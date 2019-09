Les végans antispécistes sont-ils une secte ?

Il existe aujourd’hui une controverse entre les tenants du spécisme, terme créé par Richard Ryder en 1970 et popularisé par Peter Singer 1, qui est selon eux une source de hiérarchie discriminante et raciste envers les espèces animales, et les végans partisans de l’antispécisme qui veulent au contraire la même considération pour toutes les espèces et donc une totale égalité de droit, à la vie ou à la liberté par exemple, pour tout être sensible, humain ou autre animal, par-delà leurs différences.

Ce mot « espèce » qui est au centre du débat vient du latin « species » et renvoie au type ou à l’apparence avec une interfécondité viable à l’intérieur de cette appartenance qui est un fait biologique servant à sa propre perpétuation. Les humains sont donc une espèce parmi d’autres dans le règne animal. Toutefois les différences entre groupes sont un constat scientifique et non un jugement moral ou hiérarchique anthropocentré a priori car personne ne pense que l’aigle nous est supérieur parce que sa vue est plus perçante que la nôtre ou que le maître d’un chien de berger est raciste s’il refuse un chiwawa pour garder son troupeau de moutons. Or les antispécistes en lutte contre les souffrances animales s’appuient sur la sentience, 3 qui est la capacité des êtres vivants à ressentir le plaisir ou la douleur. Cet article vise à montrer que ce concept ancien est inadapté face à la complexité du vivant, tout comme un hypothétique droit des animaux 2, et que les différences entre espèces sont plutôt un sujet de science que de morale ou de droit, sauf à interpréter la réalité dans un but précis.

Pour Darwin l’aptitude des animaux non humains au plaisir ou de la douleur est un avantage adaptatif comme le sont leurs compétences cognitives ou perceptives parfois supérieures aux nôtres. Mais la place de l’inné et de l’acquis est différente chez l’humain car notre néoténie impose une très longue attention parentale avec l’acquisition du langage, et donc une représentation symbolique du monde qui modifie nos ressentis. Pour tout être vivant le plaisir attire et la douleur repousse, mais l’animal ne s’en sert pas pour parler, prier, faire semblant de faire semblant, ou créer une œuvre d’art. Si l’être l’humain s’est séparé des autres animaux c’est parce qu’il est par essence un sujet porteur de liens et de significations non réductibles à ses sensations puisque même quand tous ses besoins vitaux sont satisfaits il peut encore désirer, ou souffrir de maux imaginaires. Cela explique que s’il y a de l’animal dans l’humain, notamment sur le plan biologique, il n’y a pas d’humain dans l’animal car l’émergence du symbolisme a entrainé chez Homo Sapiens une profonde mutation ontologique opposée à la rigidité de l’instinct qui favorise la liberté, cette spécificité humaine qui est peut-être aussi son talon d’Achille.

Une autre différence essentielle est que l’animal vit dans un Temps qui dépend des habitudes de son groupe dictées par l’instinct, ce qui le laisse en marge de l’Histoire, alors que les humains ont toujours cherché à organiser la durée en créant des calendriers et des horloges, en se rappelant le passé, et en concevant des projets d’avenir sur de longues durées avec un savoir culturel relié à la parentèle. Cette singularité repose sur le fait que l’homme a su très tôt qu’il devait mourir, bien qu’il refusât souvent d’y croire vraiment. Les sépultures préhistoriques sont pourtant le signe indubitable de cette conscience du temps qui marque la séparation de Sapiens avec les autres vivants. Car sauf devant une menace létale imminente qui mobilise l’instinct de survie, les animaux ne se préoccupent pas de leur future disparition, ni d’ailleurs de la nôtre, même si certains (singes, éléphants) sont sensibles à celle qui frappe leurs congénères quand elle se produit. Les humains au contraire ont peur de la mort bien avant qu’elle survienne au point d’avoir imaginé toutes sortes de croyances pour tenter de se rassurer.

Le plaisir et la souffrance spécifiques de chaque espèce montre le côté réducteur de la « sentience » et accrédite plutôt la thèse de Hume. Selon lui « toute idée dérive d'une impression » ce qui fait des sensations le point de départ de la pensée, et non le point final, puisqu’en fonction du développement cérébral elles peuvent conduire à un processus d’élaboration mentale secondaire, potentiellement conscient, ce que la science confirme. Et cela ouvre davantage d’horizons, dont celui du symbolisme chez l’humain, que de saisir le monde par un « utilitarisme » qui est aussi daté qu’une cosmologie copernicienne sans la relativité et la théorie des quanta. Et sauf à faire de l’homme un robot comme avec « L’homme machine » de La Mettrie (1748), Jérémy Bentham ne parvient pas à décrire la complexité du vivant puisqu’aucun animal ou humain n’est réductible à une seule aptitude fonctionnelle générale. La phénoménologie de Husserl nous apprend d’ailleurs qu’un fait n’existe pas en soi mais renvoie toujours à des interactions complexes et que de s’en apercevoir modifie nos perceptions. Souffrance et plaisir ne sont donc pas des phénomènes abstraits ou isolés. Et l’idéal de suppression totale de la douleur souhaité par les transhumanistes n’est finalement qu’un désir de retour à l’état inorganique de la mort parce que seule la mort peut la supprimer totalement.

