Lettre à un député en passe de voter l’infâme réforme

Dans le cadre de la mobilisation contre le projet de réforme des retraites et notamment du recul de l'âge de départ à la retraite, chacun de nous peut s'impliquer dans des actions collectives ou personnellement auprès de son député, notamment s'il soutient cette réforme. Ci-après, un exemple de lettre à envoyer par mail à votre député aujourd'hui.

Madame, Monsieur le.la député.e,

En mai dernier le président Macron a été élu en bénéficiant d'un faible front républicain face à l'extrême droite. Il s'était engagé au soir de son élection à gouverner en en tenant compte : « ce vote m’oblige ».

Aujourd'hui 70% de la population et 90% des actifs sont opposés à la réforme des retraites que vous allez être amenée à voter jeudi. En tant que représentant du peuple, vous vous devez de vous positionner contre.

Je suis convaincu que l'adoption de cette réforme ferait le lit de l'accession au pouvoir du rassemblement national. Par ailleurs, cette réforme ne va pas dans le sens du progrès social vers lequel nous devons tendre. J'ai 63 ans et suis contraint d’aller jusqu’à mes 67 ans. J’ai connu des collègues qui sont partis en retraite à 60 ans et ont pu bénéficier d'une cessation progressive d'activité à partir de 55 ans. Comment expliquer une telle régression en une génération ? On évoque souvent l'accroissement de l'espérance de vie, mais outre que le fait que ce ne soit probablement pas pérenne, que dire de l'espérance de vie en bonne santé ? Vous rendez-vous compte que le temps de travail légal sur une vie n’a pas diminué sur ces trente dernières années, mais est passé de 39 heures hebdomadaires sur 37.5 années, soit 67 012 heures, à 35 H sur 42.5 années, soit 68 297 heures. Soit 1 300 heures de plus, et bientôt 2 000 !

Enfin il existe d'autres solutions pour trouver des financements, et vous le savez. Inutile de vous égrainer toutes les solutions, vous les avez entendues à l’Assemblée nationale. Il en existe beaucoup. Le président Macron n’a pas voulu négocier dès le début en définissant ses 2 lignes rouges non négociables : 64 ans et 14 % du PIB. Et il a refusé une nouvelle fois de recevoir les syndicalistes. Le dumping social crée de la rancœur et du ressentiment en plus de l’appauvrissement pour certains et la misère pour d’autres. Les chiffres du chômage soi-disant positifs cachent des « bullshits jobs » et des personnes qui ne sont plus comptabilisées au chômage parce qu’elles ont fait une simple erreur informatique. Le ruissellement vers le bas n’existe pas. Ces 6 années avec le président Macron nous l’ont montré et les économistes l’avaient déjà prouvé. Le Président Macron a inventé le ruissellement vers le haut.

Nous sommes au présent de la catastrophe écologique. Depuis quand Elizabeth Borne Première ministre chargée de la Planification écologique et énergétique, n’a-t-elle pas parlé d’écologie ? Nous faire travailler plus quand le GIEC dit qu’il faut produire moins et utiliser moins d’énergie relève de l'absurdité.

Dans quatre ans, vous voudrez certainement poursuivre votre aventure de député. Or, vous ne pourrez plus bénéficier du soutien d’Emmanuel Macron. Croyez-vous que lorsqu’une telle majorité de personnes est contre le recul de l’âge de départ à la retraite, il ne s’y trouve pas aussi de vos électeurs et des électeurs du président. Car si celui-ci dit que ses électeurs ont voté pour son programme, comment expliquez-vous que Valérie Pécresse qui a annoncé 65 ans ait été battue avec un score aussi bas ? Les gens ont-ils voté pour le recul de l’âge de départ à la retraite ou contre ?

Si vous participez au vol de deux années de vie des gens qui ont une espérance de vie en retraite plus courte que ceux pour qui cette réforme ne change rien, vous pouvez être certain que vous n’aurez pas leurs voix.

Ayez en mémoire que la majorité à laquelle vous appartenez s’apprête à voter pour cette infamie que les trois quarts du pays rejettent. Que la raison et un minimum d’empathie puissent l’emporter. Cette lettre je la fais pour mes enfants. Ne leur volez pas leur avenir qu’ils vivront, nous le savons déjà, avec quelques degrés de plus. Allégez leur fardeau, s’il vous plaît.

Je vous remercie de votre attention et vous invite à prendre en compte l'opinion du peuple que vous représentez.

Sincèrement,