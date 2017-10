Les USA préparent une guerre pour détruire la Russie puis la Chine… !!!

@ l’auteur : du bon et du moins bon dans votre article :



"Bien sûr, d’un autre côté, la situation pourrait durer éternellement si la situation économique des USA ne se dégradait pas rapidement, irrémédiablement. Surtout avec la volonté de Moscou et Pékin de se détacher définitivement du dollars US en emportant avec lui l’économie américaine dans sa tombe !!!"



ça c’est juste.



Mais c’est pas pour ça qu’ils cherchent la guerre avec la Russie ou la Chine. Ce sont des morceaux trop gros.



Et il y a aussi un autre éléphant dans la salle : l’Arabie Saoudite. Qui, eux-aussi, ont leurs problèmes, et commencent eux-aussi à paniquer, comme les décisions récentes l’ont montré : avec le Qatar, avec la cité à 500 Mrd$ dans le désert, avec la guerre au Yemen ... Et l’Arabie Saoudite est l’autre face du petro-dollar, donc si le petro-dollar doit tomber ce sera aussi la fin de l’Arabie Saoudite. Qui, tout débiles qu’ils sont, le savent aussi. Les rats commencent déjà à quitter le navire.



Du coup, c’est une guerre entre Musulmans qui est la plus probable, entre l’Iran Chiite et l’Arabie Saoudite Wahhabite, et on pourrait y ajouter la Turquie Sunnite. C’est cette guerre que les USA fomentent en ce moment, pas avec la Russie. La Russie sera indirectement affectée avec la Tchetchénie, la Chine avec leurs Ouigours, et le Donbass ne sert qu’à fixer la Russie dans son pré-carré, pour pas qu’elle s’implique dans la grande guerre entre Musulmans. Pareil pour la Chine avec la Corée du Nord et les îles vers chez eux.



Et c’est dans cette perspective qu’il faut aussi voir l’invasion de l’Europe par des millions de Musulmans, pour la plupart des jeunes hommes en pleine santé, qui n’attendent plus que des armes pour devenir une armée d’invasion.