Les variants varient selon Véran…

Curieux non ? 8 décembre, début de la campagne de vaccination ARNm en Angleterre [1] , 13 décembre , déjà 1100 patients [2] développant un variant dit « anglais ». Selon les comités de médecine il serait plus contagieux mais ne serait pas plus mortel. (Rappelons que le covid ne tue que 0,063% [3] des personnes atteintes…soit 6 pour 10 000 malades). Cependant voilà que s’enchainent la valse des variants : brésiliens, japonais, Sud africains, allemands… [4] Quid du prochain ? Le variant normand ? Car, à Dieppe, un méga cluster explose : Avec plus de 140 agents de santé et 123 patients contaminés. [5] Y aurait-il une cause à effet ?

- Centre de vaccination de Dieppe : « La vaccination est ouverte pour les professionnels éligibles du territoire. Si vous êtes un patient de plus de 75 ans merci de vous rendre sure cette page : doctobib.fr ». [6] ‘’Ce foyer épidémique qui a poussé l’Agence régionale de santé à faire appel à la réserve sanitaire nationale. Des renforts arrivent mais face à la situation, le député Communiste de Seine-Maritime, Sébastien Jumel demande au Premier ministre de "faire jouer la solidarité interrégionale en matière d'agents hospitalier", Problème, ce n'est pas un cas isolé.’’ [7] « Ce n'est pas un cas isolé » : Cette petite phrase sibylline en dit long, car dans un monde si interconnecté pourquoi faire mystère ? Si ce n’est cacher d’autres foyers épidémiques qui pourraient faire découvrir le pot aux roses, oups pardon ! Au covid ! Alors, on retient l’information. Quels sont donc ces « autres cas » et où ? Aussi, en Norvège, Angleterre, Australie, France, des personnes âgées qui décèdent juste après la piquouze et à chaque fois un ministre de la santé qui accoure en beuglant main sur le cœur « qu’il n’y a aucune preuve que ce soit lié à la vaccination ».

Donnons le temps au temps et certainement nous allons découvrir un scandale sanitaire HORS NORMES, comme par exemple la recombinaison du virus devenu un nouvel hybride…

Faut être totalement complotiste d’ultra gauche-zadiste-gilet jaune-black block- trumpiste-d’extrême droite-écolo-pétainiste pour échafauder un lien entre les vaccins ARNm et l’apparition de ces variants mutants n’est-ce pas ? Selon l’OMS, les virus, y compris le Covid-19, se transforment avec le temps et c’est la norme. À ce jour, des centaines de variants de ce virus ont été identifiés dans le monde entier. Toujours selon saint OMS le Covid-19 a tendance à muter plus lentement que les autres et la plupart des mutations n’ont que peu ou pas d’incidences sur ses propriétés. [8] Il est même démontré que le virus de la grippe saisonnière change beaucoup plus vite que celui du covid ; Et pourtant, cette fameuse grippe a pour ainsi dire disparue depuis un an…

C’est pourtant, Panique générale, tous aux abris atomiques ! Couvre feu à 18 heures, reconfinement annoncé, 3ème vague, imposition du Masque FFP2, une muselière prévue pour les professionnels coutant cher et qui empêchera de respirer en marchant ; Recommandation de ne plus parler et téléphoner dans les transports en commun, distanciation de 2 mètres (fort pratique dans le métro) ; Ce n’est plus un tour de vis mais un tour de garrot franquiste ! Qui permet de resserrer encore plus l’étau de privation de circuler, d’avoir une vie, familiale, sociale et culturelle, de mettre en faillite définitive des PME à l’agonie, de torturer psychologiquement nos enfants, de bousiller l’avenir de nos jeunes et surtout, de contrôler une population dépressive, au chômage, mûre pour la camisole totalitaire. Cela ne ressemblerait-il pas à un plan bien échafaudé ou je n’y comprenasse que pouic ? Il est vrai que j’observe de très loin, d’Afrique, et que ma foi, tous ces « africains qui ne sont pas encore entrés dans le 21ème siècle dixit Sarko1er » ont dû me rendre suspicieux comme lorsque je vais au marché me faire arnaquer de quelque CFA en achetant mon manioc… Tient, au fait, en parlant d’Afrique j’en ai une bien bonne à vous conter. « Dans quelques mois, près d’un million de doses de vaccin contre le Covid-19 devraient commencer à sortir quotidiennement d’une usine d’Afrique du Sud, le pays le plus durement touché par la pandémie sur le continent. Mais ces doses seront expédiées vers un centre de distribution en Europe avant d’être envoyées dans des pays occidentaux qui les ont précommandées par centaines de millions. Aucune n’a été mise de côté pour l’Afrique du Sud. Le pays ne devrait disposer de ses premières doses qu’à partir du milieu de l’année 2021 ». [9] Donc, chers européens lorsque vous recevrez votre shoot salvateur digne d’un cobaye de labo, ayez une tite pensée humanitaire avec gros sanglots de crocodile pour ces petites mains qui fabriquent des vaccins auxquels ils n’auront pas droit. Voila, c’était les dernières nouvelles d’Afric c’est choc !

