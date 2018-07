« Les vacances : oublions le vide. »

Je suis toujours étonné de voir Rosemar décrire la vie de ses contemporains. Quelle vision de ses concitoyens !!! Des décérébrés, des excités du foot ou du Tour, des débiles prêts à tout, ...





Je ne sais qui elle côtoie mais la description qu’elle ne cesse de faire de son entourage est à pleurer. Les élèves, des imbéciles, les jeunes des excités du smartphone, les ceux qui regardent la télé, des débiles, ... enfin ... La moindre empathie envers ses semblables lui est étrangère. Et cette impossibilité de comprendre que l’on peut à la fois aimer voir un match devant la télé avec des amis, bière et pizzas et aller au concert, se distraire une heure avec son fils devant un jeu vidéo et faire une sortie en montagne avec lui, ...





Ne serait-elle donc qu’une boule de haine envers le monde dans lequel elle vit. Cela fait froid dans le dos de la voir aligner les articles qui détaillent toutes les tares de notre société, rien n’échappe à cette acrimonie envers tous et toutes.





Comment donc peut-on démontrer autant de psycho-rigidité ? Cela reste encore une énigme pour moi ....