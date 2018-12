Lettre à notre « très cher » Président MACRON !

Comment la vache à lait est devenue taureau enragé !!?? Ou comment après 30 ans d'acharnement fiscal et d'appauvrissement des classes moyennes ça vous pète à la gueule !!!

Monsieur Le Président Macron

La photo de cet article illustre de façon cocasse le crépuscule de cette / de votre politique en France...

Fin de semaine dernière G20 en Argentine, vous prenez la parole en plan serré avec TINA 2 derrière vosu qui résume parfaitement son idéologie thatchérienne « There Is No Alternative » ou comment ce slogan résumait à merveille l'idéologie de l'époque dans les pays anglo-saxons qui prévaut encore aujourd'hui en Europe et en France particulièrement sous votre présidence, mais également sous Hollande (d'où l'explosion du PS dans lequel ne se reconnaissaient plus les électeurs), Sarkozy qui nous a berné avec le traité de Lisbonne en 2005, et leurs prédécesseurs Chirac et Mitterrand compris...

Je regardais tout à l'heure le débat sur BFM TV, d'un côté Eric Drouet qui a initié les gilets jaunes, de l'autre des vieux briscards de la politique, Alliot, Muselier, arrogant, qui siffle au nouveau roquet de service LREM Véran, tout aussi arrogant pourtant, que lui, ça fait 20 ans qu'il fait de la politique, les deux derniers faisant la leçon pour accepter la main tendue du gouvernement...

C'était consternant, ils s'excitaient tous les deux sur la situation explosive et le refus des gilets jaunes de se ranger... le plus calme c'était Eric Drouet, il était zen et disait très calmement que les gilets jaunes (et une majorité de français) attendaient toujours un Vrai geste de la part du gouvernement... des mesures concrètes pour les gens de la France qui souffre !!!

Le problème c'est que les politiques censés nous représenter sont majoritairement à côté de la plaque, Monsieur le Président Macron, vous et votre gouvernement en tête, comme le font même remarquer maintenant les journalistes à la TV ont tous un train de retard systématique...

La semaine dernière j'écrivais sur ma page facebook après votre discours que vous étiez complètement déconnecté ou incompétent au mieux ou fou (au pire) de parler de méthode, quand c'est tout le fond de votre politique en général qui est à revoir, le post a été effacé (pour ne pas dire censuré car sa suppression ne vient pas de moi...).

Cette semaine Monsieur le Président Macron, vous et vos subordonnés faites un pas de côté, car ce n''est même pas une marche arrière, alors qu'il va maintenant vous falloir beaucoup plus pour résorber cette situation insurrectionnelle !!

Vous essayez de gagner du temps mais les français qui manifestent et la majorité que les soutiennent ne sont pas dupes !!

Le problème est beaucoup plus profond, les gens concernés, les « petits citoyens » (ou gaulois réfractaires) ne supportent plus le matraquage en règle qu'ils subissent au nom des réformes nécessaires pour moderniser l'économie... Ils en crèvent !

Alors que sous ce prétexte, on engraisse toujours les mêmes oligarques qui sont aux manettes... ceux la mêmes qui vous ont mis Monsieur le Président Macron au pouvoir, le club des milles donateurs les plus aisés (fortunés ?) qui est relayé cette semaine sur internet, qui vous ont donné un maximum pendant votre campagne présidentielle, ou encore et surtout ceux qui vous ont ouvert grand les vannes des médias et couverture médiatique et qui vous ont propulsé sur Jupiter !!

Vous le leur rendez bien du reste... +20% d'augmentation des revenus pour les plus riches en France l'année dernière, quand les gens d'en bas (fainéants mais aussi travailleurs compris) crèvent la dalle, de plus en plus !!!

C'est particulièrement CHOQUANT, Monsieur Le Président !!

Et ça ne passe pas !!! ça ne passe plus !!!

Pourquoi ne pas taxer les grandes entreprises à hauteur des TPE et PMEs, plutôt que de les autoriser honteusement à défiscaliser par des montages juridiques complexes tout aussi autorisés ?

Pourquoi ne pas taxer les transactions financières, ce qui permettrait des rentrées fiscales équivalentes ou supérieures à celles de l'impôt sur le revenu auprès des français ?

Pourquoi l'ensemble de la classe politique, vous y compris, ne commencez pas à diminuer vos privilèges, avantages sociaux (retraites dorées en tête) et financiers... ?

Évidemment l'impôt est nécessaire, il permet également de responsabiliser et la cohésion d'un peuple, mais quelles injustices, quelles inégalités, ça ne passe pas !!! ça ne passe plus !!!

Alors voilà Monsieur Le Président, vous proposez un moratoire, quand c'est tout le système qu'il faut changer et remettre à plat !!

Si la France est un Grand Pays, et vous êtes à la tête d'un Grand Pays, qu'elle commence par elle avant de prôner un nouveau modèle aux pays européens d'abord et internationaux ensuite...

Cessez de nous dire qu'il faut s'adapter à la mondialisation et faire des réformes « mortifères » pour moderniser notre économie !! La mondialisation des 20 dernières années est morte, les pays ne s'y trompent plus vers toujours plus de protectionnisme ou la résurgence des nationalismes !!

On a longtemps parlé et on continue à parler fièrement de « Modèle Social Français », mais quel modèle, aujourd'hui ?? On le détruit, vous le détruisez de plus en plus, à force de réforme de retraites, des allocations chômages, de privatisations excessives de services de base, surtout sociaux et de la santé.

Alors Monsieur Le Président MACRON, vous avez et vous continuez à louper le coche !!

Vous aviez et vous avez une occasion unique de rentrer dans l'Histoire en réformant la France pour le meilleur, pour le Peuple, avant de tâcher d'imposer votre Révolution nationale « sociale » basée sur le socle de notre constitution (liberté, égalité, fraternité) au reste de l'Europe et du monde.

Au lieu de cela vous vous obstinez à obéir aux faiseurs de roi qui vous ont fait élire, ça mène et ça continuera à entraîner le chaos.

Le soir de votre élection vous avez mesuré d'après vos propres mots la responsabilité qui vous incombait après la bérézina et le rejet des vieux partis traditionnels !! Et le risque de chaos lié à l'élection de partis extrémistes !! Le chaos est arrivé avant les extrémistes cette fois !?

Alors agissez, ré-agissez, vous êtes le Président de la France, et vous vous devez d'être le Président de tous les français et non pas QUE des riches !!

Vous avez une occasion unique Monsieur le Président MACRON de rentrer dans l'Histoire de la France comme celui qui a su dire NON au sysème politico, médiatico, financier !!

Vous parliez et parlez sans arrêt de Révolution !! C'est cela la Vrai Révolution Monsieur Le Président !

Et elle se fera. Avec ou sans vous !

David Carayol