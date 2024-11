Les Ukrainiens attaquent la Russie... Vladimir Poutine s’indigne !

@alinea

"J’aime la différence, je pleure l’uniformisation, mais je ne m’occupe pas de leurs décisions quand ils sont exilés.

«

C’ »etais exactement le coeur de notre discusion suir l’ideologie de base de l’iniformation des nsans frontieristes qui veulent dans le projet final que tout soit identique et du meme gris sur toute la planete que chaquie individu pense pareil et aient les memes valeurs

D’aileurs lorsque Jules Ferry dans sa conquete des autres peuples il expliquais que c’etais des sous hommes et qu’il leur apporteraient la« démocratie » cad leurs facons de penser

comme les mondialistes ce jour ou c’est exactement ce meme cliché d’imposition a l’autre de sa faccon de penser et d’etre

D’ou cette raison de forcer les déplacement de populations qui ne pensent ni ne vivent pareil pour faire un espece de la dit de la Tour de Babel uniformisée



Concernant l’anarchisme, pourquoi pas mais il appelle dans ce cas le principe du clanisme pur et dur

d’une autre forme de communautarisme ou il n’y a ni de pays ni de frontieres,

c’est ce qu’il se passe dans certaines zone d’afrique (ou d’Amerique centrale ) chacun est anarchiste , pense anarchisme ,

cad mon clan et ma petite vie sans rien devoir a personne,

ce qui laisse hélas tres souvent place à l’arbitraire et l’archaisme

ou alors faut etre un tout petit groupe dans une foret primaire comme celle de la vie des peuples dites « primitifs » ou « sans contact »

pourquoi pas mais dans ce cas il nous faut tous retourner bien des années en arrierre pour retrouver cette forme de vie ou la liberté est totale ou seule la nature est presente pour nous alimenter par ses dons



A 8 milliards d’habitants cette forme de vie est impossible , rien que par la rigueur de certains climats donc on fais comment ion eradique une tres grande partie de l’humanité

J’espere ne pas avoir trop été a cote de la plaque

"Je ne vois pas bien en quoi son expérience et ses conclusions ( qui sont les miennes ) lui feraient voter le Pen ou Fillon ?

"

Il n’a pas dit qu’il voterai Le pen Ou Fillon , ce qu’il a dis par contre c’est qu’il ne peut plus penser mondialiste uniforme tel que la Gauche (tres liberale) veut refourguer enfin c’est ca que j’ai compris, et il est come moii tres inquiete par l’iuniformisation qui sembble etre une valeur bien pour la gauche ou tout dois etre pareil les peuples qui ne sont pas ni ne pensent LGBTQIA+ par exemple sont des fachistes nazis pour eux, itou pour le rest .