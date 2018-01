Lettre à ma tribu de primates sur pattes IV

2018 est lancée, vers où cela va-t-il nous conduire ? Une guerre nucléaire ? Le renouveau de l’humanité ? Peut-être rien de tout cela. Les années se suivent et se ressemblent, le politique ment, les multimilliardaires le sont toujours plus. Mais ne commençons pas l’année dans le pessimisme et la noirceur dépourvue d’espoir.

Cette nouvelle année devra être celle de la construction, du renouveau, de l’engagement total et inébranlable vers et pour un monde meilleur.

Mes chers humanoïdes compatriotes ou non il est temps, je pense, de penser la lutte contre la misère, les idées reçues et les abus de nos « leaders » autrement. Le constat le plus récurrent que je fais depuis que je me suis lancé dans la militance numérique c’est que tout le monde ou presque est divisé. Blancs, noirs, Arabes, ouvriers, cadres, militants de droite comme de gauche chacun lutte contre son voisin quand les temps qui courent exigent pourtant que tous se soulèvent contre l’oligarchie qui nous étouffe et nous entraîne vers un monde sans frontières mais aussi sans valeurs humaines. Un monde où le riche sera Roi et le peuple un porte-monnaie comme un autre.

Sionistes, satanistes, reptiliens ou que ne sais-je encore peu importe finalement car il n’est pas difficile de cibler qui dirigent et qui nous entraînent vers le fond. Ces gens ont des noms, ils sont identifiables mais il sera difficile de faire avancer tout le monde dans le même sens. Beaucoup de Français croient dans l’Europe et dans le mondialisme, la propagande qui matraque ses idées soi-disant révolutionnaires depuis des siècles a fini par infecter durablement les esprits.

En ce qui me concerne je m’engage à faire tout mon possible pour me rapprocher de tous ceux qui se sont donné pour vocation de changer les choses et je me sens prêt à faire tous les sacrifices nécessaires y compris dans ma vie privée pour être le plus productif et le plus efficace possible. J’agis seul depuis toujours, il est temps pour moi de m’ouvrir et de créer des alliances efficaces. Blog, vidéo, je ne lâcherais rien pour lutter contre la propagande mensongère, la diabolisation mais aussi pour que mon peuple se réveille et se soulève enfin.

Quand je pense à Soral, Dieudonné, Jovanovic, Hillard, Chouard, Asselineau et tant d’autres j’ai parfaitement conscience d’être en désaccord sur un tas de choses mais tous ont vocation à lutter contre l’oligarchie financière et c’est pour cela que j’ai décidé de les soutenir eux et tous ceux qui marchent dans cette voie et ce quelles qu’en soient les conséquences.

Nos compatriotes se laissent bouffer par les médias et le succès électoral de la république en marche ou crève en est la triste illustration, c’est pourquoi il est important de soutenir des gens comme Vincent Lapierre qui lutte pour un journalisme propre et tous les médias libres et citoyens, je pense à Tepatriote ou Putain de radio que j’ai découvert récemment mais aussi Agoravox qui publie régulièrement mes productions et tant d’autres.

Je vois tous ces militants anti-immigrations mais la réponse c’est l’oligarchie. Je vois tous ces militants antisionistes mais la réponse c’est encore l’oligarchie. Je vois tous ces gens qui pleurent leur misère et celle des autres mais la réponse est toujours l’oligarchie.

Pour cette année 2018 les mots d’ordre sont en ce qui me concerne : donnes-toi les moyens de lutter mais surtout RASSEMBLEMENT. Ensemble contre l’oligarchie, que le peuple reprenne le pouvoir, il sera bien temps ensuite de nous battre pour savoir vers quel modèle de société nous voudrons aller ensuite. Nous râlons depuis toujours, il est temps d’agir.

Mes chers compatriotes et les autres, toujours en pensant à l’avenir que nous proposons à nos chères têtes blondes ou crépues, 2018 pourrait être un grand cru pour la résistance à condition que nous avancions dans le même sens et ce quelles que soient nos origines, nos couleurs, et même nos détestations. Je place tous mes espoirs en vous et en moi-même pour qu’enfin revienne la lumière, la vraie, celle du peuple et non celle qui éclaire les loges et autres think-tanks corrupteurs et corrompus.

Résistons !

ChroniquesHumaines