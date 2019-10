Les turpitudes nationalistes kurdes au Rojava délinquant

La gauche, incorrigible de candeur surfaite, retombe dans les ornières nationales-socialistes dont l’histoire devrait pourtant l’avoir guérie. Dans un éditorial, déjà ancien, nous avions tracé le chemin de la trahison qu’emprunterait la bourgeoisie kurde au Moyen-Orient ensanglanté.

La gauche nationaliste candide

La gauche, incorrigible de candeur surfaite, retombe dans les ornières nationales-socialistes dont l’histoire devrait pourtant l’avoir guérie. Dans un éditorial, déjà ancien, nous avions tracé le chemin de la trahison qu’emprunterait la bourgeoisie kurde au Moyen-Orient ensanglanté. Maintenant que les Irakiens, les Syriens, et les Turques, d’ethnie kurde, ont incarcéré ou planqué, et dans certains cas extradés (vers l’Afghanistan, l’Afrique ou le Yémen), nombre de terroristes de DAESH-EI réchappés in extrémis des griffes de l’alliance Russo-Irano-Syrienne, voici que les commanditaires occidentaux des mercenaires et des barbouzes kurdes abandonnent leurs engagés à leur triste sort. (1)

La Turquie a hérité du rôle de père Fouettard dans ce scénario impérialiste tragique. Rôle pitoyable dont elle s’acquitte avec diligence sous les huées concertées de la Sainte-Alliance de la gauche encadrée par la petite-bourgeoisie occidentale, les ONG stipendiées de la société civile-citoyenne (sic), qui ne semble pas s’inquiéter d’être soutenue par les médias mainstream à la solde du grand capital, et par les politiciens des puissances criminelles (États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne, Russie, Chine, etc.) qui tous en chœur serinent le vieux cantique national-socialiste du droit des nations à l’indépendance, « droit » que ces puissances bafouent quotidiennement, en Syrie notamment.

Il y a plus d’un siècle que la gauche romantique appuie toutes les bourgeoisies tiers-mondistes qui font commerce et profit de la vie de leurs peuples, des ethnies, et des tribus archaïques, afin de se tailler une sphère de gouvernance – une aire d’exploitation nationale – linguistique, ethnique, religieuse, culturelle, folklorique – sur un territoire spolié, emprisonné dans une économie mondialisée, financiarisée au déclin assuré.

Partition nationaliste, cent fois rejouée, mais jamais exhaussée

Ainsi, de la Russie soviétique (1917) jusqu’à la Chine « communiste » (1949) en passant par la Corée de la dynastie des Kim, le Cuba des frères Castro, le Vietnam des apparatchiks, le Cambodge des Khmers rouges, le Burkina de Sankara, l’Afrique du Sud de Mandela, l’Angola du MPLA, la Palestine du Fatah, jusqu’au Rojava de la « Confédération démocratique » du gourou Ocalan (2) rien n’y fait, l’incurable petite bourgeoisie gauchiste ou droitiste ne comprend toujours pas qu’il n’y a pas et qu’il n’y aura jamais d’indépendance politique sans indépendance économique. Il n’y aura jamais de libération sociale sans libération de l’esclavage salarié.

Depuis 1945, plus d’une centaine de pays tiers-mondistes sont passés de l’état de colonie à celui d’État-nation « indépendant et souverain » (sic) et pas une seule de ces « Grandes messes » nationale-socialiste n’a libéré un seul travailleur de l’esclavage salarié. Il doit bien y avoir une explication à une telle régularité historique demandions-nous dans notre ouvrage : « Question nationale et révolution prolétarienne sous l’impérialisme moderne ». (3)

La Confédération libre et démocratique du Rojava aliéné, et son suzerain américain, ne sont pas sur la voie de modifier ce triste bilan comme le constate les groupes gauchistes qui encore une fois ont placé leur foi dans cette bourgeoisie nationaliste. (4) Il est malheureux que les populations irakienne, turque et syrienne, d’ethnie kurde, qui se sont isolées dans le ghetto du Rojava « indépendant » (sic), sous la protection de l’empire le plus sanguinaire de la Terre, fassent les frais de cette trahison de leurs élites bourgeoises qui s’expatrieront de cette chausse-trappe avec leurs otages djihadistes… pendant que la population, chair à canon encerclée, sera massacrée sous les hauts cris hypocrites des puissances impérialistes et de leurs sous-fifres gauchistes. Attendez-vous à ce que la Turquie soit récompensée pour ce service rendu à la Communauté internationale et au gouvernement syrien qui récupère ainsi l’autorité sur le Rojava délinquant. (5)

Donald Trump joue le second violon dans ce triste pogrom. Non pas qu’il soit imprévisible et instable, au contraire, c’est le seul dirigeant occidental impliqué dans la galère moyen-orientale à poursuivre un plan tracé d’avance et que nous exposons depuis trois ans déjà. Donald Trump a reçu mission de redéployer les forces armées américaines et Occidentales du Moyen-Orient déclinant vers l’Asie du Sud-Est émergent, là où se jouera prochainement le sort du monde capitaliste occidental face à l’impérialisme chinois conquérant. Le « Rojava délinquant » a bien peu d’importance face à cette échéance planétaire imminente.

La voie du prolétariat

Les prolétaires révolutionnaires n’ont qu’un conseil à donner aux prolétaires irakiens, turcs et syriens (d’ethnie kurde ou autres) coincés dans ce traquenard : fuyez, retournez dans vos villages, dans vos villes, et dans vos pays d’origine. Le temps des luttes bourgeoises de libération nationalistes chauvines est révolu. Bienvenue au temps de se libérer de l’esclavage salarié.

Notes

