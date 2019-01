Lettre à Macron

Citoyen Macron, surtout pas patriote, mais….

En cette période de vœux non réalisés, tu ne te distingues guère puisqu’après nous avoir balancé des miettes, comme à des pigeons que nous sommes d’ailleurs, dans ce système qui nous prend pour des idiots, tu penses amadouer le bon peuple en lui promettant ce grand débat du haut de ta suffisance.

Non, en effet, la France n’est pas un pays comme les autres. Quand on fait trop de misères aux Français, ils finissent par se fâcher tout jaune. Si la situation n’était pas aussi dramatique pour beaucoup de Français, je trouverais amusant que tu parles des pensions des retraités qui ne sont plus financées par le grand patronat car à partir de 300 salariés, les entreprises sont dispensées de payer les cotisations patronales, qui sont d’ailleurs de moins en moins financées par ceux qui travaillent. En effet, beaucoup d’entre eux ne travaillent plus grâce à l’ouverture des frontières, aux nombreuses délocalisations et à la grande braderie des entreprises au profit de l’Allemagne et des USA, à laquelle tu as activement participé. Rappelle-toi ta belle trahison avec Alstom énergie vendue à General Electric. Le peuple sera content d’apprendre que tu t’apprêtes à faire la même chose avec Alstom ferroviaire ! Avec les turbines nucléaires vendues aux Américains, l’armement de nos soldats fabriqué en Allemagne, nous perdons notre indépendance sur le plan militaire. Tu avoueras que tu es quand même un peu en panne de décence quand tu oses parler de la nation française et de la fierté d’être français alors que tu brades notre industrie au plus offrant.

En ce qui concerne l’impôt, celui-ci sert pour une grande partie à rembourser une dette illégitime (315 milliards par an) qui a commencé à enfler le 3 janvier 1973, grâce au « bon » boulot de tes prédécesseurs que tu poursuis avec un zèle qui réjouit tes copains et complices de la finance (77% des détenteurs de cette dette imposée sont étatsuniens). Il faudrait d’ailleurs faire un audit pour savoir exactement dans quelles poches atterrit l’argent des citoyens. Ce n’est pas l’impôt qui les dérange, c’est son calcul, sa répartition, son utilisation.

Quant à l’accessibilité à l’éducation, à la santé, à la sécurité, à la justice, il faut vraiment que tu sois doté d’un cynisme à toute épreuve pour en parler, car tous ces services publics, tu es en train de les réduire en poussière, au nom de cette chère « concurrence libre et non faussée » imposée par l’Union européenne que tu admires tant au point de rêver d’en être le premier président.

La fraternité et l’égalité, nous les éprouvons concrètement tous les samedis en manifestant contre toi et ton gouvernement qui mettez en danger notre patrie. Le comble du cynisme est atteint quand tu oses parler des droits des citoyens, régulièrement mis à mal dans les manifestations des Gilets Jaunes déclarées ou pas, qui voient la police brutaliser des citoyens pacifiques en utilisant des méthodes illégales ( les tirs tendus de flashballs dans la tête, les grenades de désencerclement, les gaz lacrymogènes toxiques, interdits par la Convention de Genève, sans parler des brutalités inadmissibles sur des femmes ou des personnes âgées, comme l’attestent de nombreuses vidéos, la BAC qui intervient alors qu’elle n’est pas affectée au maintien de l’ordre) au nom cette fois de l’état d’urgence à rallonge, et des déprédations matérielles des casseurs et des provocateurs, en fins de manifestations (certes ces casseurs sont répréhensibles aux yeux de la loi mais cela ne justifie pas tant de brutalités de la part des policiers qui manifestement ont des ordres). Il en est de même avec la liberté d’opinion quand tes médias ne respectent pas une éthique objective qui devrait être la base du journalisme, en présentant des informations très orientées, les avis différents du politiquement correct étant qualifiés de « fake news ».

En ce qui concerne l’emploi, il ne suffit pas de traverser la rue pour en trouver un. Il faut pour cela avoir des relations, être franc-maçon, avoir un carnet d’adresses bien fourni, ou être un premier de la classe complètement déconnecté des réalités qui devient un parfait petit technocrate…

L’AMF ne veut pas se prêter à cette simagrée de débat national, les maires n’en veulent pas, ils sentent bien que c’est de l’enfumage. Depuis plusieurs décennies, les maires et les citoyens savent bien que le but de l’entreprise des gouvernements successifs est la suppression des communes, lieu privilégié de la démocratie. Les débats, les vains bavardages démagogiques qui ne débouchent sur rien, tu sais bien les utiliser pour soi-disant « entendre ce que disent les Français ». Une fois le débat terminé, tout continue comme avant.

Le projet européen ne peut que nuire à la France, d’ailleurs il est en grande partie conçu pour cela. Ce sont tes amis américains qui ont décidé avant la seconde guerre mondiale de noyer la France dans un vaste ensemble, une Europe fédérale qui aurait pour capitale Berlin. La France dérangeait leurs beaux projets impérialistes avec son peuple toujours prompt à se révolter quand on veut l’emprisonner dans un carcan (la grande Europe était aussi le projet hitlérien). Nous constatons chaque jour les ravages qu’effectuent l’euro, les GOPE de Bruxelles (Grandes Orientations de Politique Economique), l’ouverture des frontières à la mondialisation. La démocratie dont on nous rebat les oreilles dans les médias mainstream est un leurre : alors que les Français ont refusé que la France soit plus intégrée dans l’U.E. en votant non au traité de Lisbonne en 2005, tu vas signer le 22 janvier le Traité d’Aix la Chapelle qui intègre encore plus la France dans l’U.E., c’est-à-dire qu’elle va être à la botte de l’Allemagne. L’Alsace va quasiment devenir une euro-région allemande, la meilleure preuve est que les enfants des écoles vont devoir apprendre l’allemand dès le CP. Les poilus de 14-18 doivent se retourner dans leur tombe !

Quant à l’écologie, les Français ne sont pas dupes. L’augmentation de la taxe sur le diesel ne représentait qu’une infime partie de ce qui devait être attribué à la transition écologique. Les lobbies du pétrole et du nucléaire qui font la pluie et le beau temps à Bruxelles ne risquent pas de permettre l’éclosion de nouvelles énergies.

Si nous retrouvions notre indépendance, en sortant de l’U.E., nous ferions nous-mêmes nos choix économiques, en réinstaurant de vraies frontières pour taxer tous les produits qui font de la concurrence à nos entreprises et relocaliser celles-ci.

La participation citoyenne, la démocratie sont lettre morte dans le système actuel où les parlementaires peuvent effacer d’un trait de plume les décisions du peuple à un référendum, comme en 2005. Les Français en ont assez de déléguer leur pouvoir à des représentants qui ne les représentent pas, ils veulent écrire leur Constitution, voilà la solution pour rendre la démocratie aux citoyens et les remettre en accord avec la politique qu’ils prennent en grippe à cause de ces politiciens corrompus.

Tu parles de la nation, quelle nation quand on voit le pays destructuré par tes soins en grandes régions qui obéissent pour partie à Bruxelles, et quand ces régions deviennent transnationales.

Je souhaite que le plus grand nombre de Français se rende compte que ce « grand débat » est un enfumage pour apaiser la colère des Gilets Jaunes. En le refusant, les citoyens feront œuvre utile pour l’avenir de notre pays.

Sans confiance en ce gouvernement et en ce système à remplacer, vive notre future démocratie, vive la France indépendante et souveraine.

Un Gilet Jaune.