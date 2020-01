Lettre à un jeune de banlieue

Je n’ai aucun modèle à proposer à un adolescent né dans un quartier périphérique, difficile, de banlieue. Je n’ai pas non plus à offrir une promesse de bonheur (toujours relatif) en indiquant une route de vie. Pourtant, quand vous lâchez une pomme, il est rare qu’elle bondisse vers le ciel plutôt que de tomber. Alors, je peux peut-être lui livrer quelques éléments pour qu’il évite de tomber dans une médiocrité déjà programmée pour lui.

Vous êtes au premier étage d’une petite maison vétuste. Une cuisine avec un poêle à charbon, un évier avec de l’eau froide, les toilettes sommaires sont communes sur le palier, une salle à manger où un divan permet aux parents de se coucher la nuit venue. Enfin une chambre où dorment les trois enfants dont toi. Le père a fait deux séjours au sanatorium pour traiter sa maladie par thoracoplastie. Il est mécanicien après avoir été coureur cycliste, paveur, docker… La mère est femme de ménage.

Tes parents ne s’adonnent pas au libertinage ou la débauche présentés libérateurs, modernes, par une partie de la bien-pensance en mal de sensations fortes, d’émotions, de rébellions sans risques. Modernité de pacotille prétendument progressiste mais plus sûrement en charge de pérenniser une caste rancie par les privilèges, la consanguinité, les charges verbeuses contre tous ceux qui s’opposent à elle. Ton père n’a pas couru de gigolettes en femmes légères, il n’a pas trainé de bistro en bistro, de deal en deal, de shoot en shoot, ce qui t’a évité le pire : la reproduction de ce qui est, sans aucune fenêtre vers une autre liberté. Bien pire que la misère, la désespérance ! D’ailleurs presque personne dans le quartier ne se risquait à ébranler leur noyau familial en cédant aux jouissances de l’instant. Le libertinage n’est sans risque que pour une fraction d’une élite autoproclamée qui s’ennuie dans son inexistence : il ne faut pas les laisser vous entraîner dans leur néant par des gens qui se posent en modèles alors que ce ne sont que des furoncles d’un corps malade. Bâtir une famille solide dans laquelle chacun respecte tous et pour toujours, même si ce toujours n’existe peut-être pas, reste un des piliers les plus sûrs pour construire une vie, laisse les adeptes des expériences conjugales novatrices à leurs marottes. Tu n’auras pas l’aide de nounous, d’avocats, d’écoles privées, de cours particuliers pour accéder aux prépas, de relations pour trouver les bonnes filières, tu ne pourras pas déménager vers une annexe de la propriété de ta cousine en cas de besoin, tu ne pourras pas errer d’insignifiance en insignifiance et tu ne pourras pas disserter sur tes états d’âme à moitié couché devant un praticien fortuné.

Le travail est, par son étymologie, une torture. Accepter la tutelle d’autrui en échange d’une rémunération peut être ressentie en effet comme humiliant, un labeur répétitif peut sembler lassant, l’absence de toute possibilité d’une autre vie peut sembler désespérant. D’autant plus que les emplois offerts aux habitants hors le ventre de la ville sont rarement gratifiants. Livreurs de pièces usinées ou de pizzas, vigiles, conducteurs Uber, laveurs de vitres, ouvriers sur les chantiers… Pourtant, accepte ce que tu pourras avoir pour te nourrir, pour vous nourrir, la rébellion doit savoir attendre son heure. Mais si l’on t’empêche d’être toi même pendant les heures ouvrées (qui correspondent en fait à l’acceptation par le corps social), tu pourras l’être en dehors. Rien ne t’oblige à faire comme les autres (sauf des moqueries de leur part). Tu pourras faire en sorte de te grandir, tu pourras faire en sorte que chaque jour tu sois un peu plus fier de toi même. Surtout guette une passion qui peut s’allumer à tout instant, et lorsque tu l’apercevras sois y fidèle, construis ta vie pas à pas pour essayer de l’atteindre, quoi qu’il arrive c’est la seule chose qui puisse t’emplir de satisfaction. N’attends des compliments de personne ! N’attends que cette joie intérieure que personne ne peut t’ôter. Par contre, je ne sais pas te guider dans ton choix, t’indiquer une direction qui te ferait ‘gagner’ à coup sûr, cette direction n’existe que parce que tu la détermines toi-même..

Et finalement, il faut bien vivre quelque part, vivre avec les autres. Un large choix est théoriquement possible entre nulle part et quelque part. La France n’est pas le choix le plus honteux. Elle fit maintes erreurs, initia des drames, créa des injustices, mais moins que d’autres. Le système politique est pollué par les intérêts privés, la bien-pensance, l’idolâtrie de l’apparence, mais moins que d’autres. Les moins favorisés voient s’ébattre des nantis sans vraiment l’espoir de gagner leur respect, mais moins que partout ailleurs. Alors tu peux essayer mais sois certain que passés les premiers temps du dépaysement, l’ailleurs est semblable.

Travail, Famille, Patrie, cette proposition pour survivre, vivre, revivre, n’est pas innocente mais ce n’est pas le fruit d’une idéologie ! Il ne s’agit pas de t’enfermer dans un système de pensées ou de non-pensées hors d’âge, il s’agit de te débarrasser du prêt-à-porter intellectuel : on affiche son mépris ou sa ferveur pour quelques mots sur une page, pour un slogan crié dans la rue ou sur les réseaux sociaux, pour les dires d’un grand homme ou d’une auguste femme. Ce sont des gamineries auxquelles ceux qui n’ont pas autre chose à faire peuvent se livrer. Toi, tu dois faire bien autre chose. Vivre décemment, dignement, et ceci n’a jamais été facile à La Courneuve ou à Puteaux. Et construire une vie qui te rende fier de toi. Ce ne sera pas aisé, mais ce serait impossible si tu suivais la route de ceux qui ne se respectent pas eux-mêmes. Refuse le conformisme d’action et de pensée, refuse de te laisser enfermer dans une quelconque collectivité même fraternelle, construis avec patience et énergie ton moi, peut-être limité mais unique, peut-être inintelligible pour beaucoup mais indispensable pour toi. Ce sont les efforts que tu fournis qui te sauveront du néant, pas le résultat de ces efforts. Tu pourras exister à tes propres yeux.