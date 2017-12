Lettre à un amuseur public qui se prend au sérieux ! 

Vendredi 1er décembre 2017, dans l'émission « Politique » Léa Salamé (qui ne dispose d’à peine plus de pouvoir sur l’information qu’une caissière de supermarché), a usé toutes les bonnes vieilles méthodes du réquisitoire... et vous monsieur dans votre énième règlement de comptes avec monsieur Mélenchon, vous avez fait office du bon chien de garde des intérêts de votre maître (une chaine qui a vendu son âme)…

« Nous sommes là pour donner une image lisse du monde. » avouait PPDA dans un éclair de lucidité et vous, vous n'avez même pas eu cette intelligence, celle de reconnaître l'embuscade (qui vous réjouit semble-t-il) dans laquelle la chaine publique, transformée en outil de propagande, tentait avec madame Salamé de piéger et dégommer Jean-Luc Mélenchon. Vulgaire émission Politique d’une intolérable agressivité.

Cela fait des mois et des mois que des gens comme vous, en vous transformant en machine à propagande, bavent sur Jean-Luc Mélenchon, vous êtes la haine contre la raison. Vous avez dérapé, en hurlant avec les loups devant la moindre tentative d’objectivation.

Tout ce que vous avez trouvé à rapporter de cette émission déshonorante pour le service public, c'est que, non, décidément, il n’est pas poli ce Jean-Luc Mélenchon ah ! là ! là ! ! à l'unisson de vos brailleurs de compères.

Mais en terme de politesse avez-vous oublié, vous et les vôtres, l’inqualifiable grossièreté de votre jubilation lorsque Jean-Luc Mélenchon perdit à Hénin-Beaumont en 2012 face à la bête immonde. Étiez poli ? « au tapis, KO » s’exclamait BFMTV, « dézingué », « rhabillé pour l’hiver » (Europe 1), « étrillé » après avoir « pris une douche », « sortir », « rouste » (Libération), « Mélenchon est le pire des xénophobes » Yves Thréard du Figaro... Vous auriez pu écrire la préface de « l'urgence d'être réactionnaire » de Rioufol !

Pourtant, Jean-Luc Mélenchon est le seul à avoir eu le courage de se confronter à la bestiasse car « Le ventre est encore fécond d’où surgit la bête immonde 1. »

Dans cette émission politique, chacun jugera de la hiérarchisation de l’information et des enjeux de société que trahissent les choix de la rédaction de la chaine publique, rédaction promettait un regard neutre, apolitique, censé être représentatif de la population, en rupture avec la parole partisane portée par l'invité politique. Une illusion, les citoyens choisis débattent avec leurs partis pris et leurs idéologies. Lorsqu'il a rencontré cinq agriculteurs pro-glyphosate... (Tous membres de Jeunes agriculteurs, favorable à une agriculture intensive, à la ferme des 1000 vaches...), Jean-Luc Mélenchon s'en est ému sur le plateau, « Je me suis fait avoir ! » reconnaît-il... Tout est fait pour l’acculer et le pousser à la faute. L'émission politique est coutumière de ces controverses, des erreurs (?) au montage... présentation de citoyens « lambda » qui sont souvent loin d'avoir un profil aussi « neutre » qu'annoncé... loin d'être des Français aussi « lambda » que ça (en 2016, le boulanger de Hollande et Sarkozy à l'Elysée)...

Vous saviez pertinemment bien que la séquence qui est censée confronter (un traquenard) Jean-Luc Mélenchon à des Français « lambda » (Pauline Laigneau et Laurence Debray), issus de la société civile et pas engagés de manière partisane était biaisée (si vous ne le saviez pas, cela est dramatique pour vous).