Or s’il est vrai que les animaux peuvent éprouver de réelles souffrances que notre empathie appelle à réduire par proximité avec eux, bien qu’ils n’aient pas ce même souci pour nous, on peut se demander comment et pourquoi ils souffrent, de quoi, et où, au lieu de penser que la sentience peut tout éclairer par magie. Et plutôt que de s’en indigner il est préférable de distinguer celles qui sont acceptables de celles qui ne le sont pas pour apaiser ces dernières soit par l’anesthésie inventée par Crawford William Long soit par d’autres moyens qui calment les douleurs humaines et peuvent aussi s’appliquer aux animaux. C’est nécessaire non pas parce qu’ils ont d’imaginaires droits à faire valoir mais parce que notre histoire commune nous aide à compatir à leurs souffrances pour les relier aux nôtres et à la culture présente. Or pour enfoncer le clou de la « sentience » les animalistes se centrent prioritairement sur la souffrance comme si les sensations de plaisir étaient un péché, et réduisent les différents outils de réflexion possibles à une sorte de marteau pour frapper les esprits sensibles qui ignore d’autres concepts de compréhension du monde comme le réel l’imaginaire et le symbolique. Malheureusement ce marteau savant n’explique pas pourquoi les animaux vivent surtout dans le réel, alors que les humains sont plutôt dans l’imaginaire et le symbolique, ce qui n’est du tout pareil.

Or les végans semblent ignorer aussi cette dure loi de la vie selon laquelle depuis toujours chacun s’est toujours nourri de l’autre. Certes l’homme est bien un sérial killer qui a déjà fait disparaître beaucoup d’espèces animales par bêtise et d’innocents par la guerre. Mais il serait tout à fait naïf, et inexact, de croire que les animaux sont des anges de douceur, contrairement aux humains qui les tuent par sadisme. Car la vérité oblige à dire qu’ils n’ont jamais cessé de nuire aux cultures, de se pourchasser cruellement, et de se manger sans répit les uns les autres pour survivre. Et si les humains se sont parfois dévorés entre eux personne n’ignore qu’ils pourront être mangés leur tour par des charognards, des bêtes sauvages…ou des vers. Aucun animal n’échappe à cette loi intangible de la nature selon laquelle la vie se nourrit toujours de la mort d’autres êtres vivants ce qui participe à de nouvelles émergences. Et notre espèce qui a fini par faire du cannibalisme un tabou continue pourtant à l’être symboliquement avec le sein maternel durant le stade oral et surtout par la suite, en ingérant les pensées des autres. Car les humains ne se contentent pas de manger la chair d’autres animaux : ils s’en nourrissent aussi de façon imaginaire en s’identifiant à leurs propriétés supposées, notamment sexuelles, de la même façon qu’ils se sont toujours nourris de la pensée d’autres hommes en intériorisant continument leurs créations et leurs rêves. Pablo Picasso pouvait-il inventer le cubisme sans avoir longuement « cannibalisé » la Vénus de Lespugue ? Stephen Hawking pouvait-il avancer dans la connaissance des trous noirs malgré d’immenses douleurs causées par sa maladie sans « incorporer » tout Galilée Newton et Einstein ? C’est pourtant lui qui déclarait contre toute attente en 2013 : « Au fond, j’aurai eu une belle vie ». Et c’est cette sensibilité très variable qui fait que certains trouvent utiles de partager avec d’autres les souffrances « non digérées » de leur existence ce qui est la base même de toute culture grâce aux nombreuses sublimations scientifiques ou artistiques et thérapies diverses.

Et l’idée de Donaldson et Kymlicka 4 dont parle Martin Gibert dans son livre « Voir son steak comme un animal mort » consistant à traiter les animaux sauvages comme des communautés politiques souveraines, c’est-à-dire comme des nations disposant de leur propre territoire montre surtout leur grande méconnaissance de la vie politique et animale. Quant à la thèse de Mélanie Joy 5 selon laquelle notre perception des animaux serait largement déformée par un puissant « appareil idéologique » qu’elle appelle « carnisme » elle manque à prouver en quoi le fait de se nourrir régulièrement de cette façon depuis plus de 300 000 ans relève d’une « idéologie ». Car les premiers homo habilis du pléistocène, il y a plus d’un million d’années, étaient tous végétariens avant de maîtriser le feu qui leur a permis de résister au froid, d’éloigner de leurs abris sous roche les animaux sauvages dont ils étaient la proie pour les chasser à leur tour et faire cuire les viandes rendues ainsi plus digestes qui ont dopé le développement de leur cerveau. La prétendue « idéologie carniste » des pithécanthropes et de leurs successeurs n’a donc aucun sens car il s‘agit d’une émergence évolutive et culturelle qui est à la source de mythes fondamentaux chez tous les hominidés comme l’explique Claude Lévi-Strauss dans sa conférence sur « Le Cru et le Cuit » 6 . Et cette étrange théorie ne cite jamais tous les travaux montrant la relation réelle et imaginaire des hommes avec les animaux pour répondre à des besoins à la fois vitaux et symboliques. Car sacré et sacrifice ont partie liée et Mircéa Éliade relève avec talent la communion mystique entre l’homme et l’animal inscrite dans les diverses représentations du cosmos.

