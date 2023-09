Les voies de la paix israélo-saoudienne

Les efforts déployés par les États-Unis pour établir des relations normalisées entre le Royaume d’Arabie saoudite et Israël ont occupé le devant de la scène ces derniers mois dans les médias du Moyen-Orient. Les développements dans ce domaine proviennent à la fois des perspectives américaines et israéliennes, tandis que les commentaires saoudiens restent rares. Cela correspond à l’approche globale de la diplomatie saoudienne, qui consiste à préserver le secret et la discrétion jusqu’à ce que les documents officiels soient finalisés, comme dans le cas du rapprochement entre Riyad et Téhéran.

La diplomatie saoudienne se distingue par son attitude posée et sagace, ce qui lui vaut un profond respect et une grande reconnaissance sur les scènes régionale et internationale. Cette approche permet également de disposer d’une grande marge de manœuvre et de temps pour poursuivre méticuleusement des objectifs bien définis, loin des clameurs des médias, qui se transforment souvent en instrument de pression en marge de toute entreprise politique.

L’administration du président Joe Biden considère l’avancement réussi de son initiative de normalisation des relations entre le Royaume d’Arabie saoudite et Israël comme un accomplissement notable avant la campagne électorale présidentielle de 2024. De son côté, Israël considère l’implication de Riyad dans le processus de paix comme une transformation profonde du paysage géopolitique du Moyen-Orient - une caractérisation qui se vérifie.

Néanmoins, des indications suggèrent que le Royaume vise une réévaluation complète de son partenariat stratégique avec les États-Unis. Cette perspective est attribuée au leadership avisé du prince héritier saoudien, le prince Mohammed bin Salman, qui orchestre le rôle international de sa nation avec perspicacité, ce qui se traduit par une série de réalisations.

En quelques années seulement, le prince Mohammed bin Salman a habilement repositionné le Royaume d’Arabie saoudite sur la carte des relations mondiales.

L’Arabie saoudite s’est imposée comme un point focal captivant, attirant l’attention du monde entier dans les domaines économique, commercial, sportif, culturel et de l’investissement. Cette transformation annonce des changements favorables dans les perceptions de longue date du pays. L’image de l’Arabie saoudite est en train de changer, érodant progressivement les perspectives négatives et les représentations stéréotypées souvent propagées par les médias occidentaux.

Les jeunes dirigeants saoudiens ont effectivement propulsé le royaume dans une position d’influence au sein des relations internationales. Ils ont orchestré des exploits en matière de développement intérieur qui, selon les estimations conventionnelles, auraient pu s’étaler sur des décennies. Cette réussite suscite l’admiration et l’acclamation des centres de décision mondiaux, obligeant à une reconnaissance universelle de l’entreprise de développement entreprenante menée par le jeune prince héritier.

Son approche sereine et assurée du leadership étonne tous ceux qui observent et suivent les affaires saoudiennes.

Si l’on s’intéresse au discours sur la paix entre le Royaume d’Arabie saoudite et Israël, il devient évident que ce sujet est étroitement lié à la nouvelle perspective saoudienne. Toutefois, il repose sur des calculs stratégiques complexes des autorités saoudiennes. L’Arabie saoudite occupe une position particulière sur les plans spirituel et stratégique. En outre, son association avec les États-Unis nécessite de nouvelles perspectives et des accords qui s’harmonisent avec la réalité contemporaine caractérisant les relations entre ces alliés de longue date. C’est précisément la raison pour laquelle le Washington Post a noté que le prince héritier saoudien s’engageait dans des négociations difficiles avec les médiateurs américains concernant la normalisation des liens avec Israël. En tant qu’observateurs, nous devons reconnaître que l’Arabie saoudite subit une transformation fondamentale. Pourtant, cette transformation n’est pas centrée uniquement sur la normalisation des relations avec Israël, sur l’amélioration des liens avec l’Iran voisin ou sur la poursuite de toute autre entreprise similaire. Au contraire, cette transformation est fondamentalement orientée vers la construction d’un avenir pour les générations futures du Royaume.

Son objectif est de forger une Arabie saoudite qui réponde aux aspirations de sa jeunesse et de l’ensemble de sa population, en la positionnant de la manière qui sied à une puissance régionale, englobant l’ensemble de l’influence à la fois solide et subtile. Cet effort stratégique garantit que le Royaume d’Arabie saoudite possède la capacité d’exercer son impact sur la scène mondiale, d’une manière qui favorise ses intérêts et le protège contre les conflits ou les crises qui pourraient entraver sa voie de développement résolument ambitieuse. Par conséquent, nous pouvons percevoir la normalisation avec Israël et la poursuite de la réconciliation avec l’Iran dans le cadre de l’orientation générale de l’Arabie saoudite, qui vise à renforcer la sécurité, la paix et la coexistence harmonieuse dans une région qui est depuis longtemps en proie à l’instabilité. Ce rôle est parfaitement du ressort du Royaume d’Arabie saoudite, avant-garde du monde islamique. Il assume des obligations morales et des liens spirituels avec près de deux milliards de musulmans. En ce sens, il joue le rôle d’un artisan de la paix et d’un intermédiaire pour combler les fossés entre les civilisations et les cultures. Par conséquent, l’établissement éventuel de relations pacifiques entre Israël et le Royaume d’Arabie saoudite semble profondément intrinsèque. Une telle évolution se démarque des notions de « pressions américaines » auxquelles Riyad a démontré qu’il n’adhérait plus lorsque ces pressions allaient à l’encontre de ses intérêts.

L’alignement potentiel entre Israël et le Royaume, tel qu’il a été exprimé précédemment par le prince héritier saoudien, n’est pas une surprise. Il a également affirmé que son pays ne percevait pas Israël comme un adversaire. Il est important de rappeler que Riyad a présenté une proposition de paix ambitieuse en 2002, soulignant que l’Arabie saoudite ne nourrit aucune réserve ou animosité inhérente. Au contraire, elle est guidée par son rôle central dans les sphères arabe et islamique. Elle cherche à concevoir un cadre viable qui réponde aux intérêts collectifs et garantisse une réelle stabilité. En outre, Riyad perçoit la conjoncture historique actuelle comme un moment propice pour recalibrer, redéfinir et renforcer son alliance avec Washington, en l’alignant sur le paysage stratégique actuel.

Le Royaume d’Arabie saoudite opère dans le cadre d’une vision stratégique ambitieuse et prometteuse pour l’année 2030. Cette vision repose sur un climat régional stable et propice, essentiel pour favoriser l’investissement et le progrès. Elle est devenue une force motrice essentielle de la politique étrangère saoudienne.

Il est universellement reconnu que la participation d’Israël à la récente série de réconciliations régionales a le potentiel de dévoiler une carte géopolitique alternative, contrastant avec le paysage des conflits régionaux antérieurs.

Néanmoins, une perspective franche oblige à reconnaître qu’Israël doit cultiver un environnement stratégique approprié qui incite le Royaume et les autres parties prenantes à s’engager dans le processus de paix.