La vérité est que l'entrepreneuse Pauline Laigneau, présentée comme « pas politisée », a fait Normale Sup et HEC et dirige une entreprise de bijouterie en ligne de près de 25 salariés qui a réuni plus de 3 millions d'euros à l'issue d'une levée de fonds en 2013. Pas vraiment le profil d'une patronne d'une boîte (capital 775 000 €) qui serait contrainte de mettre la clé sous la porte à l'issue d'un procès aux prud'hommes ! C'est pourtant une image de cheffe d'entreprise modeste que se donne Pauline Laigneau en débattant avec Jean-Luc Mélenchon. « On vous a pas pris un grand patron du CAC 40, on vous a pris une patronne de PME ! » claironne Léa Salamé ! ! ! En faisant semblant d'oublier que lorsqu'on a sur le plateau une « historienne » fille de Régis Debray ou une cheffe d’entreprise qui pointe au MEDEF, on ne prétend pas avoir une personne « lambda », qui représente les Français !

A un téléspectateur non averti, Pauline Laigneau ferait presque de la peine, face à un Jean-Luc Mélenchon qui apparaît comme un crétin, bouché et bien entendu buté.

« Pas politisée », Pauline Laigneau ? En 2015, elle assiste aux universités d'été du Medef. Elle a écrit une tribune au ton résolument libéral dans « Le Point » en janvier 2016, pour critiquer la politique de François Hollande... une opposition aisée et caricaturale. Autant de détails oubliés par Léa Salamé pour la présenter.

Quant à Laurence Debray, fille de Régis Debray (lambda ?) et Elisabeth Burgos Debray (lambda ?), née à Paris, diplômée d'HEC, a été trader et est banquière à Wall Street, possède la nationalité américaine et a exprimé dans un portrait de « Libération » son mépris envers le dédain de la gauche bien-pensante pour l'argent.

L'invitée est présentée comme « historienne et écrivain » (son seul ouvrage : une biographie dithyrambe de Juan Carlos, ancien roi d'Espagne), Jean-Luc Mélenchon n’est pas dupe, elle est venue lui chercher querelle sur le Venezuela... bien que madame Salamé se soit défendue des protestations de Jean-Luc Mélenchon, « C’est notre choix éditorial ! », circulez, il n’y a rien à voir !

Lien de l’« historienne et écrivain » avec le Venezuela ? La famille de sa mère y vit encore et fait la queue la nuit pour acheter du… PQ !

Nulle mention ne sera faite des autres éléments de son profil (« avoir voté Macron aux deux tours avec enthousiasme »…).

Cette provocation montée de toute pièce, ce face à face ridicule donne lieu à une colère de Jean-Luc Mélenchon, qui accuse Laurence Debray d'être « venue réciter les éléments de langage de l'opposition » anti-chaviste.

Alors qu’il tempête contre « le grand voisin nord-américain qui organise des coups d'État en Amérique latine », son interlocutrice lui répond que « les Etats-Unis n'ont rien à voir au Venezuela » et que l'ingérence américaine est « une idéologie un peu périmée »... pourtant... Donald Trump n’exclut-il pas « une possible option militaire » ? ... mais pour madame Salamé, elle n'est qu'« historienne et écrivain » et bis repetita placent, le Venezuela, dont les français n'ont rien à faire… mais puisque cela peut gêner Jean-Luc Mélenchon, en avant la musique ! C'est un choix éditorial !

Je ne parlerai pas de la vidéo truquée (sous la responsabilité de Natalie Saint Cric), je ne parlerai pas de l’inénarrable François Lenglet qui joue aux petites voitures (de luxe), tous les deux inféodés aux valeurs d’un néolibéralisme absolu.

À ce moment de dénigrement, vous êtes celui que Paul Nizan appelait « les concepts dociles que rangent les caissiers soigneux de la pensée bourgeoise », l’engagement existentiel de Jean-Luc Mélenchon est une forme de résistance contre la déraison. Albert Camus écrivait « Nous sommes comptables du monde et d’abord de son sens. De sa compréhension, donc de sa cohésion. De sa raison, contre les déraisons qui le ruinent ».

Votre horizon est aussi limité que celui des d'Orcival et autre Zemmour…, vous avez peur Monsieur et à ne pas voir l’engagement essentiel « contre les déraisons qui le ruinent », vous précipitez l’appauvrissement.

E. Marchant

1 Berthold Brecht in « La Résistible Ascension d'Arturo Ui » (trad. Armand Jacob) (1941), dans Théâtre complet, vol. 5, Bertolt Brecht, éd. L'Arche, 1976