D’ailleurs les animaux font l’objet depuis toujours d’innombrables transferts de notre part en raison d’une longue proximité partagée. Souvent bien traités à la campagne ils faisaient presque partie des familles paysannes occidentales jusque vers 1960 ce qui n’empêchait pas de les manger avec respect après qu’ils aient permis durant leur vie de recycler écologiquement quantité de déchets et fourni de l’engrais pour enrichir naturellement le sol. Ces liens très étroits (rompus avec l’essor du capitalisme industriel mondialisé, l’accroissement de la population urbaine, l’artificialisation des productions et l’appât du gain), expliquent pourquoi nous avons toujours eu besoin de symboliser nos sentiments nos peurs et nos désirs à leur égard. D’où les nombreuses légendes, folklores, mythologies, récits et figurations que les humains ont imaginés pour rendre compte de cette proximité, parfois souhaitée, mais aussi crainte comme avec le lycanthrope, ou avec l’ogre de nos contes d’enfants, cette matrice à fantasmes. Pour saisir ces multiples correspondances entre l’homme et l’animal il suffit d’évoquer leur ancestrale association : Anubis ou Bastet chez les Égyptiens, le centaure Chiron connu chez les grecs pour sa sagesse ou le légendaire Minotaure. Sans ces liens il n’y aurait pas de Chauvet ni de Lascaux, ni « Le jardin des délices » de Jérôme Bosch, les « Fables » de La Fontaine, « Pierre et le loup » de Prokofiev, le « Carnaval des animaux » de Saint Saëns ou « La ferme des animaux » d’Orwell.

Mais dans l’hypothèse où les habitants de la planète se convertiraient tous au véganisme il faut alors se demander ce que deviendraient les animaux enfin libérés de l’oppression humaine. Vont-ils errer partout dans des zoos à ciel ouvert comme ces vaches sacrées en Inde, ce pays largement végétarien, mais le plus gros exportateur de viande bovine au monde 7 qui est aussi l’inventeur d’un bouddhisme compassionnel, sauf pour les Rohingyas de Birmanie 8 ? Vont-ils mourir de vieillesse dans des maisons de retraite pour animaux ? Faudra-t-il les euthanasier s’ils souffrent trop ? Qui s’occupera d’eux et comment puisque beaucoup sont régulièrement nourris et soignés ? Devra-t-on lever des impôts pour leur entretien ? La non future naissance de leur descendance sera-t-elle la condition paradoxale de leur bonheur ? Quelle cohabitation sera possible entre prédateurs naturels ? Faudra-t-il des milices pour interdire aux lions de chasser les gazelles et des caméras pour surveiller les animaux dangereux pour nous ? Les nouveaux droits des animaux seront-ils compatibles entre espèces différentes et avec les droits humains ? En cas de litige quelle juridiction pourra trancher les conflits ? Que deviendront un grand nombre d’exploitations agricoles qui cesseraient leur activité ce qui entrainerait le départ vers des villes déjà surpeuplées de paysans démunis et ruinés dont le taux de suicide est l’un des plus élevé au monde ? Quel sera l’impact final au long cours sur la beauté des paysages ou la biodiversité et l’entretien des sols sans amendement naturel, la qualité de vie générale et le bonheur des peuples ?

Au lieu de culpabiliser les gens sans promouvoir des liens meilleurs entre les humains et nos « frères animaux » on attendrait plutôt des végans antispécistes de la cause animale une critique politique argumentée du système de production et la compréhension des lois du vivant. Mais ces nouveaux croisés des ligues sectaires de vertu alimentaire préfèrent réhabiliter une insane « moraline » dont parle Nietzsche, étroitement reliée depuis le péché originel à la honte du corps et à la peur de la mort. C’est la raison pour laquelle au précepte puritain selon lequel « La chair est un péché » ils beuglent à l’encan « La viande est un meurtre ». Malheureusement pour eux ces deux phrases n’ont aucun sens, et les animaux, s’ils pouvaient enfin parler, ne diraient pas de telles bêtises.

