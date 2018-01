Les Variables de la Scène iranienne

Les manifestations populaires iraniennes ont diminué ces derniers jours. Le régime iranien affirme que ces manifestations ne représentaient pas la volonté du peuple iranien.

Mais pourquoi les manifestations en Iran se sont-elles calmées ?

J'ai dit dans un article précédent que le régime iranien ne risquait pas de tomber sous la pression des manifestations. La main de fer du régime a tué plus de 20 personnes et en a arrêté des milliers. Il faudrait une série de développements violents et sanglants pour que le régime tombe. L'énorme réseau d'intérêts entre les dirigeants politiques et militaires rend difficile le renversement du régime par le peuple iranien.

Ces manifestations n'ont pas été menées par une direction les exhortant à rester fermes et à continuer la lutte pour obtenir leurs droits. Un facteur qui a calmé les manifestations était l'incapacité de mesurer l'impact des manifestations et de faire pression sur le régime en conséquence.

Le poing de fer réussit à réprimer la voix de la liberté. Pas de réformes, pas même de sérieuses promesses de réformes et de lutte contre la corruption. Le système judiciaire censé défendre la justice et lutter contre la corruption a fermé les yeux sur le recours à la violence et au meurtre contre les manifestants.

La deuxième vague, après les manifestations de 2009, n'a pas pu renverser le régime iranien. L'expérience de certains pays arabes dans le renversement de leurs régimes n'a pas pu être reproduite en Iran. Le régime théocratique a lavé le cerveau de millions d'Iraniens, rendant la tâche encore plus difficile. Le régime iranien non conventionnel ne s'effondrerait pas sous la pression populaire.

Les interventions étrangères, en particulier des puissances occidentales, pour soutenir les manifestants ont été l'une des raisons pour lesquelles les manifestations ont échoué. Le régime iranien a utilisé ces interventions pour promouvoir l'idée d'une conspiration. Les mollahs ont facilement prétendu que les Etats-Unis avaient planifié de provoquer le chaos en Iran et de pousser à l'effondrement du régime.

Les manifestations récentes ont été plus fortes que celles de 2009 et ont eu une meilleure chance de renverser le régime. Le régime était néanmoins divisé sur les manifestations. L'ancien président Ahmadinejad aurait été arrêté sur ordre direct du guide suprême Ali Khamenei. Ahmadinejad a publié une déclaration indiquant que le gouvernement du président Rouhani est responsable de la détérioration des conditions de vie en Iran. Khamenei a décrit ahmadieajad comme étant un « adversaire » qui n'a rien fait quand il était au pouvoir. « Ceux qui ont sous leur contrôle toutes les installations du pays [...] n'ont pas le droit de jouer le rôle de l'opposition et de parler contre le pays, mais ils devraient être réactifs [maintenant] », a déclaré Khamenei.

Rétrospectivement, aucune protestation ne pourrait continuer sans que les intellectuels et la classe moyenne ne s'en mêlent. Elles se transforment en une expression de colère qui peut être facilement supprimée par la répression ou le temps.

La crise est toujours là, cependant. Alors peut-être que ce n'est que le début de la fin de ce régime.