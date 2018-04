Lettre au fondateur

N° 666 lieu dit Nul part et ailleurs

99999 Eden parc

Combien de lunes froides et solitaires, combien de soleils agonisants dans de pourpres horizons devrons-nous attendre pour que cesse enfin cette souffrance, cette absence ? Combien de morts inutiles, de guerres stupides, d'enfants couvert de mouches et de vermines le ventre gonflé de malnutrition pour que finisse enfin ce monde en perdition ? Combien de meurtres, de viols, de violence faudra-t-il encore supporter pour que disparaisse à jamais cette civilisation dévoyée, corrompue, uniquement guidée par ses envies primaires et bestiales ?

Tu envoies tes anges à l'abattoir et tes trop rares saints au bûcher car, tu le sais, le combat est inégal. Les armées de l'ombre sont légions face aux chevaliers de lumière isolés dans les ténèbres de ce vaste charnier. Ne pas perdre la foi, toujours croire même dans l'abominable, l'insupportable, n'est-ce pas un peu trop demander aux quelques bonnes âmes qui, face à la déprime grandissante, sont de plus en plus fatiguées, éreintées, épuisées ?

Que vaut aujourd'hui le sourire d'un nouveau né face rictus carnassier d'un marchand d'armes ? Que pèse l'amour d'une mère ou d'un père face aux multinationales du profit ? Don Quichotte est de plus en plus ridicule face à des moulins à vents de plus en plus nombreux et Sancho Panza, fidèle écuyer ahuri, survit porté par son ignorance. Guillaume Tell vise à la tête pour voler la pomme. Robin de bois détrousse les pauvres pour remplir ses comptes en banque. la Belle au bois dormant s'offre au plus offrant. Blanche neige se prostitue au bois de Boulogne. Le loup en soutane viole le petit Poucet. Le prince charmant éventre la petite fille aux allumettes pour vendre ses organes. La petite sirène se construit un continent de plastique sur nappe de pétrole pendant que la reine des neiges incendie la forêts amazonienne pour y construire ses HLM.

Le diagnostic est terrible et sans appel, l'unique remède efficace se nomme disparation, anéantissement, dissolution. L'espèce la plus évoluée, que tu as voulu à ton image, a muté en prédateur incontrôlable et destructeur de toutes les autres espèces et en priorité, de la sienne propre. Le pouvoir a anéanti la raison, la possession est devenue passion, la compassion est tournée en dérision et pour finir, la folie est sanctifiée. Nous avons laissé les clefs de l'asile aux malades les plus dangereux. Que sont devenues l'intelligence, la sagesse, la conscience ? Regarde ta création, du pain et des jeux pour unique préoccupation. Combien de fois as-tu donné sa chance à l'homme pour qu'il grandisse, se hisse jusqu'à la perfection ? Combien de chutes et de rechutes, combien d'échecs incessants faudra-t-il pour que les nénuphars se complaisants au fond dans la vase viennent flotter à la surface, là où l'eau est claire et le soleil réchauffant ?

Minuit moins quelques secondes à l'horloge de l'humanité, nous nous sommes préparés une apocalypse pas piqué des vers, un cataclysme à la hauteur de nos incompétences et de notre folie. Surpopulation, pollution, nucléaire etc... tous les boutons rouges sont au vert et nombreux sont les prétendants qui s'agitent autour des interrupteurs pour le feu d'artifice final.

En admettant que tout cela ne soit point le fruit du hasard d'un cosmos chaotique et capricieux, au cas ou, bien qu'improuvable, tu existes et tu sois à l'origine de toutes choses, j'ai une ultime question à te soumettre : " Pourquoi nous as-tu doté de raison pour souffrir tant d'interrogations sans réponse ? ".

Oups ! Je viens de m'apercevoir que je m'adressais à une légende, une utopie. Avec ce début d'année et l'âge avançant, un petit relâchement intellectuel sans doute, un déperdition de neurone qui, m'ont fait croire un instant à l'existence d'un éventuel sauveur qui, plutôt que de rester cloué sur une croix viendrait nous aider à nettoyer tout ce merdier. Amen...

Allez bonne année les humains ! Accrochez quand même parce que ça risque de monter dans les tours et secouer en 2018. .

PS : Prêtres, Rabbins, Imams, gourous et autres bigots, merci de passer votre chemin, vous avez assez fait de dégâts comme ça ....