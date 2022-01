Les terroristes houthis ne seront pas impunis

Il ne fait aucun doute que la récente escalade du groupe Houthi contre les EAU est une grave erreur qui ne restera pas impunie, comme l’espèrent Abdul Malik Al Houthi et ses partisans. L’offensive des Houthis contre des infrastructures civiles et économiques vitales est un crime à part entière, qui sera puni en vertu du droit international.

Les EAU ne permettront pas que ce crime reste impuni et ils en feront payer le prix fort. Ce n’est qu’une question de temps. Les EAU et le reste du monde ne resteront pas silencieux face aux exactions continues des Houthis.

Al-Houthi est devenu un criminel international qui constitue une menace pour la sécurité régionale et internationale. Les EAU, qui sont déterminés à lutter contre toutes les formes de terrorisme, ne resteront pas les bras croisés face à une milice criminelle qui tente de répandre le chaos et la terreur dans la région du Golfe et au Moyen-Orient.

Le crime d’attaques coupables contre des installations civiles et économiques aux EAU a été fermement condamné et rejeté au niveau international.

La communauté internationale dénonce la criminalité persistante des milices houthis et soutient les EAU dans la promotion de tous les efforts internationaux visant à trouver une solution politique au Yémen et à aider le peuple yéménite qui subit depuis des années les attaques incessantes de la milice d’Al-Houthi.

Bien entendu, il ne faut pas négliger la poursuite de ces crimes graves qui menacent désormais la sécurité dans la région et dans le monde. Al Houthi doit comprendre que ses crimes, qui témoignent d’une extrême myopie et d’une ineptie sans précédent, ne lui permettront pas d’atteindre ses objectifs.

Le crime commis peu après l’attaque de la milice terroriste contre un navire battant pavillon des Émirats arabes unis près du port de Hodeidah, sur la mer Rouge, confirme l’escalade alarmante de la menace houthi. Il montre en même temps la propension des Houthis à commettre des attentats suicidaires face aux pertes et aux pressions que subissent leurs milices au Yémen.

Le silence sur ces crimes successifs encourage la milice terroriste à en commettre d’autres. D’attaques contre la population civile en Arabie saoudite et de menaces directes contre la sécurité maritime, elle est passée à des attaques contre des installations civiles aux Émirats arabes unis et s’étendra inévitablement à d’autres pays afin d’accroître la pression sur la communauté internationale.

La menace terroriste s’intensifie ; la milice Houthi et d’autres milices terroristes dans notre région sont en train de précipiter une catastrophe régionale. La miliced’ Al Houthi tente de démontrer ses capacités terroristes devant les caméras afin de prouver sa capacité à répandre le chaos et à menacer la sécurité.

Elle tente de convaincre les Émirats arabes unis et le reste du monde de changer d’attitude face à la crise yéménite afin de pouvoir mettre en œuvre son plan terroriste dans ce cher pays arabe. Mais elle n’obtiendra pas ce qu’elle veut, elle regrettera seulement d’avoir mis en danger la sécurité des EAU.

Les EAU n’agissent pas seuls et s’efforcent constamment de coordonner leurs actions avec leurs alliés et frères du Golfe, de la région arabe et des pays alliés dans le monde entier. Ils ne permettront jamais à la milice Houthi de mener à bien sa dangereuse entreprise criminelle. Rester silencieux face à ce crime et à d’autres crimes odieux serait une grave trahison du droit de la société à vivre en sécurité.

Les milices houthis ne sont pas et ne seront pas une figure significative dans la structure de sécurité régionale, comme elles le croient. Elles ne réaliseront pas leurs délires, ne bouleverseront pas la situation et ne rééquilibreront pas l’équilibre des puissances, tant au Yémen qu’au niveau régional. On ne permettra pas non plus à Al Houthi de poursuivre ses activités criminelles et de devenir une figure de proue des milices qui ont endeuillé notre région.

Et ce, à n’importe quel prix, afin de mettre un terme au chaos provoqué par le fléau des milices au Moyen-Orient et dans la région arabe.

Nous savons bien qu’Al-Houthi cherche à brouiller les pistes en profitant de la confusion qui règne dans les relations internationales à ce moment-là, notamment en ce qui concerne les préoccupations des États-Unis et des pays européens sur des sujets éloignés du Moyen-Orient, comme l’Ukraine et Taïwan.

Il doit cependant comprendre que, dans sa dernière folie, il a construit un alignement international sans précédent, qui s’est développé ces dernières années, après avoir réitéré ses attaques criminelles contre des installations civiles en Arabie saoudite, puis s’être lancé dans la récente escalade contre les EAU.