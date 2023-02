Les tricheurs ont la belle vie

Le tricheur est un gagneur, plaçant sa victoire au-dessus de tous les principes, de toutes les règles. D'ailleurs, les règles ne sont pas faites pour lui. Sans aucun respect pour les autres qu'il juge naïfs, les sans-malice n'ont ce qu'ils méritent de l'avoir cru. Dépourvu de sentiments, il est à l'abri de tout remords. Pour la foule sentimentale, elle doit naviguer entre l'empathie et l'indifférence.

L’empathie, attention danger ! L’empathie, étant un aspect de l’amour désintéressé, elle devient dangereuse quand la crainte de blesser tergiverse vers le mensonge envers la personne et soi-même. L’homme juste est un équilibriste.

L’indifférence de l’égoïste n’ayant pas de soucis, concentré sur lui-même, la sincérité serait un handicap. Cet inconscient n’est pas méchant, il veut être aimé et faire plaisir à tout le monde, de là à exagérer les qualités d’autrui en pratiquant de pieux mensonges, il n’y a qu’un geste, brosser dans le sens du poil

La flagornerie, une passion pour certains, un métier pour d’autres.

En regardant mes contemporains, d’hier et d’aujourd’hui, je vois que les Vérités vraies, n’ont pas pris une seule ride. On a beau dire, beau faire, l’essentiel étant de vivre avec soi-même en bonne intelligence, surtout quand notre équilibre est en jeu, on se fabrique du sur-mesure. On apprend à ses dépens.

Je fus frappé par la foudre, quand l’amour de ma jeunesse me reprocha d’être égoïste, avec une mentalité de fils unique. Pauvre pudique, ou macho sans le savoir, je n’avais pas réalisé qu’elle souffrait d’un manque de reconnaissance, d’égards, c’est-à-dire de compliments de ma part.

Le relationnel, un mot mystérieux au milieu d’une brume d’incompréhension

qu’il faut appréhender. Une règle fleure bon l’autodérision, et pourtant elle constitue la base de tout équilibre personnel, se découvrir soi-même à seule fin de connaître les autres. A partir de là s’offre à nous le choix, d’excuser tout le monde d’avoir nos défauts, ou à l’extrême de duper les autres en toute connaissance de cause, usant de la flagornerie sans modération. Pour certains, en un mot comme en cent, devenir le roi des faux-culs

« Les gens apprécient les faux culs, ils se reconnaissent en eux, et ça fait tellement de bien quand on surprend quelqu’un le pantalon baissé, et ce n’est pas vous » d’après Stephen King. Il faut préciser qu’il fut couronné plusieurs fois, dans le fantastique, l’horreur, et la science-fiction.

Il y a peut-être une confusion entre le faux cul et le lèche cul traditionnel, déjà repérable à l’école. Ce dernier a une propension naturelle à se mettre à plat ventre devant toute forme d’autorité, avec l’éloge facile.

Le lèche cul, ce vil flatteur, flagorneur de bas étage

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! Sans mentir … vous êtes le Phénix etc … Flatter la vanité fonctionne bien, même dans l’excès, le fond de commerce du courtisan moyen, car lassant sur le long terme.

Le flagorneur tenant le haut du pavé, est plus subtil.

Soyez du même avis que votre interlocuteur, il vous trouvera intelligent.

Le flagorneur ambitieux ne doit jamais émettre des réserves, même par étourderie, s’il veut accéder au stade suprême du béni oui-oui par vocation.

Celui qui veut devenir professionnel, ne pourra pas être à moitié flagorneur. Pour parodier Sacha Guitry ; A moitié est inutile, c’est toujours l’autre moitié qui fait défaut.

Le mensonge véniel, c’est l’amour du métier, quoi !!!