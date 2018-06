Les vieilles ficelles de la droite (en pire)

Ni de gauche, ni de droite, mais encore moins de gauche, telle est la politique menée actuellement et s’il fallait s’en convaincre, il n’est que de constater que Macron fait mieux que Sarkozy en matière d’assistanat des riches puisqu’il a modifié profondément l’ISF, supprimé l’exit tax mise en place par le même et va inscrire dans le marbre, par une diminution de l’Impôt sur les sociétés, le CICE et le pacte de responsabilité mis en place par Hollande.

Qu’importe le fait que ces mesures n’aient jamais produit le moindre effet en matière d’emploi ou en produiront marginalement, c’est affaire de CONFIANCE pour les INVESTISSEURS. C’est surtout une belle affaire pour les actionnaires qui n’ont jamais été autant à la fête. On est dans le dogme.

Où trouver des sous ?

Comme il faut bien trouver de l’argent pour combler les trous en attendant la CROISSANCE, on ponctionne les retraités, on allège la fiscalité locale en demandant aux collectivités locale de se serrer la ceinture, ces allègements ainsi que les baisses de cotisations étant récupérées par ailleurs grâce à quelques taxes (énergie, radars embarqués,…).

Oh, bien sûr, on parle bien de raboter quelques aides aux entreprises, d’augmenter la TVA sur la restauration diminuée sous Sarkozy et qui n’a jamais créé d’emplois. Juste pour la forme, sachant que les lobbies concernés arriveront à vider ces annonces de leurs contenus.

Et s’il fallait se convaincre que la politique menée par Macron est bien de droite, il suffit de constater que la petite musique de Wauquiez sur l’assistanat est en voie de trouver une concrétisation par une réforme des aides sociales.

Salauds de pauvres !

« On met un pognon dingue dans les aides sociales et les gens sont quand même pauvres » : la belle formule que voilà qui laisse sous-entendre que c’est affaire d’efficacité, alors même que la petite musique sous tendue est la suivante : il y a plus de 200 000 emplois non pourvus en France et ces « assistés » rechignent à déménager pour prendre un boulot à 200 bornes. Il faut que ça cesse ! Le second argumentaire consiste à dire que puisque les premiers de cordée ont été bien servis, l’économie VA repartir ainsi que les créations d’emplois ; On peut toujours rêver !

Pour preuve, le précédent du pacte de responsabilité et la promesse mirobolante du million d’emplois de Gattaz qui était tout simplement du foutage de gueule. Ce sont les actionnaires qui se goinfrent. Nous sommes passés de l’industrie à la finance et ce qui compte, c’est le dividende, au prix parfois de licenciements. C’est dire que la priorité des « investisseurs » choyés, ce n’est pas l’emploi.

Pour paraphraser Macron, on pourrait dire : « On met un pognon dingue pour les « premiers de cordée » et le chômage ne baisse pas ».

Il assume !

Bien sûr, pour contrebalancer la mauvaise impression qui se fait jour dans les classes moyennes et les plus pauvres, on fait un peu de social en décrétant de manière hypocrite la gratuité pour des prothèses auditives et dentaires ainsi que pour les lunettes, sachant que la hausse des cotisations des complémentaires viendra combler une grande partie du financement. Un simple transfert entre cotisants.

Et Macron « assume » comme il l’a dit devant le congrès de la mutualité française. Or c’est là que les mots ont un sens car on assume généralement une connerie, en l’occurrence une mesure qui aurait pu être prise par un vrai Président de gauche, conscient de la nécessité de préserver le programme du CNR. C’est dire que Macron est bien de droite !

Le programme à venir

Remettre au boulot les fainéants qui vivent grassement des aides sociales et des indemnités de chômage est le premier axe gouvernemental. L’économie repart, on est prié de le croire, mais cette embellie, si elle a lieu, ne se manifestera pas par une augmentation des emplois mais par une augmentation des bénéfices et des dividendes. L’emploi n’est plus une fin en soi pour l’économie, c’est l’argent le plus important, jusqu’à en vomir.

Le second axe concerne les fameuses classes moyennes dont on ne sait pas trop bien comment les définir. Macron nous donne une indication puisque les retraités touchant plus de 1300 euros par mois ont été soumis à la CSG.

Les classes moyennes, à partir de 1300 euros mensuels, donc, continueront de payer, jusqu’à se fondre et disparaître dans la masse de « ceux qui n’ont rien », des « illettrés » des « fainéants » et des travailleurs sous statuts : trop de privilèges à revoir, jusqu’ obtenir le nivellement parfait, celui d’une masse priée de se taire et d’accepter ce qu’on lui donne, côtoyant, mais sans jamais se mélanger, 2 à 3 % de riches à qui on déroule le tapis rouge fiscal.

On connaissait déjà la grande mansuétude dont faisait preuve Bercy vis-à-vis des exilés fiscaux repentis. Le système vient d’être élargi par la création d’une cellule de régulation destinée aux employeurs fiscalement repentis qui bénéficieront de sanctions allégées. C’est ainsi que des pénalités de 80 % encourues par les fraudeurs seraient ramenées à 30 %, celles de 40 à 15 % ;

Les inspecteurs des finances de Bercy font la pluie et le beau temps et sont capable de contourner la loi de la République quand il s’agit de faire une fleur fiscale aux « premiers de cordée ». Bercy est devenu un Etat dans l’Etat et le premier des Inspecteurs des Finances trône à l’Elysée : c’est dire que le programme sera réalisé jusqu’au bout.