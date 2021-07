Les variants du SARS-CoV-2, le climat et Richard Branson qui s’amuse dans l’espace

Dans son essai Le mur du Temps, Jünger évoque l’avènement des sciences mécaniques suivies de la production des machines, signe d’un changement de civilisation ; les conceptions harmoniques du cosmos, d’Héraclite à Humboldt, ne sont plus possibles et ont été remplacées par des théories mécaniques de surface. Emergent alors les inquiétudes antéennes. Cette notion sibylline renvoie à la figure mythologique du titan Antée dont la force phénoménale fut vaincue par Héraclès, héros symbolisant l’entrée de l’homme dans le monde historique, explicitée dans l’œuvre d’Hérodote. Les inquiétudes antéennes n’ont jamais disparu, signalant le désarroi de l’homme face aux forces qui le dépassent et qu’il ne peut maîtriser. Antée ne cesse de hanter les âmes en prenant des formes différentes. En 1755, le séisme de Lisbonne occasionna quelque 50 000 morts et fut suivi de controverses philosophiques et théologiques sur le mal dans le monde. Les puissances antéennes antiques étaient dans la sphère du sort des événements sidérants, elles se sont déplacées dans la sphère de la morale et de l’éthique pendant cette longue période courant du Moyen Age à la Modernité tardive. Jünger rédigea son essai dans les années 1960, percevant la persistance d’une inquiétude antéenne causée par des changements n’entamant pas le monde mythique ou historique. Il évoquait des changements géologiques indépendants de l’activité humaine. En 2021, nous pouvons dire que les inquiétudes antéennes ne sont pas étrangères à l’homme. Le climat et la pandémie de coronavirus ne cessent d’inquiéter les populations.

Trois événements se sont télescopés le 11 juillet 2021. Le vol dans l’espace de Richard Branson, les commentaires et autres bavardages sur les annonces du président Macron et la diffusion planétaire du variant delta, le dôme de chaleur en Andalousie. Le séisme de Lisbonne s’est déplacé pour se métamorphoser en air chaud devenu source d’inquiétude. L’aérien est devenu tendance. Le variant delta plane par-dessus les frontières et laisse planer une menace pour l’économie. L’air réchauffé plane sur la terre et Richard Branson s’est envolé dans les airs à une altitude spatiale mais sans le caractère du spationaute. Le premier pas sur la lune était un pas pour l’humanité, symbolisant des décennies de travail et l’audace conquérante des héros de l’espace. Le vol de Branson est une sorte de facétie signalant les désirs sans limites des classes sociales supérieures. Ce ne fut pas un vol pour l’humanité mais la trace d’un accroissement des inégalités. 250 000 euros pour survoler une heure la terre et se mettre quelques minutes en apesanteur. La fête foraine se déplace dans l’espace. Le billet est cher. Le brave peuple se contentera de quelques tours dans la grande roue pour cinq euros.

Pendant ce temps, la roue d’Ixion ne cesse de tourner. Les événements antéens se succèdent. Le dôme de chaleur en Espagne succède au dôme de chaleur dans l’ouest canadien. Le variant alpha succéda au D614G. Nous pensions être préservés pour cet été et voilà le variant delta qui suscite des inquiétudes. Le loisir onéreux inauguré par Branson pourra choquer en cette époque traversée par le déclassement de centaines de millions de terriens avec la pandémie et ses effets sur l’éducation et la santé d’enfants projetés dans l’horreur économique. Branson n’est qu’un point de détail planant sur cet aréopage de gens fortunés prêts à débourser un million d’euros pour un Banksy ou alors la dernière Bugatti destinée aux circuits automobiles.

Le SARS-CoV-2, le climat et Branson ont un point commun. Ces événements sont étrangers aux efficiences mythiques et historiques. Du moins la pandémie et le climat. Le vol de Branson est une réussite technique mais sa signification n’a rien d’historique, contrairement au premier vol de Gagarine ou au premier pas d’Armstrong. Comme je m’en suis expliqué par ailleurs, la question qui se pose est d’envisager comment sortir de cette atmosphère des inquiétudes antéennes de notre temps.