre façon de vivre. Tout cela peut disparaître, si vous avez décidé d’être heureux, vous serez heureux. C’est comme ça que fonctionne le cerveau humain. C’est à vous de décider.