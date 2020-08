Les vrais émotifs du coronavirus.

@Aristide

vous avez pas tort . Avancer quoi que ce soit est assez hasardeux, vu que de toutes façons on ne fait que prendre et reprendre des infos publiés en général par on ne sait pas trop qui . Donner à une courbe une allure de courbe de gauss, quand on sait que c’est ce qui devrait arriver, est aussi on ne peut plus facile .

Mais que voulez vous, on m’impose des tas de choses à cause de ce truc, alors je me fais une opinion, bien obligé . J’aurais été ravi de ne pas faire attention au coronavirus, de la même manière que je ne prête aucune attention aux grippes annuelles, mais « on » est en train de retourner nos sociétés alors comment juste se dire ok, on verra plus tard . C’est aujourd’hui que ça se passe .

Si je regarde simplement autour de moi, si j’étais totalement coupé des médias et que personne ne me parlait de ce qu’ils disent, la seule réalité du coronavirus serait de droles de comportements : tout d’un coup, plus personne dans les rues, les magasins fermés, les usines aussi ... puis tout redevient normal, puis tout le monde se met à porter des masques... des comportements fous et irrationnels . Seul le discours médiatique leur donne un sens, alors comment ne pas les écouter, si ils sont les seuls à donner une sorte de sens à ce qui se passe