Revenons à nos variants

Selon le comité de recherche et d'informations indépendantes sur le génie génétique. [10] Le vaccin à base de vecteurs viraux ou d'ARN messager pourrait avoir deux effets secondaires possibles. (Aujourd’hui on nage en plein brouillard)

- l'apparition de virus recombinant : la séquence virale injectée pourrait se recombiner avec un autre virus et créer un nouvel agent infectieux et ainsi un nouveau type maladie . Dans un certain nombre de cas, ces virus recombinants sont beaucoup plus virulents que les virus d’origine et peuvent donc provoquer des viroses aggravées. (Lire Page 7 à 10)

- le risque de mutagénèse insertionnelle : l'insertion de la séquence génétique pourrait provoquer une mutation du génome et inactiver ou modifier un ou plusieurs gènes ce qui peut potentiellement provoquer des cancers . [11] Ce Comité de recherche et d’informations indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN) est une association française qui prétend intervenir pour les citoyens, entreprises, associations, groupements, syndicats au niveau juridique, scientifique (santé, environnement), sociologique, technique (étiquetage), notamment pour des dosages d'OGM ainsi qu'au niveau économique. Dans un passé récent cette association a menée rudes batailles contre le maïs génétiquement modifié MON 863 de Monsanto et contre le Roundup et le glyphosate. Ils sont les seuls à ma connaissance à avancer l’hypothèse d’une possible mutation Frankenstein à partir des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. (À suivre donc)

Un peu de science : Le Frankenvirus

De nombreuses craintes émergent ces derniers mois sur une possible mutation du Covid19, qui le rendrait plus virulent ou plus infectieux (c’est déjà fait). Mais c’est surtout une autre menace qui aujourd’hui inquiète les chercheurs : celui d’une recombinaison du virus avec d’autres coronavirus communs, qui aurait pour conséquence à partir d’un nouvel hybride, une pandémie nouvelle . Le coronavirus est parfaitement capable de cohabiter avec d'autres virus, plusieurs cas de co-infection ayant été documentés avec le virus de la grippe, le virus respiratoire syncytial (TSV) ou d'autres virus communs du rhume. Ces derniers sont les plus préoccupants, car ce sont des coronavirus proches du SARS-CoV-2 et donc plus susceptibles de se recombiner facilement avec lui. Il se pourrait aussi que le SARS-CoV-2 se retrouve chez une personne infectée par le MERS-CoV, un autre coronavirus qui circule encore occasionnellement. Cet hybride créerait alors une maladie entièrement nouvelle . [12]

La vaccination massive « favoriserait » le transport de ces mutations incontrôlées en des virus recombinés et ainsi, « pourrait » provoquer l’apparition de nouvelles maladies, qui, elles à leur tour auraient besoin de leurs vaccins… Un jackpot éternel quoi ! Alors, restons positif (pas au covid !) et comme chantait Dracula : « Le pire n'est jamais sûr, tagada, tagada ! ».

Maintenant parlons héro (Ïne) : Alexandra Henrion-Caude

Une référence : censurée sur Utube suite à son interview par TV Liberté (chaine souvent censurée elle aussi)…Cette grande généticienne en connaît un bout en ce qui concerne les vaccins ARNm. Elle passe son temps à mettre les pieds dans le plat en dénonçant l’emploi de cobayes humains à qui on ne dit rien. Elle fait partie des mauvais coucheurs hors conflits d’intérêts qui malgré d’être trainés dans la boue par leurs chers collègues, par l’ordre des médecins, par les medias et les politiques tous en service commandé au service des banquiers, et bien tels les Raoult, Perronne, Toubiana, Toussaint, Violaine Guérin, Dominique Michel et Louis Fouché (et il y en a d’autres) résistent à la pression pour le bien de ce pour quoi ils, elles ont fait de longues études afin de servir leurs patients ; Appelons cela un sacerdoce, quant aux « médecins » médiatiques ? Laissons-les dans leur médiocrité et leurs petits calculs véreux qui pourtant mériteraient la radiation et la prison (de la Santé).

