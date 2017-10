Lettre à l’Etat assassin

Laura et Mauranne, 21 et 20 ans, étaient cousines. La première était venue fêter son anniversaire avec la seconde à Marseille.

Politiques, journalistes, intellectuels, élites autoproclamées de ce pays, vous avez transformé la France paradisiaque des années 70 en enfer quotidien pour des millions de citoyens, victimes de votre incompétence, de vos lâchetés, de vos mensonges et de vos trahisons.

Délinquance et terrorisme prospèrent sur votre manque de courage politique et votre renoncement permanent. Non seulement vous ne réglez aucun de ces fléaux qui détruisent le pays, mais vous les encouragez et les aggravez. Vous êtes tous les artisans du désastre et donc les complices des criminels en cachant la vérité et en défendant trop souvent l’indéfendable.

Votre idéologie tiers-mondiste c’est la destruction de notre nation millénaire.

Vous êtes en train de liquider 2000 ans d’histoire de France et de léguer aux générations futures un pays menacé de guerre civile. Car c’est de cela qu’il s’agit. Vous avez ouvert les frontières à des populations qui refusent de s’intégrer et qui haïssent notre culture et notre mode de vie. 50% des jeunes musulmans de France souhaitent la charia ! Et vous osez bêler tous en chœur que l’intégration est réussie (sondage institut Montaigne 2016) !

Les deux jeunes femmes innocentes assassinées au cri de “Allah Akbar” à Marseille, c’est votre faute.

Elles avaient 20 et 21 ans, seulement coupables de ne pas être musulmanes. Deux cousines inséparables tuées par un fou d’Allah comme il y en a tant sur notre territoire. Elles sont les victimes de votre politique d’immigration suicidaire et de votre laxisme coupable.

Car l’assassin est un Maghrébin clandestin arrêté 8 fois depuis 2005 et jamais expulsé !

Les enfants juifs massacrés devant leur école à Toulouse, c’est votre faute. Le patron décapité par son employé musulman, le prêtre égorgé en pleine messe, le couple de policiers égorgé chez lui devant son enfant de 3 ans, les tueries de masse à Charlie Hebdo, au Bataclan, à Nice, les soldats et policiers attaqués dans les rues, tous ces crimes commis au nom d’Allah, c’est votre faute. A chaque tuerie, vous ne savez que rabâcher que “l’islam, ce n’est pas ça”. Au cri de “Allah Akbar” des tueurs, vous répondez tous en chœur “pas d’amalgame”, comme des perroquets. Mais chaque jour c’est bien l’islam qui tue, pas le Saint-Esprit.

On ne tue pas au nom du Christ, de Bouddha ou de la déesse Kali. On tue au nom d’Allah et lui seul.

Vous êtes incapables de mettre hors d’état de nuire les 5% de malfrats qui commettent 95% des crimes et délits dans les cités. Vous êtes incapables de rétablir l’ordre républicain dans les banlieues. Vous êtes incapables de récupérer les 5 000 armes de guerre et armes de poing qui dorment dans les caves des cités, attendant l’insurrection générale qui se prépare.

Les barbus et les caïds vous font peur et vous rasez les murs.

Vous ne savez que sermonner les gamins multirécidivistes, arrêtés plus de 100 fois, tous les 3 jours, et aussitôt relâchés. Vous ne comprenez même pas que, pour un gamin délinquant, le fait de passer par la case commissariat est un haut fait d’armes. Un bracelet électronique, c’est un trophée qui a plus de valeur qu’une Légion d’Honneur. En découdre avec les forces de l’ordre, c’est s’imposer dans la cité... Jamais les familles ne sont attaquées au portefeuille, alors que la simple suppression des allocations familiales pour plusieurs mois mettrait fin à la récidive des mineurs.

Mais vous ne savez que capituler devant l’inacceptable. Par votre lâcheté viscérale, vous avez privé de toute autorité les enseignants et les policiers.

Les rebelles de la société, les ennemis de la République sont le fruit de vos reculs incessants. Vous avez l’âme de vaincus qui se complaisent dans la soumission. Vous vous gargarisez avec le mot “laïcité” mais vous êtes incapables de la faire respecter. Vous la violez chaque jour en cédant à toutes les revendications des musulmans. Voile, halal, prières de rues, islamisation de l’école républicaine, de l’hôpital, des entreprises, vous avez tout accepté et même encouragé. Le renoncement permanent est gravé dans votre ADN. Tous les tueurs étaient connus des services de police, sans exception. Les clandestins sont systématiquement relâchés, les fichés “S” sont laissés en liberté, quand ils ne sont pas intégrés dans la police !

