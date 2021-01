LES VACANCES DE MONSIEUR BLANQUER !!

En 1953, Jacques Tati réalisa un film comique « Les vacances de Monsieur Hulot », dans lequel les vacanciers étaient pour le moins irrités, par l'attitude désinvolte du héros sur son lieu de villégiature.

J'aimerais bien savoir ce que pense l'opinion publique de cette proposition à peine déguisée de prolonger les vacances d'Hiver de quinze jours, officiellement pour lutter contre la propagation du virus !

Les parents, les élèves, les enseignants, ont déjà dû depuis de nombreux mois, avaler différentes « couleuvres ». Celles-ci allaient du port du masque pour tous en toutes circonstances, puis pour les enfants à partir de 6 ans, avant qu'on ne leur fasse croire que le dédoublement des classes était la panacée.

Si ces mesures étaient efficaces, elles seraient unanimement acceptées. Or, elles ne le sont pas, car la contamination dans les établissements scolaires est, toute proportion gardée, assez faible, malgré les inquiétudes de l'État-major de la rue de Varennes.

Monsieur Blanquer allongerait donc les vacances d'Hiver mais amputerait celles d'Été de 15 jours, si j'ai bien compris ! Ce serait une ineptie pédagogique de plus, qui viendrait rompre le rythme scolaire des jeunes et qui de toute évidence pénaliserait les plus en difficulté. Quant à continuer les cours jusqu'au 13 juillet, voire à reprendre au 15 août, il faut n'avoir jamais été enseignant, pour ignorer combien il est difficile de travailler dans ces moments-là. Chaleur, salles non climatisées, élèves peu attentifs et cours stériles seraient les conséquences d'une telle décision, selon moi.

Cet allongement des vacances, ceci dit, pourrait aussi s'expliquer par une ouverture plus tardive des domaines skiables, à partir du 26 février et pour une durée de 15 jours ! On n'imagine pas, en effet, sinistrer davantage les professionnels de la montagne. On assisterait alors à une nouvelle collusion implicite entre les intérêts économiques et l'école ! Ce ne serait pas la première fois, puisqu'on sait bien que les vacances scolaires ont toujours répondu aux vœux des lobbies hôteliers et du tourisme, plus qu'au rythme des enfants. Je n'ai pas trop entendu jusque-là les syndicats enseignants pas plus que les profs eux-mêmes, qui font preuve dans l'ensemble d'une docilité bien plus grande qu'au moment de la réforme des retraites !

Alors, oui les vacances de Monsieur Blanquer ne nous conviennent pas et incontestablement nous préférions celles de Monsieur Hulot !!

Christophe GAMEIRO