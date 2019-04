Les « voix perdues » ne sont pas toutes nulles

Pour Emmanuel Macron, le vote "blanc, c'est l'agrégation des rejets des refus, c'est trop facile". "On doit choisir. Parfois le moindre mal ou le mieux possible. Quand on vit une période difficile, blanc ça ne suffit pas (...), ça ne résoudra aucun problème"

Et même pas un mot pour le vote nul, quel mépris !

Pourtant, comme les blancs les nuls ont pris sur leur temps libre pour aller voter. Et dans l'isoloir les électeurs nuls ont exprimé quelque chose de profond. Sans que l'on sache vraiment si à l'origine de leur motivation créatrice, se trouve seulement la déception de ne pas voir son candidat représenté, ou le besoin de souligner un dégoût de la politique dans son ensemble.

Car, contrairement au vote blanc dont la prise en compte est symbolique puisqu’ils ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés, les nuls sont des moins que rien. Pourtant ils sont différents des abstentionnistes qui souvent expriment un rejet de la démocratie qu'ils ne considèrent justement pas comme une vraie démocratie.

Alors, pourquoi tant de dédain du pouvoir pour ces nuls qui ne manquent pas d'imagination ? Contrairement à ceux qui par défaut et devoir déposent dans l'urne une enveloppe vide ou avec un bulletin vierge, avec même pas la satisfaction de se défouler un peu.

L'Etat pourrait au moins organiser un concours pour les nuls, avec un prix pour le plus imaginatif. Par exemple un panier garni ou sa caricature en Une de Charlie Hebdo avec une plume dans le ... Mais parfois, que de poésie révolutionnaire dans l'expression du nul, comme le prouve cet exemple trouvé des archives départementales de l'Oise.

"Pourquoi voter pour des Politiques nantis et pourris jusqu'à la moelle, alors que ce sont des banquiers véreux qui gouvernent. Vivement une revolution pour epurer cette MERDE !"

Pour en savoir plus, vous pouvez lire ci-dessous "A la recherche des voix perdues" Un film-documentaire issu de la thèse sur le vote blanc et nul de Jérémie Moualek, docteur en sociologie politique à l'Université Paris-Saclay."

La grande question c'est pourquoi. Pourquoi devenir un nul après avoir voté Mitterrand en 1981 ou Sarkozy plutôt que Ségolène Royal en 2007, ou encore Hollande pour virer Sarko en 2012. Et combien deviendront des nuls et peut-être GJ après avoir cru Emmanuel Macron en 2017 ? En fait, les nuls ont tous imaginé le Grand soir lorsqu'ils votaient à gauche, et lorsqu'ils étaient de droite ils rêvaient peut-être d'un nouveau De Gaulle. Après c'est la désillusion !

Toujours est-il que le vote blanc ou nul est en progression. En 2012, alors que les blancs et les nuls n'étaient pas différenciés, 1,92% des votants avaient décidé de ne pas choisir un candidat. En 2017 - 8,51% des électeurs ont voté blanc et 2,96 ont voté nul. (11,47% des votants). Si vous ajoutez 25, 44% d'abstentionnistes, on comprend mieux le vent de la révolte qui souffle pour le moment que le samedi.

Il est vrai que si le vote blanc était compté comme un suffrage exprimé, "on aboutirait à des situations où le candidat arrivé en tête obtiendrait moins de 50 % des voix, ce qui « peut ouvrir une vraie crise de légitimité du président ainsi élu », estime Martial Foucault, directeur du Cevipof... De plus, selon l’article 7 de la Constitution, « le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés ». Reconnaître le vote blanc pour cette élection nécessiterait donc une réforme constitutionnelle.

Le président de la République a donc décidé de ne pas tenir compte du « votes sans voix », alors que la plupart des autres candidats sont pour la reconnaissance du vote blanc. Dommage, car même si Emmanuel Macron a heureusement refusé le vote obligatoire et envisagé une dose de proportionnelle aux prochaines législatives. Les nuls ne vont sans doute pas manquer d'inspiration dans l'avenir.

https://theconversation.com/vote-blanc-et-nul-a-la-recherche-des-voix-perdues-115740

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/04/11/que-changerait-la-reconnaissance-du-vote-blanc_5109675_4355770.html