Or, la récidive mène à la prison, qui mène à la radicalisation, qui mène au terrorisme et qui aboutit au jihad.

Mais seul le laxisme judiciaire prévaut. La tolérance zéro est un principe que vous détestez. Il a pourtant fait ses preuves.100 000 peines de prison ne sont pas exécutées, mais vous traînez en justice policiers et patriotes, au moindre contrôle d’identité un peu musclé ou à la moindre critique de l’islam. Vous ne combattez que le racisme à sens unique. Combien de plaintes pour racisme anti-Blancs ont été instruites en 20 ans ? Les forces de l’ordre, vous les avez démotivées, tout comme les forces armées, toujours plus mal équipées. Leurs budgets sont laminés alors qu’ils devraient être la priorité de la nation pour mener la guerre contre le terrorisme. La justice, c’est celle du mur des cons, un total renversement des valeurs. Le délit de blasphème, qui n’existe pas en France, vous l’avez instauré contre ceux qui critiquent l’islam. Le résultat de votre politique démissionnaire et irresponsable est un désastre. Les prêcheurs de haine sont comme des poissons dans l’eau dans les mosquées salafistes. Vous en avez fermé une quinzaine alors que les imams, qui sont presque tous étrangers et ne parlent pas français, diffusent leur discours anti-occidental en toute impunité, dans des centaines de mosquées passées sous le contrôle de pays étrangers qui n’ont rien de pays amis…

L’islam de France vous a totalement échappé. Les frontières restent grandes ouvertes pour plaire à vos “amis” d’Arabie et du Qatar qui financent la propagation du wahhabisme et du salafisme en Europe. Le terrorisme, l’insécurité, la haine anti-Occidentaux et l’éclatement de la société, c’est votre faute. Voilà 30 ans que vous semez les germes de la dislocation de la nation. Par votre faute la France de 2017 est en voie de désintégration. La preuve ? En 2015, le monde entier est venu s’associer à la marche républicaine “Je suis Charlie”. Le monde entier, mais pas les banlieues où la minute de silence en hommage aux victimes n’a même pas été respectée. Ils sont où les musulmans soi-disant modérés ? On ne les entend jamais. Ils sont comme vous, ils rasent les murs.

Il y a 40 ans on vous a confié la France de Pompidou.

Regardez ce qu’il en reste.

Vous avez dilapidé et même saccagé l’héritage des Trente Glorieuses.

C’était la France du bonheur, de la sécurité absolue, de la croissance à 6%, du plein emploi, avec le 5e niveau de vie au monde derrière les États-Unis, la Suisse, la Suède et le Luxembourg. Mais loin devant le Japon et l’Allemagne. La France d’après-guerre était redevenue une nation forte, riche et prospère. Mais aujourd’hui, nous sommes ruinés et chaque bébé naît avec une dette de 33 000 euros dans son berceau !

C'est ça le résultat de votre incompétence et de vos lâchetés.

Vous avez ruiné la France et l’avez livrée au terrorisme islamique.

Tout cela était prévisible et vous le saviez depuis longtemps.

Primo, parce que les services de renseignement tirent la sonnette d’alarme depuis 30 ans.

Secundo, parce qu’en 1990, parfaitement conscients du danger, vous décrétiez aux Assises sur l’immigration de Villepinte :

Que l’islam était incompatible avec la loi républicaine.

Qu’il fallait sans tarder appliquer une immigration zéro.

Que le social devait être réservé aux seuls Français.

Mais de tout cela, il ne reste rien. Car, en 1992, vous avez TOUS retourné votre veste pour vous plier aux accords de Schengen, avec ouverture des frontières et multiculturalisme à tout va ! Ce faisant, vous avez trahi la confiance du peuple qui vous avait élus. Et aujourd’hui, ce même peuple, qui rejette l’immigration à 70% et refuse l’islamisation de la société, vous accuse à juste titre de déloyauté.

Votre société multiculturelle paradisiaque, c’est l’enfer des générations futures.

Votre idéologie tiers-mondiste, c’est le tombeau de la France de Clovis.

70% des citoyens ne veulent plus d’immigration et refusent l’islamisation du pays.

Mais vous les méprisez, croyant détenir la vérité. Vous leur imposez une immigration qu’ils ne veulent pas. Preuve que la France de 2017 est devenue un contre-modèle de démocratie.

Ne pas rétablir l’ordre républicain sur tout le territoire, c’est au mieux signer la mort lente de la nation, au pire, c’est semer les germes de la guerre civile.

C’est impardonnable.