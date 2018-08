Les vacances de Monsieur Hulot

Bonjour, bob14

Oui, et d’après certains éditorialistes, c’est beaucoup plus ce projet - encore non confirmé - et donc cette possible victoire du lobby nucléaire qui aurait poussé Hulot vers la sortie, plus que la réunion avec les chasseurs qui n’a été que la goutte d’eau ayant fait déborder le vase.

A suivre, avec d’autant plus d’intérêt que le départ spectaculaire de Hulot pèse sur Macron, et d’une certaine manière l’oblige à son corps défendant à donner des gages écolos plus significatifs que si Hulot était resté comme caution au gouvernement, sauf à donner a posteriori raison à ce dernier. Ce ne serait pas le moindre paradoxe de cet épisode.