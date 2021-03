Les violences conjugales, un fléau à combattre !

"La plate-forme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes a enregistré une hausse de 60 % des appels de victimes pendant le deuxième confinement par rapport à la normale, a annoncé, samedi 9 janvier, Marlène Schiappa. "

Les associations de solidarité qui assurent des permanences reçoivent de plus en plus de femmes inquiètes, désemparées, désespérées que ne savent pas que faire pour se protéger et vivre dans la sérénité.

Ces associations, le plus souvent apportent quelques conseils et orientent ces femmes vers des structures dites spécialisées.

Mais parfois il faut un délai d'attente alors que c'est immédiatement qu'il faudrait intervenir pour éviter l'abandon ou même le pire.

Ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg, ce n'est rien ou presque par rapport au nombre d'appels au secours qui sont rapportés sur facebook ou ailleurs.

Que faire ?

Comment permettre à toute femme qui subit des violences d'obtenir un soutien et une protection immédiate ?

Nous proposons d'écrire une oeuvre collective sur cette question en abordant tous les aspects, sociologiques et politiques, psychologiques, médicaux, juridiques et sociaux.

Il ne s'agit pas de sortir un document docte et volumineux mais un livre faisant un état des lieux, posant la problématique et proposant des pistes de transformation pour une meilleure information, une prévention et une orientation.

Ce livre pourrait intéresser tous ceux et toutes celles qui sont quotidiennement confrontés à cette violence qui touche de nombreuses femmes de toutes origines.

Nous comptons aussi accompagner nos analyses et propositions de témoignages et de contributions venant d'écrivains, plusieurs nous ont proposé des nouvelles.

Les dessinateurs sont les bienvenus.

Nous faisons appel à ceux et celles qui sont d'accord pour écrire un texte.

Nous éviterons les "redites" mais ouvrons aussi la perspective d'un débat ouvert sur quelques questions.

Il s'agit naturellement de combattre ce fléau social et humain, ce qui est le fil à plomb de ce projet rédactionnel.

Vous pouvez nous contacter sur facebook en nous adressant un message personnel contenant votre numéro de portable afin que nous puissions vous contacter.

Ce livre paraîtrait en septembre 2021

Nathalie Rocailleux et Jean-François Chalot