Cette chère Alexandra Henrion-Caude a le talent de se mettre dans le viseur des autorités censuriennes auto-autorisées. Elle et accusée de complotisme par LCI propriété de martin Bouygues : « Les entretiens donnés par la généticienne Alexandra Henrion-Caude cumulent des centaines de milliers de vues en ligne. Des prises de position aux accents complotistes aujourd'hui dénoncées par une série de scientifiques ainsi que par l'Inserm » [13] …Voyons voir ? Remontons la pelote : A l'INSERM un certain ex-président Yves Levy, mari d’une certaine Buzyn, qui a nommée un certain Salomon responsable de la santé public et n’oublions pas Martin Hirsch, directeur général des hôpitaux de Paris, qui entre autres infamies a démissionné le professeur Perronne. Pour bien comprendre : Le Monsieur Vaccin du Gouvernement Macron est Alain Fischer [14] qui travaille pour la famille Rothschild, car Président de la Fondation Edmond de Rothschild, avec comme Vice Président Benjamin De Rothschild, comme Secrétaire Général Julien Gottsmann, comme Trésorier Firoz Ladak et comme membre de droit un certain Yves Levy… Les médias ne font guère allusion à cet aspect de la carte de visite d’Alain Fischer, pourtant cette confusion des genres doit lui faire un bon sujet de conversation avec l’ex-Rothschild larbin-boy, Macron himself. [15] Toute cette clique à claques vit dans un marigot qui truste les hautes fonctions avec une capacité de nuisance incroyable, sans compter de pousser l’agenda des multinationales de la pharmacie à leur profit ; D’où le déclassement et l’interdiction de l’hydroxychloroquine et la mise sur le bucher du professeur Raoult. Vient, afin de serrer le bâillon, les medias d’un Drahi (BFM et nombreux journaux) qui jour après jour salissent la réputation de vrais chercheurs, de vrais professeurs de médecine, de vrais docteurs spécialistes ou généralistes. La France est devenue un coupe-gorge pour tout honnête homme ou femme vouant sa vie à la santé des autres car ne mettant pas en avant ses intérêts sonnants, sans oublier la panacée : la fermeture de lits de réanimation durant cette pandémie.

La professeure Henrion-Caude, sous peine de déplaire un peu plus assène [16] : « les puissants laboratoires Pfizer ou Moderna alors que les essais cliniques de ces vaccins ne sont pas terminés et que l’efficacité du vaccin Pfizer n’a pas été évaluée dans la population des plus de 75 ans. Il faut donc à partir de là considérer que les sujets de plus de 75 ans que l’on vaccine sont bien des cobayes ». [17] De véritables cobayes non avertis de l’expérimentation à grande échelle de la « thérapie génique à base d’ARN » sur eux même.

Nous sommes bien d’accord que tout cela renifle fort la sauce pognon/pouvoir

Alors, histoire de noyer l’eau ferrugineuse, un macron hosanna, annonce « en même temps » deux repas par jour à 1 euro et la création d'un « chèque-psy » pour les étudiants en détresse, car, dans sa bonté le chef de l'État (léthargique) souhaite venir en aide aux jeunes et prévient qu'un retour à la normale n'est pas envisageable pour le second semestre. [18] Badaboum-boum ! Baissez les portes du Crous et crevez !

Finissons-en par mon comique croupier préféré : le Rudy Reichstadt. Dans son essai consacré au complotisme, L’Opium des imbéciles, il écrit « hautement toxique pour le discernement, le complotisme l’est aussi pour la démocratie » et il insiste le bougre : « Le complotisme est une pathologie de la démocratie »… Il oublie d’avouer que c'est la « démocratie » sous nos latitudes qui lui permet à cet avatar Ubuesquien de s’exprimer avec ses potes à longueur d’onde et elles sont longuuuuuuuuues ses ondes…Très !

Allez, allons vers de l’intelligence : « Un jour j’irai vivre en Théorie, car en théorie tout se passe bien ». (Pierre Desproges)

Georges Zeter /Janvier 2021

