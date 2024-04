Les U.S : et le ciel nous tomba sur la tête

60 + 24 + 8 = 92 MILLIARDS pour faire la guerre ! Samedi 20 avril la Chambre des représentants a voté ces paquets de dollars à ses alliés préférentiels.[i] Ils seront destinés à l’Ukraine dans son effort de guerre face à la Russie, à Israël, pour continuer le massacre palestinien et préparer l’affrontement avec l’Iran et enfin, les derniers iront à Taïwan dans un geste de défiance envers la Chine. Comme aussi les européens ont balancé dans le pot 54 milliards et que le business des armes l’an passé a représenté + de 2800 milliards… Ne Faites pas la guerre à la guerre, car l’important est de participer !

Les States pendant longtemps se sont vus en gendarme du monde, puis ont glissé petit à petit comme LE fauteur de troubles de notre planète, entrainant avec eux, l’Europe et les pays du Commonwealth. Si bien qu’aujourd’hui, le bloc occidental, nommé injustement « communauté internationale », ne fait qu’attiser à coups de milliards, dont l’Amérique n’a pas de 1er dollar, le choc des civilisations et enrichir un lobby militaro industriel, aux dépens des citoyens qui voudraient vivre en paix et construire leur vie, au lieu de sentir que le ciel va prochainement leur tomber sur la tête et les engloutir.

L’Amérique est en faillite totale : Financière d’abord, car sa dette est abyssale et pourrait combler le grand Cayon. Lisez plutôt : Le chiffre est tellement colossal qu'il en devient difficile à visualiser. Plus de 34 000000000 milliards de dollars, (32 000 milliards d'euros), soit, 10 fois la dette française qui déjà est monstrueuse. Autre figure pour bien comprendre, mille milliards de dollars[ii] de plus tous les cent jours… C’est le rythme affolant auquel croît la dette américaine. Sociale , pour le citoyen de base ce pays qui prônait « the American dream », s’est transformé en film d’épouvante gore - massacre à la tronçonneuse, avec comme suite « Y a-t-il un pilote dans l’avion ? » Le pays est devenu inhabitable pour des millions d’Américains ; Inhabitable dans le sens qu’il est devenu pour eux impossible de payer un loyer. Pensez : pour un appartement avec une seule chambre dans le centre-ville de New-York, le loyer est 144 % plus cher qu’à Paris, soit par mois 3300$. En dehors du centre-ville, il reste 108% plus cher avec une location moyenne de 2025$.[iii] Il est donc commun de voir des travailleurs avec deux jobs dormir dans leur voiture. Certaines villes comme Los Angeles ont pris ce problème en compte et fournissent des parkings gratuits, ce qui veut dire que ces oubliés signent un contrat à vie de précarité sans espoir de retourner à une vie normale. C’est pire qu’en 1929, pourtant la bourse est en hausse. Autres chiffres : Au niveau fédéral, le salaire minimum aux États-Unis est de 7,25 dollars de l'heure (6,26 euros), et la rémunération moyenne pour un ouvrier d’usine, est de 3 578, allant de 2 683 $ à 5 009 $US…[iv] Beaucoup d’entre eux consacrent jusqu’à 80% de leur budget à payer ces loyers exorbitants et attendent d’un jour à l’autre l’avis d’expulsion, car ce marché tend vers une spirale haussière incessante. L’insécurité : en 2020, année record, 21.500 personnes sont mortes par homicide.[v] Chaque jour, la violence armée emporte plus de 130 vies dans l’anonymat. Trente-neuf « fusillades de masse » en vingt-trois jours, dont six ayant fait plus de quatre morts au début d’année 2023. En 2018, environ 393 millions d’armes à feu étaient en circulation aux Etats-Unis. Entre 2020 et 2022, ce sont près de 60 millions d’armes supplémentaires qui ont été écoulées dans le pays. Les données officielles montrent qu’en 2020, les armes à feu sont devenues la première cause de décès chez les enfants et adolescents américains, devant les accidents de la route.[vi] Drogue : Au total, selon les autorités sanitaires, 107 622 décès ont été enregistrés en 2021 pour usage de drogues, dont 66 % étaient liés au fentanyl, car toutes les sept minutes, en moyenne, une personne meurt par overdose des effets de ce fentanyl.[vii] Voici donc un tableau succinct du pays de l’oncle Sam et de baderne Biden. Etre citoyen d’un pays, où les élites se gavent de pognon, où elles balancent généreusement des dizaines de milliards en votre nom, à des régimes corrompus, des régimes colonisateurs, sans demander votre avis, et vous pauvre péquin, n’avez, ni assurance santé qui tienne la route, ni plan de retraite qui vous enverra sous les cocotiers, ni école qui donnera à vos mômes une éducation, ni les moyens de payer l’université du plus grand qui devra lui s’endetter jusqu’à sa retraite et oublier de construire a vie, voila le tableau ! Et par-dessus cela, subir le wokisme, le féminisme, les LGBT, les dingos de la gâchette, les milices, les racistes, les tueurs en série : il y aurait environ 2000 tueurs en série qui se baladent en liberté aux États-Unis à l’heure actuelle.[viii]

L’Amérique des élites est devenue comme ce seigneur, qui par ennui et mépris du peuple, s’amusait du balcon de son palais à jeter à la plèbe des pièces d’or chauffées à blanc pour se repaitre de voir ces pauvres malheureux se bruler horriblement les mains en essayant de les garder pour eux. C’est cela aujourd’hui le « leader » du monde « développé, libre et démocratique », un être dévoyé et pervers, qui entraine le monde vers sa fin, car, l’imposture de ce système capitaliste qui s’effondre sous nos yeux, en majeure partie parce que ses responsables politiques dont la probité devrait être exemplaire, se sont révélés champions toutes catégories dans leur propension à mentir, travestir les faits, tricher de toutes les manières possibles, et qui plus est, de manière de plus en plus décomplexée, ayant pris la justice en otage et les citoyens pour des idiots incapables de discerner aucune vérité, c’est un marché de dupes. Ne parlons pas de cette caste et de sa décadence de mœurs qui tombe dans le sordide et la pédophilie. A leur bénéfice, ces happy fews, ont vu juste contre cette énorme masse incapable de voir et comprendre les visées de ces grands malades, et comme à l’abattoir, ils suivent celui ou celle qui les précédent sans une once d’hésitation dans le couloir d’abattage… Le Covid, l’a prouvé, 80% des gens ont plié, étaient mûr pour toutes soumissions, humiliations sans trop broncher et croyez moi, la leçon a été retenue par ces archanges du mal et ils vont la reproduire, et en bien pire.

Georges ZETER/avril 2024

