Les vœux, c’est selon à qui on cause.

Nous les comprenons mieux quand nous nous mettons dans la peau des destinataires et bien entendu nous n’appartenons pas tous à la même famille et n’avons pas tous droit aux mêmes attentions et canaux de diffusion.

(Affichette de la Révolution française, entre 1789 et 1794).

Vu de mon fauteuil.

Toujours un peu inquiétant, l’actuel président a depuis un moment déjà le costume, le regard et l’aplomb de Messmer l’hypnotiseur. Macron en ce jour, tel le magicien du grand soir.

À bien l’écouter, d’emblée nous nous sentons en même temps victimes et un peu coupables de ce qui ne va pas dans le pays.Par bonheur, lui semble toujours à l’an zéro de toute responsabilité de ce qui nous arrive. Ce qui lui permet de nous faire avec conviction des promesses aux apparences avantageuses qui font rêver.Un instant aussi il nous a rassuré, il semblerait qu’il vient de vraiment comprendre la réalité du réchauffement climatique.

Je crois que s’il vendait des voitures d’occasion, dans l’urgence du besoin, je ne serai pas loin d’être tenté. Tellement cet homme a l’art de nous faire nous sentir assistés et en même temps de nous faire éprouver la mauvaise conscience de ne pas aider assez ni d’être vraiment au niveau.

Il conclut en nous crucifiant. Il nous rappelle combien nous pourrions être vraiment formidables si nous l’écoutions. Car rien ne nous garantit, nous rappelle-t-il, que nous ne méritions ce qu’il se donne tant de mal à nous concéder. Il n’y a pas eu beaucoup de place pour nous cette fois-ci encore dans les vœux qui nous étaient destinés. Mis au pas ou invisibilisés concernant la réalité de nos vies et ce que nous pensons réellement pour l’essentiel par nos amis des médias, nous sommes de nouveau sommés, afin de bien commencer l’année, de rentrer dans le rang.

Par quels sortilèges de confusions et divisions entretenues sommes-nous encore tributaires d’un tel personnage ?

Serons-nous en 2023 à la hauteur d’un tel président ?

Mes chers compatriotes,

10% d’entre nous possèdent dorénavant 50 % du patrimoine cumulé de nous tous ensemble. C’est un progrès considérable qui revient à nos mérites et notre persévérance, notre goût de l’entreprise, de l’innovation, de la compétitivité et du challenge, notre intelligence et habileté à avoir su nous rendre maîtres aussi de l’essentiel des médias.Pour que la parole du progrès soit enfin portée et qu’elle accompagne notre ambition, notre talent et notre envie de piloter un vieux pays comme une entreprise moderne et disruptive. Qui se doit de bousculer et pousser dans ses derniers retranchements ses enfants, jeunes ou vieux.

Si enclins au laisser-aller. Accrochés à d’anciens privilèges et mauvaises habitudes, rebelles à la modernité dont nous portons la flamme. Extrêmes et radicaux malheureusement dans des attentes démodées et revendications incroyables. Incapables de voir où se situent les véritables enjeux et difficultés à affronter. Rétifs aux efforts attendus et à la grande, belle et nécessaire solidarité qui devrait tous nous mobiliser.

Nous avons encore bien du chemin à parcourir et bien des ressources négligées à optimiser. Nous devons sans faiblir stimuler le travail en offrant à ceux qui ont du mal à se motiver la possibilité de se remettre en cause. En desserrant progressivement les inerties personnelles qui les entravent encore afin de les mettre devant leurs responsabilités sans plus de coussins amortisseurs brimant leur potentiel de résilience. Nous devons débarrasser nos services publics de statuts fossilisés qui génèrent l’inertie, de services superflus qui entretiennent la déresponsabilisation et le ramollissement général.En avant les travailleurs qui travaillent.

Nous devons bien sûr parallèlement continuer de stimuler la vie économique en apportant de nouvelles énergies grâce aux ressources financières sous-employées, captives au sein de notre système de retraite dépassé, qui pourront enfin se déployer dans l’aventure grisante de la compétition mondiale et des investissements internationaux et leur vélocité si prometteuse.

Vous voyez mes chers compatriotes, les apparences changent mais les fondamentaux sont toujours les mêmes. Ils n’attendent que notre audace et notre persévérance. Toute crise est une opportunité et tant pis pour ceux qui passeront à côté. Ne reculons pas .On ne fait une bonne omelette ni en tremblant ni sans casser de beaux œufs.

En avant les actionnaires d’ici ou d’ailleurs pour que les richesses ruissellent encore plus. Dans le bon sens des méritants comme il se doit. Comme avec l’inflation.

Bonne et fructueuse année 2023 à ceux qui le méritent.

Monsieur et madame Macronie et Lepénie

vous remercient de vos fidèles et nombreux et loyaux services apportés dans cette période particulièrement difficile et délicate et notamment lors de cette très acrobatique élection présidentielle et surprenantes législatives.

Merci pour votre soutien infatigable lors des manœuvres de plus en plus délicates qui ont réussi jusqu’ici à maintenir au pouvoir l’essentiel, la grande famille libérale que nous défendons ensemble dans un camaïeu de couleurs très réussi.

Merci à ceux aussi qui ont su renouveler brillamment le coup habituel de l’immigration dont nous avons tant besoin pour décourager les uns et exciter les autres. Inutile de nommer ces princes des médias, ils se reconnaîtront et ne seront pas oubliés.

Vous avez de nouveau encore su quand il le fallait sacrifier les apparences pour faire votre devoir de bon soldat et jouer l’opposant de service dont nous avons besoin pour semer la division et la confusion qui nous a sauvé la mise une nouvelle fois. Vos mérites sont grands. Et ont déjà commencés d’être reconnus quand il l’a fallu.

Déjà récompensés mais aussi d’ores et déjà mobilisés, ensemble, pour de nouvelles aventures de plus en plus folles. Bals masqués, opérettes, grandes et petites comédies et tragi-comédies, tragédies qui sait, coups de théâtre bien sûr seront de la partie, vous vous en doutez. Et il y aura pour chacun tour à tour et en même temps et de beaux rôles à tenir et de belles intrigues à mener.

Eternelle reconnaissance et bien entendu, nous savons pouvoir compter les uns sur les autres encore une fois pour continuer de faire ce que nous faisons si bien puisque nous sommes maintenant liés pour le meilleur et pour le pire.

Bonne année 2023 et bon courage à tous.