Les versets sataniques !

Tous les livres divins contiennent peu ou prou autant de versets qui parlent d'amour que de versets qui prônent l'exact contraire : la haine, la tyrannie, la dictature, le cannibalisme… le génocide.

Je pose ici, quelques devinettes. La personne qui apporte, seulement (*) 20% de bonnes réponses (voir en bas) sera vouée à la vie éternelle, car elle connaît bien la parole de son Dieu. Il s'agit de dire de quel livre divin sont tirés les versets suivants :

Verset 1 : "Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple."

Verset 2 : "Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi."

Versets 3 et 4 : "… il les perça tous les deux, l'homme…, puis la femme, par le bas-ventre…" "Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie."

Versets 7 et 8 : "… Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie." "Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra…"

Verset 9 : "J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé…"

Verset 10 : "… tu mangeras les dépouilles de tes ennemis…"

Verset 11 : "… tu mangeras… la chair de tes fils et de tes filles… "

Verset 12 : "… je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée."

Verset 13 : "… J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur."

Verset 14 : "Prends ton fils… celui que tu aimes,… offre-le en holocauste…"

Verset 15 : "… Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles."

Verset 16 : "…Vous mangerez la chair de vos fils et de vos filles… et le pays de vos ennemis vous dévorera."

Verset 17 : "… vous fléchirez le genou pour être égorgés."

J'arrête ici cette litanie non exhaustive de cruautés et d'horreurs, car ce type de verset existe par milliers dans beaucoup de livres religieux. Mais, la Bible détient très sûrement le record − avec, paraît-il, le Coran (à vérifier).

Pour la Bible, comme le disait Einstein, ce sont "des légendes vénérables, malgré tout assez primitives." Oui ! mais des légendes auxquelles 1 milliard de croyantes et de croyants croient et, dans le passé, les ont mises en pratique, car, pour eux, ce sont les ordres de leur Dieu. Et, obéir à ce Dieu, c'est être assuré d'avoir la vie éternelle. Si leur Dieu le veut, naturellement ! De plus, pour eux, la Bible, c'est la Vérité, car c'est la parole de leur Dieu. Beaucoup, d'ailleurs, croient, encore aujourd'hui, en 2018, que le Monde a été créé en 6 jours, il y a environ 6 000 ans. Cependant, quelques croyants (les chefs), plus intelligents que les autres, ont trouvé une astuce pour contrer les ricanements que provoque cette fameuse Création en 6 jours... notamment chez les athées et les autres religions. En fait, pour ces intellectuels chrétiens, ce sont 6 périodes indéterminées, non pas 6 jours de 24 h. Donc, les 6 000 ans peuvent très bien être 4,5 milliards d'années. !?! CQFD, disent-ils ! Non, car la Bible dit que les premiers hommes étaient bergers, cultivateurs et mêmes forgerons et bâtisseurs de villes (Genèse 4.2 et 4.22, et 4.17). Donc tout cela à moins de 8 000 ans. Et même : le cuivre et le bronze furent forgés il y a environ 3 500 ans et le fer il y a environ 3 200 ans, seulement. Donc, être chrétien et en même temps être intelligent ne suffit pas. Il faut aussi être rationnel. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Consubstantiellement impossible chez les vrais croyants, par définition !

Pour preuve, les chrétiens ont ouvert, dans le Kentucky, en Amérique, un musée consacré à la Création divine et biblique. Ces chrétiens se nomment eux-mêmes créationnistes, voire aussi disciples du "dessein intelligent". Leur emblème est le poisson de la Vérité qui dévore un petit poisson nommé Darwin.

Mike Pence, le vice-président actuel des États-Unis, en est un, créationniste. Toutes les églises évangéliques n'aiment pas le faux chrétien que serait Donald Trump. Elles rêvent de voir Mike Pence le remplacer et devenir président… pour le bien de l'Amérique (surtout chez les WASP) et de l'Humanité, qui aurait besoin d'être une fois nouvelle sauvée. Si leur Dieu le veut, bien évidemment !

Les bonnes réponses dans les livres de la Bible : Verset 1 : évangile de Luc 14-26 ; Verset 2 : évangile de Matthieu 10-37 ; Versets 3 et 4 : Nombres : 25-8 et 9 ; Versets 7 à 8 : Deutéronome : 21-20 à 21 ; Verset 9 : Genèse 6.7 ; Verset 10 : Deutéronome 20-14 ; Verset 11 : Deutéronome 28-53 ; Verset 12 : évangile Matthieu 10-34 ; Verset 13 : Genèse 3-16 ; Verset 13 : Genèse 22-2 ; Verset 15 : Exode 1-22 ; Verset 16 : Lévitique 26-29 ; Verset 17 : Isaïe 65-12.

(*) Oui, seulement 20%, car ces "versets sataniques" sont peu connus des fidèles chrétiens. Jamais leur pasteur, leur prêtre… leur directeur de prière, de pensée et de conscience ne les aborde. En effet, avec de telles horreurs, difficile d'expliquer que leur Dieu est Amour, Compassion, etc.

Crédit photo : Wikipédia (la Vérité biblique dévore Darwin)