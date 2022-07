Les transports doux, l’avenir d’aujourd’hui

Le mode de consommation et la pollution est depuis trop longtemps au cœur des débats, alors que la solution est toute simple et nous la connaissons depuis toujours : les transports doux.

Aujourd’hui en France, nous remarquons un changement radical des consommateurs partout dans le pays, et ce, depuis plusieurs années. Que se soit pour faire ses courses, pour regarder un film ou encore pour se déplacer. En effet, dès l’apparition de la voiture, les déplacements se sont accentués, tout comme la pollution qu’elle engendre. Depuis les années 1970, on parle même d’une société de consommation […] avec des effets néfastes pour l’individu (comme l’obésité) et l’environnement (comme la pollution et le réchauffement climatique) . Heureusement, des alternatives aux transports polluants ont été pensé et créé. C’est l’exemple même des modes doux. Un mode doux est un déplacement stimulé par la seule énergie humaine . Ils sont non polluants. Les plus connus sont le vélo et la marche à pied. Tandis qu’un déplacement est un mouvement qui permet d’aller d’un lieu à un autre, tous transports compris. Pour prendre un exemple concret, la ville de Fontenay-le-Comte a mis à disposition des bus urbains gratuits qui permet un déplacement plus rapide dans la ville. Cependant, ceux-ci ne sont pas un mode doux puisqu’ils ne sont pas stimulés par l’énergie humaine pure. En revanche, les pistes et bandes cyclables créées pour les cyclistes sont un mode doux.

Mais alors, les transports doux sont-ils le mode de déplacement de demain ?

Les transports classiques, une solution attirante

Il est vrai que les transports doux ne sont pas la réponse à tous trajets, puisqu’ils ne s’adaptent pas à ceux-ci. D’après des études nationales, les trajets se déroulant de 0 à 10 kilomètres dispose d’un large éventail de modes de transports doux. Pour les trajets dépassant les 10 kilomètres, ce sont les véhicules polluants qui sont les plus utilisés. Le premier inconvénient est donc la courte distance que l’on peut effectuer avec les transports doux .

Un autre de ses désavantages, est le temps que cela peut nous prendre pour effectuer un trajet avec un transport doux. En effet, les modes doux demandent de la force humaine, par conséquent, lorsque l’on effectue un trajet de 10 kilomètres à vélo, nous mettons plus de temps que lorsque l’on fait ce même trajet en bus.

Des solutions miracles

Moult issues ont été trouvé afin d’y remédier. Les modes doux n’émettent pas de gaz à effet de serre, et sont par ailleurs bénéfiques pour la santé (activité physique) et pour le portefeuille (budget déplacement). Pour les déplacements de courtes distances (inférieures à 5 km), ils sont une bonne alternative à la voiture et peuvent être pratiqués individuellement ou collectivement . En effet, l’un des avantages des modes doux, c’est qu’ils ne polluent pas. D’après Isabelle Roussel, « les principales études épidémiologiques portant sur les villes permettent de quantifier le nombre de décès précoces attribués à la pollution urbaine dans son ensemble. Celle-ci a réduit l’espérance de vie de plusieurs mois » En effet, l’OMS a lancé plusieurs alertes, en déclarant la pollution de l’atmosphère comme cancérigène et en rappelant qu’elle est responsable de quelque sept millions de morts par an dans le monde .

Un autre de ses avantages est le prix que cela engendre. En effet, les modes doux sont un bon moyen de faire des économies. Lorsque l’on achète un skateboard pour se déplacer, on ne comptabilise pas les coûts d’essence.

De plus, les modes doux sont bénéfiques pour la santé, puisqu’ils font travailler le corps humain.

En résumé, un transport doux est un moyen de déplacement sain, à moindre coût et à utiliser lors de court trajet. Il respecte l’environnement et répond aux enjeux d’aujourd’hui pour demain.

Clarisse Nicolet