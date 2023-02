Les vrais conseils du Dr Orgasme sur la sexualité. (3) Les rapports anaux sont-ils vraiment bénéfiques ?

La douleur d'une femme serait-elle nécessaire à la jouissance d'un homme (et de sa partenaire ) dans un rapport sexuel ?

Une très grande proportion des hommes semblent depuis quelques dénnies insister auprès de leur(s) partenaire(s) femme(s) pour obtenir des rapports anaux, comme si c'était une pratique sexuelle incontournable, comme si une sexualité épanouie passait par ces positions, qu'ls semblent apprécier.

Mais est-elle vraiment bénéfique pour les femmes ? Et donc aux couples qui l'expérimentent ? En effet est-il alors nécessaire de risquer de leur faire mal ? Les femmes seraient-elles toutes au moins un peu masochistes ? Poser la question ne serait-ce pas y répondre ?

Mais si cette pratique fait assez mal, voire très mal, spécifiquement aux femmes, c'est :

parce que pour les hommes , il faut stimuler la prostate en douceur , comme lors d'une fellation pour le frein du gland, puisque ce sont des zones extrêmement innervées

, , comme lors d'une fellation pour le frein du gland, puisque ce sont des zones extrêmement innervées alors qu'un homme faisant une pénétration anale (avec son pénis, à la différence d'avec un sex toy) obtient généralement un plaisir plus intense en forçant le mouvement de va et vient, donc en faisant particulièrement mal à sa partenaire ! De même qu'en imposant un même mouvement dans sa bouche, lors d'une fellation, l'homme appréciant généralement guider sa tête avec les mains, ce qui le plus souvent n'est pas apprécié par la femme !

C'est connu de la plupart des sexologues, mais ils n'en font généralement pas des articles dans la presse, réservant le bénéfice de cette information à leur seule clientèle. Et si l'homme ne sait pas ça, la femme qui donne son accord à une pénétration anale la ressent le plus souvent presque comme un viol, alors que le rapport était consenti !

Le seul moyen pour une femme d'éviter de telles douleurs, c'est que l'homme pratique une pénétration très, très douce, très délicate, qui apporte à l'homme alors un plaisir certain, mais très différent.

Mais alors, pourquoi se compliquer la vie avec des rapports anaux ? Avec obligation d'une lubrification significative,et les inconvénients nombreux et majeurs pour la femme de devoir préparer son intestin avant ces rapports anaux.

Alors que la même attention, la même délicatesse permettra à l'homme d'obtenir avec des rapports vaginaux un plaisir au moins supérieur ? Et c'est alors aussi pour la femme plus gratifiant, si ce n'est une jouissance décuplée !

Remarque importante : l'utilisation par la femme de sex-toys anaux ne présente a priori pas ces inconvénients rédhibitoires, puisque c'est elle qui gère, à son rythme, son introduction.

Le conseil du Dr Orgasme : une recommandation essentielle, pour jouir peinement de la sexualité, c'est que chaque partenaire se préoccupe activement de son propre plaisir. Il est en particulier illusoire pour l'homme de rechercher directement le plaisir de sa partenaire.

Mais il est tout aussi important pour un homme (et pour une femme) de faire preuve du plus grand respect pour son ou sa partenaire, en étant attentif(ive) à ce qu'il ou elle manifeste comme réactions. Auquel cas ils sauront facilement trouver ensemble les meilleures façons de s'apporter un plein plaisir partagé.

Certains films pornos sont "inspirés", créés par des réalisateurs qui sont pleinement conscients des spécificités des rapports anaux, pour que les éventuelles scènes anales soient respectueuses des femmes qui donnent leur accord à cette pratique.

Spontanément convaincus que cette pratique est priori moins pertinente que celle des rapports vaginaux, ces réalisateurs inpirés ne tournent de telles scènes que parce qu'il y a une forte demande du public (masculin)...demande qui n'a tout simplement pasde sens ! On peut d'ailleurs se demander s'il n'y a pas de la part de ces hommes un intérêt malsain à constater la douleur des femmes, et à se sentir d'autant plus puissants dece fait, ce qui serait bien plus que malsain !

Mais la vigueur de cette demande commerciale ne devrait-elle pas se réduire rapidement et fortement, à mesure que ces informations seront plus largement diffusées, partagées ?

Merci donc vous, chers lecteurs et lectrices, de vous en faire très largement l'écho autour de vous, ce sera bénéfique pour tous !