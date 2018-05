Les vertus essentielles du silence...

@gueule de bois

Le Christophe Gros Houblon n’est pas très courageux, je n’ai jamais mis un commentaire sous ses articles, mais je suis banni quand même !! Je dois l’effrayer, bon, après avoir vu son site et son FB, je peux comprendre, il prefère se blottir dans les bras rassurants et bodybuildés de son mari. Je lui adresse tout de même un petit message : pour moi, il n’existait pas avant et il n’existera pas plus après.....